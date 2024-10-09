Alex Krivit

Smarter Tiered Cache Topology（スマートな階層型キャッシュトロポジー）の生成の紹介

2021-02-18

Cachingはマジックのトリックです。お客様のオリジンがすべてのリクエストに応答する代わりに、世界中にあるCloudflareの200以上のデータセンターが、訪問者の近くで地理的にキャッシュされたコンテンツに応答します。Cloudflareがキャッシュされたコンテンツを含むリクエストに応答することで、帯域幅の費用を削減しながら、Webページの負荷パフォーマンスを劇的に向上させます。 ...