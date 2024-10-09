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Cloudflare ブログ

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API

エージェンティッククラウドの構築：Agents Week 2026で発表された全内容

2026-04-20

Agents Week 2026 は終了しました。コンピューティングやセキュリティから、エージェントツールボックス、プラットフォームツール、そして新しいエージェンティックWebまで、発表した内容をすべてご紹介します。エージェンティッククラウド向けに当社が発表した全内容。 ...

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エージェンティッククラウドの構築：Agents Week 2026で発表された全内容

あらゆる場面でドメインを登録：Cloudflare Registrar API（ベータ版）が登場

2026-04-15

Registrar開発者AIAPI開発者プラットフォームエージェントAgents Week

Cloudflare Registrar APIは、現在ベータ版です。開発者やAIエージェントは、ワークフローを離れることなく、エディター、端末、またはエージェントから直接、ドメインを検索および可用性を確認し、原価で登録できます。...

CloudflareのすべてのCLIを構築する

2026-04-13

開発者開発者プラットフォームCloudflare Workers製品ニュースD1APIAgents Week

Cloudflareプラットフォーム全体の一貫性を確保するために設計された新しい統合CLIであるcfを導入し、ローカルデータをデバッグするためのLocal Explorerを導入します。これらのツールは、開発者やAIエージェントが当社の3000近くのAPI操作とやり取りする方法を簡素化します。 ...

DII BYOIP: Cloudflareに独自のIPプレフィックスを持ち込むための新しい方法

2025-11-07

APIAddressingBYOIPIPv4IPv6SpectrumCDNMagic TransitEgressCloudflare GatewayRPKIAegisSmart Shield

BYOIP（Bring Your Own IP）用の新しいセルフサーブAPIを発表します。これにより、お客様はCloudflareのサービスで独自のIPプレフィックスの使用を開始、管理、使用できます。これまでにない制御と柔軟性を提供します。...

その他の投稿

2024年7月11日

アプリケーションセキュリティレポート：2024年最新版

インターネットサイバーセキュリティの動向に関するCloudflareの2024年最新版。グローバルトラフィックの洞察、ボットトラフィックの洞察、APIトラフィックの洞察、クライアント側のリスクなどについても言及しています...

アプリケーションセキュリティ
WAF
ボット管理
API

2023年3月14日

2023年アプリケーションセキュリティの状況

1年前、当社は、初のアプリケーションセキュリティレポートを発行しました。Security Week 2023に向けて、軽減されたトラフィック、ボットおよびAPIトラフィック、そしてアカウント乗っ取り攻撃に関する最新の洞察とトレンドを公開する予定です...

Security Week
Radar
セキュリティ
API
WAF

2022年3月16日

Cloudflare APIゲートウェイを発表

本日は、CloudflareAPIゲートウェイを発表します。既存のゲートウェイをわずかな費用で完全に置き換えることができます。また、当社のソリューションでは、Workers、ボット管理、Access、および変換ルールの背後にあるテクノロジーを使用した、市場で最も高度なAPIツールセットを提供します...

Security Week
API Gateway
製品ニュース
API
セキュリティ

2022年1月31日

Cloudflareのパートナープログラムにて、SASEとZero Trustのマネージドサービスのサポートを開始

2021年もまた、Cloudflareパートナーネットワークの重要性を強く示す年となりました。これは、2021年に記録的な規模でパートナー様が増大したことからも明らかで、2022年にはさらなる増大を目指します。私たちはパートナー様の声に耳を傾け、あらゆるタイプのビジネ...

パートナー
API

2019年8月30日

APIトークンの一般提供の発表

Cloudflareは本日、Cloudflare APIで使用するスケーラブルで安全性の高いAPIトークンの一般提供を発表します。Cloudflareは、より良いインターネットの実現を目指し、エッジにおける顧客のプレゼンスの管理の簡素化に努めています。その方法の1つが、当社のすべての製品とサービスをAPIで構成可能にすることです。パートナーから企業、開発者まで、さまざまなお客様がCloudflareの管理を自動化したいと考えています。...

API
セキュリティ
製品ニュース

2016年6月29日

「Go net/http タイムアウト」の完全ガイド

GoでHTTPサーバーまたはクライアントを書くとき、タイムアウトは、最も間違えやすく、そして最も軽微な間違えです。選択する対象が数多くあり、間違えても、ネットワークの不具合やプロセスがハングアップするまで、長い間、何の影響もありません。...

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