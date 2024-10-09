Developer Week 2025が終了しました。この週に発表した内容と技術的な詳細考察を、ここで簡単に振り返ります。 ...

開発者がCloudflareをどう使ってAIワークロードを拡張し、自動化を合理化しているか、Workers Launchpad第4コホートの参加者がどのように構築したか、どんなスタートアップ企業が第5コホートに参加しているか、ご覧ください ...

Workers VPCを発表：Workers VPCは、Cloudflare Workers上にデプロイされたアプリケーションから既存のクラウドインフラ（レガシー環境）への接続を可能にするグローバルなプライベートネットワークです。 ...

Cloudflare Workers、Durable Objects、Queuesを活用した開発者プラットフォームを使用して、Super Slurperのアーキテクチャを一から再構築し、転送速度の最大5倍向上に成功しました。 ...

Cloudflare RealtimeとRealtimeKitを発表。Kotlin、React Native、Swift、JavaScript、Flutter用のSDKを使用して、リアルタイムの音声・動画アプリを数日で完成できる完全なツールキットです。 ...