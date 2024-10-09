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Cloudflare ブログ

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キャッシュ

AI時代に合わせてキャッシュを再考する理由

2026-04-02

週に100億件を超えるリクエストを表すAIボットトラフィックの爆発的な増加により、キャッシュ設計に新たな課題と機会が生まれました。AIボットトラフィックが人間と異なる点、それがCDNキャッシュに与える影響、そしてCloudflareがAIと人間の体験を改善するためにどのようなシステムを設計しているかに関する初期アイデアを紹介します。...

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AI時代に合わせてキャッシュを再考する理由

より良いインターネットの構築を支援して15年：バースデーウィーク2025を振り返る

2025-09-29

バースデーウィークパートナー開発者プラットフォームWorkers Launchpadパフォーマンスセキュリティキャッシュ速度開発者AI1.1.1.1アプリケーションセキュリティアプリケーションサービスボットCDNCloudflare for StartupsCloudflare OneCloudflare Zero TrustCloudflare Workers

Rustを使ったコアシステム、ポスト量子アップグレード、学生向けの開発者プラットフォームアクセス、PlanetScaleとの統合、オープンソースパートナーシップ、そして史上最大のインターンシッププログラム（2026年に1111名のインターンを採用）。...

その他の投稿

2024年9月25日

Speed Brainの導入：Webページの読み込みを45%高速化

スピードを飛躍的に向上する最新のツール「Speed Brain」を発表します。Speed Brainは、Speculation Rules APIを使用して、ユーザーが次に移動すると思われるコンテンツを事前にフェッチします。ユーザーがWebページに移動する前にブラウザにWebページをダウンロードすることで、ページが即座に読み込まれるようにすることを目指します。...

バースデーウィーク
スピードと信頼性
研究
キャッシュ
Speed Brain

2023年10月24日

Cache Rulesの一般提供開始：キャッシュの詳細かつ精密な制御

本日、Cache Rulesと他のいくつかのRules製品の同時一般公開（GA）をお知らせできることを嬉しく思います。しかし、それだけではありません。Cache Rulesの新しい設定オプションも追加されました...

全体的な使いやすさ
Cache Rules
製品ニュース
アプリケーションサービス
パフォーマンス

2021年2月18日

Smarter Tiered Cache Topology（スマートな階層型キャッシュトロポジー）の生成の紹介

Cachingはマジックのトリックです。お客様のオリジンがすべてのリクエストに応答する代わりに、世界中にあるCloudflareの200以上のデータセンターが、訪問者の近くで地理的にキャッシュされたコンテンツに応答します。Cloudflareがキャッシュされたコンテンツを含むリクエストに応答することで、帯域幅の費用を削減しながら、Webページの負荷パフォーマンスを劇的に向上させます。...

キャッシュ
Tiered Cache
スピードと信頼性