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Cloudflare ブログ

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Developer Week

スタートアップスポットライト：第5コホートによるAIエージェントの作成とイノベーションの加速

2025-04-11

Developer WeekWorkers Launchpad開発者開発者プラットフォームサーバーレスCloudflare Workers

開発者がCloudflareをどう使ってAIワークロードを拡張し、自動化を合理化しているか、Workers Launchpad第4コホートの参加者がどのように構築したか、どんなスタートアップ企業が第5コホートに参加しているか、ご覧ください...

その他の投稿

2025年4月08日

フロントエンド、バックエンド、データベースが1つのCloudflare Workerに

静的サイトやフルスタックアプリケーションをCloudflare Workersでデプロイできるようになりました。React Router v7、Astro、VueなどのフレームワークサポートとCloudflare Viteプラグインは、本日一般公開となります。 ...

Developer Week
開発者
フロントエンド
フルスタック
全体的な使いやすさ

2025年4月07日

エージェントのパズルを組み合わせる：MCP、認証および承認、Durable Objectsの無料利用枠

Cloudflareは、MCP（モデルコンテキストプロトコル）クライアントの新たなAgents SDKサポート、MCPサーバーの認証/認可/ハイバネーション、Durable Objectsの無料利用枠を含むAIエージェント用ツールキットを提供します。 ...

Developer Week
AI
エージェント
開発者
モデルコンテキストプロトコル

2024年4月05日

PartyKitの買収により、Cloudflareでリアルタイムのマルチユーザー向けのアプリケーションの作成が可能に

開発者が意欲的なリアルタイムのコラボレーションが可能なマルチプレイヤー向けのアプリケーションを作るための草分け的存在であるPartyKitが、Cloudflareの一部になったことを発表できることを嬉しく思います。...

Developer Week
M&A
Cloudflare Workers
AI
Durable Objects

2024年4月05日

フルスタックフレームワークとCloudflareによる超高速開発

D1データベース、R2オブジェクトストア、AIモデルなどにアクセスしながら、フレームワークの開発サーバーを使用できるようになりました。ローカルでミリ秒単位で反復処理を行い、Cloudflareで実行される高度なWebアプリを構築...

Developer Week
開発者
開発者プラットフォーム
フルスタック
Wrangler

2024年4月04日

プロダクションの安全のための新たなツール — Gradual Deployments、ソースマップ、Rate Limiting、そして新たなSDK

本日、私たちは利用者がより多くの力を手にするための、段階的デプロイメント、Tail Workersのソースマップスタックトレース、新しいレート制限API、刷新されたAPI SDK、Durable Objectsの5つのアップデートを発表しました。それぞれがミッションクリティカルな本番サービスを念頭に置いて構築されています...

Developer Week
Cloudflare Workers
Rate Limiting
SDK
Observability

2024年4月03日

R2に、「イベント通知」、「Google Cloud Storageからの移行のサポート」、「低頻度アクセスストレージ階層」が追加されました

Cloudflare R2の3つの新機能である、「イベント通知」、「Google Cloud Storageからの移行のサポート」、「低頻度アクセスのストレージ階層」を発表できることを嬉しく思います...

Developer Week
開発者
製品ニュース
開発者プラットフォーム

2024年4月02日

Workers AIのレベルアップ：一般提供とさらなる新機能

本日、私たちは、Workers AI、Cloudflareの推論プラットフォームの一般公開、LoRAを使用した細かく調整されたモデルのサポート、HuggingFaceからのワンクリックデプロイなど、一連の発表を行うことを嬉しく思います。Cloudflare WorkersがPythonプログラミング言語などをサポートするようになりました...

Developer Week
開発者
Workers AI
全体的な使いやすさ
開発者プラットフォーム

2024年4月02日

LoRAを使用してWorkers AIで細かく微調整されたモデルの実行

Workers AIは、LoRAを使用して細かく調整されたモデルをサポートするようになりました。では、LoRAとは一体何か、どのように機能するのでしょうか？この記事では、微調整、LoRA、さらには数学的な話にまで踏み込んで、内部的な動作について詳しく紹介します...

開発者
Developer Week
Workers AI
AI
Cloudflare Workers

2024年4月01日

D1の構築：グローバルデータベース

CloudflareのSQLデータベース、D1が一般公開されました。新たな10GBデータベースのサポートとデータエクスポートに加え、クエリデバッグを強化したD1は、リレーショナルSQLのニーズをすべて満たし、開発者は本番対応のアプリケーションを構築できます...

Developer Week
開発者
開発者プラットフォーム
D1
Database

2024年4月01日

D1の一般公開、Hyperdrive、Queues、Workers Analytics Engineの更新情報満載

フルスタックアプリケーションの中核部分は、データの保存と保持です。CloudflareのSQLデータベースであるD1と、データベース高速化サービスであるHyperdriveの一般利用開始を含め、開発者によるCloudflare上でのステートフルなアプリケーション開発を支える数々の発表で今週を幕開けします...

Developer Week
開発者
開発者プラットフォーム
D1
Hyperdrive