エージェンティッククラウドの構築：Agents Week 2026で発表された全内容
2026-04-20
Agents Week 2026 は終了しました。コンピューティングやセキュリティから、エージェントツールボックス、プラットフォームツール、そして新しいエージェンティックWebまで、発表した内容をすべてご紹介します。エージェンティッククラウド向けに当社が発表した全内容。 ...続きを読む »
2026-04-20
Agents Week 2026 は終了しました。コンピューティングやセキュリティから、エージェントツールボックス、プラットフォームツール、そして新しいエージェンティックWebまで、発表した内容をすべてご紹介します。エージェンティッククラウド向けに当社が発表した全内容。 ...続きを読む »
2026-04-15
Cloudflare Registrar APIは、現在ベータ版です。開発者やAIエージェントは、ワークフローを離れることなく、エディター、端末、またはエージェントから直接、ドメインを検索および可用性を確認し、原価で登録できます。...
2026-04-13
Cloudflareプラットフォーム全体の一貫性を確保するために設計された新しい統合CLIであるcfを導入し、ローカルデータをデバッグするためのLocal Explorerを導入します。これらのツールは、開発者やAIエージェントが当社の3000近くのAPI操作とやり取りする方法を簡素化します。 ...
2026-02-27
Web Streams APIはJavaScriptランタイムでユビキタスになりましたが、これは時代遅れです。最新のストリーミングAPIは次のようになります（あるべきか？）は以下のようなものです。...
2025-11-07
BYOIP（Bring Your Own IP）用の新しいセルフサーブAPIを発表します。これにより、お客様はCloudflareのサービスで独自のIPプレフィックスの使用を開始、管理、使用できます。これまでにない制御と柔軟性を提供します。...
2025年7月16日
marimoと提携し、クラス最高のPythonノートブック体験をCloudflareデータに提供します。...
2024年9月24日
これまで、Cloudflare Terraformプロバイダーのメンテナンスは手動で行う必要がありました。しかし、既存のOpenAPIコード生成パイプラインを活用することで、現在ではプロバイダーを自動生成し、...
2024年7月11日
インターネットサイバーセキュリティの動向に関するCloudflareの2024年最新版。グローバルトラフィックの洞察、ボットトラフィックの洞察、APIトラフィックの洞察、クライアント側のリスクなどについても言及しています...
2024年4月08日
Developer Week 2024が正式に終了しました。先週公表した発表内容および技術的更新情報の詳細を簡単にまとめます...
2023年8月21日
アプリケーションセキュリティレポートを四半期ごとに更新しています。Cloudflareのグローバルネットワークから見える新しい攻撃傾向とインサイトについてお読みください...
2023年3月14日
1年前、当社は、初のアプリケーションセキュリティレポートを発行しました。Security Week 2023に向けて、軽減されたトラフィック、ボットおよびAPIトラフィック、そしてアカウント乗っ取り攻撃に関する最新の洞察とトレンドを公開する予定です...
2022年12月15日
Cloudflareが市民社会組織と協力して、Radar AlertsとAPIを使用してインターネットの遮断を追跡するツールを提供する方法の詳細についてはこちらをご覧ください...
2022年11月16日
Cloudflareで、APIにOpenAPIスキーマを利用できるようになりました。利用者はオープンソースのOpenAPIツールからこれらのスキーマを使用することができます...
2022年3月16日
本日は、CloudflareAPIゲートウェイを発表します。既存のゲートウェイをわずかな費用で完全に置き換えることができます。また、当社のソリューションでは、Workers、ボット管理、Access、および変換ルールの背後にあるテクノロジーを使用した、市場で最も高度なAPIツールセットを提供します...
2022年1月31日
2021年もまた、Cloudflareパートナーネットワークの重要性を強く示す年となりました。これは、2021年に記録的な規模でパートナー様が増大したことからも明らかで、2022年にはさらなる増大を目指します。私たちはパートナー様の声に耳を傾け、あらゆるタイプのビジネ...
2019年8月30日
Cloudflareは本日、Cloudflare APIで使用するスケーラブルで安全性の高いAPIトークンの一般提供を発表します。Cloudflareは、より良いインターネットの実現を目指し、エッジにおける顧客のプレゼンスの管理の簡素化に努めています。その方法の1つが、当社のすべての製品とサービスをAPIで構成可能にすることです。パートナーから企業、開発者まで、さまざまなお客様がCloudflareの管理を自動化したいと考えています。...
2016年6月29日
GoでHTTPサーバーまたはクライアントを書くとき、タイムアウトは、最も間違えやすく、そして最も軽微な間違えです。選択する対象が数多くあり、間違えても、ネットワークの不具合やプロセスがハングアップするまで、長い間、何の影響もありません。...