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Cloudflare ブログ

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オープンソース

コードモード：エージェントに1,000トークンのAPI全体を提供

2026-02-20

開発者開発者プラットフォームAIWorkers AICloudflare WorkersOptimizationオープンソース

Cloudflare APIには2,500を超えるエンドポイントがあります。それぞれをMCPツールとして公開するには、200万以上のトークンが消費されます。コードモードでは、そのすべてを2つのツールとおよそ1,000のコンテキストトークンに圧縮しました。...

その他の投稿

2026年2月13日

Equinixによる古いコードの廃棄：CloudflareにおけるRustサービスのグレースフルリスタート

ecdysisは、ネットワークサービスのダウンタイムアップグレードを可能にするRustライブラリです。Cloudflareは、数百万の接続を5年間保護し、現在はオープンソースとなっています。...

Rust
オープンソース
インフラストラクチャ
エンジニアリング
Edge

2025年10月28日

インターネットの高速性と安全性を維持：Merkle Tree Certificatesの導入

Cloudflareでは、パフォーマンスを低下させたり、WebPKIの信頼関係を変更することなく、高速でスケーラブル、かつ量子対応のMerkleツリー証明書を評価するための実験を、Chromeで開始します。...

ポスト量子
研究
暗号
セキュリティ
TLS

2024年9月27日

Project Alexandriaでオープンソースプロジェクトのサポートを拡大

Cloudflareでは、オープンソースの持つ力を高く評価しています。弊社は、オープンソース拡張プログラムであるProject Alexandriaにより、オープンソースプロジェクトが持続可能でスケーラブルな未来となるよう支援し、その成功に必要なツールや保護策を提供しています。...

バースデーウィーク
オープンソース
より良いインターネット

2024年5月22日

AI Gatewayの一般提供を開始：生成AIワークロードの管理とスケーリングのための統合インターフェース

AI Gatewayは、AIアプリに速度、信頼性、可観測性を提供するAI運用プラットフォームです。ごくわずかなコードで、レート制限、カスタムキャッシング、リアルタイムログ、複数のプロバイダにわたる集約分析などの強力な機能が利用できるようになります...

開発者プラットフォーム
開発者
オープンソース
Workers AI
コネクティビティクラウド

2024年2月28日

Pingoraのオープンソース化：プログラマブルなネットワークサービスを構築するためのRustフレームワーク

プログラマブルでメモリ安全性の高いネットワークサービスを構築するためのフレームワーク、Pingoraがオープンソース化されました。今すぐPingoraの使用を開始しましょう...

開発者プラットフォーム
開発者
Rust
オープンソース
パフォーマンス

2021年11月19日

CloudflareスタックでのオープンソースCMS：紹介記事

Cloudflareのドキュメントは、コンセプトを学習したり、APIの使用上の注意を確認したりする場合や、APIやコンセプトを説明するための簡潔なスニペットが必要な場合に役立つ資料です。しかし、その資料が網羅的であるとしても、Cloudflare Workersプラットフォームの新規ユーザーは、...

Full Stack Week
オープンソース
Cloudflare Workers
開発者
開発者プラットフォーム