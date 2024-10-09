AI時代に合わせてキャッシュを再考する理由
2026-04-02
週に100億件を超えるリクエストを表すAIボットトラフィックの爆発的な増加により、キャッシュ設計に新たな課題と機会が生まれました。AIボットトラフィックが人間と異なる点、それがCDNキャッシュに与える影響、そしてCloudflareがAIと人間の体験を改善するためにどのようなシステムを設計しているかに関する初期アイデアを紹介します。...続きを読む »
2026-04-02
週に100億件を超えるリクエストを表すAIボットトラフィックの爆発的な増加により、キャッシュ設計に新たな課題と機会が生まれました。AIボットトラフィックが人間と異なる点、それがCDNキャッシュに与える影響、そしてCloudflareがAIと人間の体験を改善するためにどのようなシステムを設計しているかに関する初期アイデアを紹介します。...続きを読む »
2025-09-29
Rustを使ったコアシステム、ポスト量子アップグレード、学生向けの開発者プラットフォームアクセス、PlanetScaleとの統合、オープンソースパートナーシップ、そして史上最大のインターンシッププログラム（2026年に1111名のインターンを採用）。...
2025-07-17
これは、複雑なシステムをよりスケーラブルにするという課題をどのように克服したかについてのストーリーの2部です。...
2025-04-01
業界最速のパージに続き、すべてのCloudflareプランでインスタントパージのクォータを引き上げました。 ...
2024-09-30
2024年のバースデーウィーク中に行ったすべての大型発表を要約します。...
2024年9月25日
スピードを飛躍的に向上する最新のツール「Speed Brain」を発表します。Speed Brainは、Speculation Rules APIを使用して、ユーザーが次に移動すると思われるコンテンツを事前にフェッチします。ユーザーがWebページに移動する前にブラウザにWebページをダウンロードすることで、ページが即座に読み込まれるようにすることを目指します。...
2023年10月24日
本日、Cache Rulesと他のいくつかのRules製品の同時一般公開（GA）をお知らせできることを嬉しく思います。しかし、それだけではありません。Cache Rulesの新しい設定オプションも追加されました...
2021年2月18日
Cachingはマジックのトリックです。お客様のオリジンがすべてのリクエストに応答する代わりに、世界中にあるCloudflareの200以上のデータセンターが、訪問者の近くで地理的にキャッシュされたコンテンツに応答します。Cloudflareがキャッシュされたコンテンツを含むリクエストに応答することで、帯域幅の費用を削減しながら、Webページの負荷パフォーマンスを劇的に向上させます。...
2021年2月18日
数年前、より高速で効率の良いインターネットの実現に向けて、Argoをリリースしました。Argoはネットワーク状態を監視し、オリジンサーバーリクエストのためのインターネット上の最適なルートを検出し、途中で輻輳を回避します。...