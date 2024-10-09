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Cloudflare ブログ

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SDK

エージェンティッククラウドの構築：Agents Week 2026で発表された全内容

2026-04-20

Agents Week 2026 は終了しました。コンピューティングやセキュリティから、エージェントツールボックス、プラットフォームツール、そして新しいエージェンティックWebまで、発表した内容をすべてご紹介します。エージェンティッククラウド向けに当社が発表した全内容。 ...

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エージェンティッククラウドの構築：Agents Week 2026で発表された全内容

Agent Leeの紹介 - Cloudflareスタックの新たなインターフェイス

2026-04-15

Agents WeekエージェントWorkers AISDKDashboard開発者開発者プラットフォーム

Agent Leeは、Cloudflareのインターフェースを手動のタブ切り替えから単一のプロンプトに移行するダッシュボード内エージェントです。サンドボックス化されたTypeScriptを使用することで、根本的な技術共同作業者としてスタックのトラブルシューティングと管理を支援します。 ...

プロダクションの安全のための新たなツール — Gradual Deployments、ソースマップ、Rate Limiting、そして新たなSDK

2024-04-04

Developer WeekCloudflare WorkersRate LimitingSDKObservability

本日、私たちは利用者がより多くの力を手にするための、段階的デプロイメント、Tail Workersのソースマップスタックトレース、新しいレート制限API、刷新されたAPI SDK、Durable Objectsの5つのアップデートを発表しました。それぞれがミッションクリティカルな本番サービスを念頭に置いて構築されています...