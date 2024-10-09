エージェンティッククラウドの構築：Agents Week 2026で発表された全内容
2026-04-20
Agents Week 2026 は終了しました。コンピューティングやセキュリティから、エージェントツールボックス、プラットフォームツール、そして新しいエージェンティックWebまで、発表した内容をすべてご紹介します。エージェンティッククラウド向けに当社が発表した全内容。 ...続きを読む »
2026-04-20
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2026-04-15
Agent Leeは、Cloudflareのインターフェースを手動のタブ切り替えから単一のプロンプトに移行するダッシュボード内エージェントです。サンドボックス化されたTypeScriptを使用することで、根本的な技術共同作業者としてスタックのトラブルシューティングと管理を支援します。 ...
2024-09-24
これまで、Cloudflare Terraformプロバイダーのメンテナンスは手動で行う必要がありました。しかし、既存のOpenAPIコード生成パイプラインを活用することで、現在ではプロバイダーを自動生成し、...
2024-04-04
本日、私たちは利用者がより多くの力を手にするための、段階的デプロイメント、Tail Workersのソースマップスタックトレース、新しいレート制限API、刷新されたAPI SDK、Durable Objectsの5つのアップデートを発表しました。それぞれがミッションクリティカルな本番サービスを念頭に置いて構築されています...