Agents Week 2026 は終了しました。コンピューティングやセキュリティから、エージェントツールボックス、プラットフォームツール、そして新しいエージェンティックWebまで、発表した内容をすべてご紹介します。エージェンティッククラウド向けに当社が発表した全内容。 ...

Cloudflare Registrar APIは、現在ベータ版です。開発者やAIエージェントは、ワークフローを離れることなく、エディター、端末、またはエージェントから直接、ドメインを検索および可用性を確認し、原価で登録できます。 ...

Cloudflareプラットフォーム全体の一貫性を確保するために設計された新しい統合CLIであるcfを導入し、ローカルデータをデバッグするためのLocal Explorerを導入します。これらのツールは、開発者やAIエージェントが当社の3000近くのAPI操作とやり取りする方法を簡素化します。 ...

Web Streams APIはJavaScriptランタイムでユビキタスになりましたが、これは時代遅れです。最新のストリーミングAPIは次のようになります（あるべきか？）は以下のようなものです。 ...

BYOIP（Bring Your Own IP）用の新しいセルフサーブAPIを発表します。これにより、お客様はCloudflareのサービスで独自のIPプレフィックスの使用を開始、管理、使用できます。これまでにない制御と柔軟性を提供します。 ...