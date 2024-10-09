Alex Krivit

RUMダイアリー：Web Analyticsをデフォルトで有効化
2025-09-17
2025年10月15日、Cloudflareはすべての無料ドメインでWeb Analyticsを有効にします。これにより、お客様は個人データを収集することなく、世界中のサイトのパフォーマンスをリアルタイムで把握できます。...
2025-09-17
2025年10月15日、Cloudflareはすべての無料ドメインでWeb Analyticsを有効にします。これにより、お客様は個人データを収集することなく、世界中のサイトのパフォーマンスをリアルタイムで把握できます。...
2025-04-01
業界最速のパージに続き、すべてのCloudflareプランでインスタントパージのクォータを引き上げました。 ...
2024-09-25
スピードを飛躍的に向上する最新のツール「Speed Brain」を発表します。Speed Brainは、Speculation Rules APIを使用して、ユーザーが次に移動すると思われるコンテンツを事前にフェッチします。ユーザーがWebページに移動する前にブラウザにWebページをダウンロードすることで、ページが即座に読み込まれるようにすることを目指します。...
2023-10-25
Cache Reserveのベータ版から一般公開（GA）への移行と、いくつかの魅力的な新機能の導入を発表できることを嬉しく思います。新機能の一例として、Cloudflareダッシュボードのキャッシュ概要セクションに表示される分析内容へのCache Reserveの追加があります...
2023-10-24
本日、Cache Rulesと他のいくつかのRules製品の同時一般公開（GA）をお知らせできることを嬉しく思います。しかし、それだけではありません。Cache Rulesの新しい設定オプションも追加されました...
2023-06-19
Cloudflareのネットワークの力を利用して、Early HintsとFetch Priorities（フェッチ優先順位）を自動化することを発表でき、私たちは大変嬉しく思っています。...
2022-11-15
本日、Cache Reserveがオープンベータへと進むことを発表でき、大変嬉しく思っています。これによりユーザーは、Cache Reserveをテストし、追加の待ち時間なしにコンテンツ配信戦略に組み込むことができるようになります...
2022-05-11
本日は、Cache Reserveでキャッシングのメリットを拡大できたことを発表でき、嬉しく思います。Cache Reserveは、すべての静的コンテンツをCloudflareのグローバルキャッシュから持続的に配信する新方式です...
2021-02-18
Cachingはマジックのトリックです。お客様のオリジンがすべてのリクエストに応答する代わりに、世界中にあるCloudflareの200以上のデータセンターが、訪問者の近くで地理的にキャッシュされたコンテンツに応答します。Cloudflareがキャッシュされたコンテンツを含むリクエストに応答することで、帯域幅の費用を削減しながら、Webページの負荷パフォーマンスを劇的に向上させます。...
2020-09-17
毎日、インターネット上では、何か悪いこと（しかし、完全にノーマルなこと）が起こります。たとえば、何千ものオリジンサーバーがダウンし、接続エラーを招き、ユーザーは不満を懐きます。...
2019-11-04
2016年を覚えているでしょうか。Pokemon Goが大流行し、Princeを失い、英国と米国の選挙が衝撃で幕を閉じた年です。2016年、特許訴訟の世界では、Blackbird Technologiesが悪名を高めていました。これは、最も活動的な特許トロールトップ10に名を連ねるブティック型法律事務所の1つで、年間50人以上を相手に訴訟を起こしていました。...