プラグインセキュリティを解決するWordPressの精神の後継、EmDashの紹介
2026-04-01
本日、Astro 6.0上に構築されたフルスタックのサーバーレスJavaScript CMSであるEmDashのベータ版の提供を開始します。従来のCMSの機能と最新のセキュリティを組み合わせ、サンドボックス化されたWorker Isolatesでプラグインを実行します。...続きを読む »
2026-04-01
本日、Astro 6.0上に構築されたフルスタックのサーバーレスJavaScript CMSであるEmDashのベータ版の提供を開始します。従来のCMSの機能と最新のセキュリティを組み合わせ、サンドボックス化されたWorker Isolatesでプラグインを実行します。...続きを読む »
2026-03-09
本日は、オープンソースのPingoraサービスをイングレスプロキシとしてデプロイした際のリクエストスニッフィングの脆弱性と、Pingora 0.8.0での修正方法を公開します。 ...
2026-02-27
Web Streams APIはJavaScriptランタイムでユビキタスになりましたが、これは時代遅れです。最新のストリーミングAPIは次のようになります（あるべきか？）は以下のようなものです。...
2026-02-24
あるエンジニアは、AIを使用してVite上でNext.jsを1週間で再構築しました。vinextは、最高4倍速く構築し、57%小さいバンドルを生成し、単一のコマンドでCloudflare Workersにデプロイできます。...
2026-02-20
Cloudflare APIには2,500を超えるエンドポイントがあります。それぞれをMCPツールとして公開するには、200万以上のトークンが消費されます。コードモードでは、そのすべてを2つのツールとおよそ1,000のコンテキストトークンに圧縮しました。...
2026年2月13日
ecdysisは、ネットワークサービスのダウンタイムアップグレードを可能にするRustライブラリです。Cloudflareは、数百万の接続を5年間保護し、現在はオープンソースとなっています。...
2025年10月28日
Cloudflareでは、パフォーマンスを低下させたり、WebPKIの信頼関係を変更することなく、高速でスケーラブル、かつ量子対応のMerkleツリー証明書を評価するための実験を、Chromeで開始します。...
2025年5月01日
Cloudflareが最初に一般公開したリモートモデルコンテキストプロトコル（MCP）サーバーに、リモートサーバーをサポートするMCPクライアントから接続できるようになりました。 ...
2024年9月27日
Cloudflareでは、オープンソースの持つ力を高く評価しています。弊社は、オープンソース拡張プログラムであるProject Alexandriaにより、オープンソースプロジェクトが持続可能でスケーラブルな未来となるよう支援し、その成功に必要なツールや保護策を提供しています。...
2024年5月22日
AI Gatewayは、AIアプリに速度、信頼性、可観測性を提供するAI運用プラットフォームです。ごくわずかなコードで、レート制限、カスタムキャッシング、リアルタイムログ、複数のプロバイダにわたる集約分析などの強力な機能が利用できるようになります...
2024年2月28日
プログラマブルでメモリ安全性の高いネットワークサービスを構築するためのフレームワーク、Pingoraがオープンソース化されました。今すぐPingoraの使用を開始しましょう...
2024年2月06日
Workers AIは現在新しく8つのモデルを追加しモデルパフォーマンスも改善したことで、より優れた、より大きな存在となりました...
2021年11月19日
Cloudflareのドキュメントは、コンセプトを学習したり、APIの使用上の注意を確認したりする場合や、APIやコンセプトを説明するための簡潔なスニペットが必要な場合に役立つ資料です。しかし、その資料が網羅的であるとしても、Cloudflare Workersプラットフォームの新規ユーザーは、...
2020年9月10日
Cloudflareはcdnjsを運用しています。cdnjsは、オープンソースプロジェクトで、人気のJavaScriptライブラリとリソースをCloudflare Workersのネットワークを経由して配信することで、Webサイトを加速させます。...