Developer Week 2025のまとめ
2025-04-14
Developer Week 2025が終了しました。この週に発表した内容と技術的な詳細考察を、ここで簡単に振り返ります。...続きを読む »
2025-04-14
Developer Week 2025が終了しました。この週に発表した内容と技術的な詳細考察を、ここで簡単に振り返ります。...続きを読む »
2025-04-11
開発者がCloudflareをどう使ってAIワークロードを拡張し、自動化を合理化しているか、Workers Launchpad第4コホートの参加者がどのように構築したか、どんなスタートアップ企業が第5コホートに参加しているか、ご覧ください...
2025-04-11
Workers VPCを発表：Workers VPCは、Cloudflare Workers上にデプロイされたアプリケーションから既存のクラウドインフラ（レガシー環境）への接続を可能にするグローバルなプライベートネットワークです。 ...
2025-04-10
Cloudflare Workers、Durable Objects、Queuesを活用した開発者プラットフォームを使用して、Super Slurperのアーキテクチャを一から再構築し、転送速度の最大5倍向上に成功しました。...
2025-04-09
Cloudflare RealtimeとRealtimeKitを発表。Kotlin、React Native、Swift、JavaScript、Flutter用のSDKを使用して、リアルタイムの音声・動画アプリを数日で完成できる完全なツールキットです。...
2025年4月08日
静的サイトやフルスタックアプリケーションをCloudflare Workersでデプロイできるようになりました。React Router v7、Astro、VueなどのフレームワークサポートとCloudflare Viteプラグインは、本日一般公開となります。 ...
2025年4月07日
Cloudflareは、Outerbaseを買収し、データベースとエージェントの開発者エクスペリエンスの機能を強化しました。...
2025年4月07日
Workflows — Workers上に直接構築された耐久性のある実行エンジンが一般提供となりました。新たなヒューマン・イン・ザ・ループ機能、より大きなスケール、より多くの指標をご利用いただけます。...
2025年4月07日
Cloudflareは、MCP（モデルコンテキストプロトコル）クライアントの新たなAgents SDKサポート、MCPサーバーの認証/認可/ハイバネーション、Durable Objectsの無料利用枠を含むAIエージェント用ツールキットを提供します。 ...
2025年4月06日
開発者向けの発表に特化したCloudflareのイノベーションウィーク、2025 Developer Weekが始まります。...
2024年4月08日
Developer Week 2024が正式に終了しました。先週公表した発表内容および技術的更新情報の詳細を簡単にまとめます...
2024年4月05日
Browser Rendering APIをセッション管理の改善と共にすべての有料Workers顧客に提供開始...
2024年4月05日
開発者が意欲的なリアルタイムのコラボレーションが可能なマルチプレイヤー向けのアプリケーションを作るための草分け的存在であるPartyKitが、Cloudflareの一部になったことを発表できることを嬉しく思います。...
2024年4月05日
D1データベース、R2オブジェクトストア、AIモデルなどにアクセスしながら、フレームワークの開発サーバーを使用できるようになりました。ローカルでミリ秒単位で反復処理を行い、Cloudflareで実行される高度なWebアプリを構築...
2024年4月04日
本日、私たちは利用者がより多くの力を手にするための、段階的デプロイメント、Tail Workersのソースマップスタックトレース、新しいレート制限API、刷新されたAPI SDK、Durable Objectsの5つのアップデートを発表しました。それぞれがミッションクリティカルな本番サービスを念頭に置いて構築されています...
2024年4月03日
Cloudflare R2の3つの新機能である、「イベント通知」、「Google Cloud Storageからの移行のサポート」、「低頻度アクセスのストレージ階層」を発表できることを嬉しく思います...
2024年4月02日
本日、私たちは、Workers AI、Cloudflareの推論プラットフォームの一般公開、LoRAを使用した細かく調整されたモデルのサポート、HuggingFaceからのワンクリックデプロイなど、一連の発表を行うことを嬉しく思います。Cloudflare WorkersがPythonプログラミング言語などをサポートするようになりました...
2024年4月02日
Workers AIは、LoRAを使用して細かく調整されたモデルをサポートするようになりました。では、LoRAとは一体何か、どのように機能するのでしょうか？この記事では、微調整、LoRA、さらには数学的な話にまで踏み込んで、内部的な動作について詳しく紹介します...
2024年4月01日
CloudflareのSQLデータベース、D1が一般公開されました。新たな10GBデータベースのサポートとデータエクスポートに加え、クエリデバッグを強化したD1は、リレーショナルSQLのニーズをすべて満たし、開発者は本番対応のアプリケーションを構築できます...
2024年4月01日
フルスタックアプリケーションの中核部分は、データの保存と保持です。CloudflareのSQLデータベースであるD1と、データベース高速化サービスであるHyperdriveの一般利用開始を含め、開発者によるCloudflare上でのステートフルなアプリケーション開発を支える数々の発表で今週を幕開けします...