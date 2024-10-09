本日、Astro 6.0上に構築されたフルスタックのサーバーレスJavaScript CMSであるEmDashのベータ版の提供を開始します。従来のCMSの機能と最新のセキュリティを組み合わせ、サンドボックス化されたWorker Isolatesでプラグインを実行します。 ...

本日は、オープンソースのPingoraサービスをイングレスプロキシとしてデプロイした際のリクエストスニッフィングの脆弱性と、Pingora 0.8.0での修正方法を公開します。 ...

Web Streams APIはJavaScriptランタイムでユビキタスになりましたが、これは時代遅れです。最新のストリーミングAPIは次のようになります（あるべきか？）は以下のようなものです。 ...

あるエンジニアは、AIを使用してVite上でNext.jsを1週間で再構築しました。vinextは、最高4倍速く構築し、57%小さいバンドルを生成し、単一のコマンドでCloudflare Workersにデプロイできます。 ...

Cloudflare APIには2,500を超えるエンドポイントがあります。それぞれをMCPツールとして公開するには、200万以上のトークンが消費されます。コードモードでは、そのすべてを2つのツールとおよそ1,000のコンテキストトークンに圧縮しました。 ...