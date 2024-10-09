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Cloudflare ブログ

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Alex Krivit

Alex Krivit

Speed Brainの導入：Webページの読み込みを45%高速化

2024-09-25

バースデーウィークスピードと信頼性研究キャッシュSpeed Brain製品ニュース

スピードを飛躍的に向上する最新のツール「Speed Brain」を発表します。Speed Brainは、Speculation Rules APIを使用して、ユーザーが次に移動すると思われるコンテンツを事前にフェッチします。ユーザーがWebページに移動する前にブラウザにWebページをダウンロードすることで、ページが即座に読み込まれるようにすることを目指します。...

Cache Reserveの一般公開（GA）：エグレス料金を最小化するための制御強化

2023-10-25

Cache Reserve全体的な使いやすさアプリケーションサービスパフォーマンスコネクティビティクラウド

Cache Reserveのベータ版から一般公開（GA）への移行と、いくつかの魅力的な新機能の導入を発表できることを嬉しく思います。新機能の一例として、Cloudflareダッシュボードのキャッシュ概要セクションに表示される分析内容へのCache Reserveの追加があります...

Cache Rulesの一般提供開始：キャッシュの詳細かつ精密な制御

2023-10-24

全体的な使いやすさCache Rules製品ニュースアプリケーションサービスパフォーマンスキャッシュコネクティビティクラウド

本日、Cache Rulesと他のいくつかのRules製品の同時一般公開（GA）をお知らせできることを嬉しく思います。しかし、それだけではありません。Cache Rulesの新しい設定オプションも追加されました...

オリジンの負荷を軽減、クラウドのエグレス料金を節約、Cache Reserveでキャッシュヒット率を最大化

2022-11-15

Developer WeekCache Reserve製品ニュースCDNEgress

本日、Cache Reserveがオープンベータへと進むことを発表でき、大変嬉しく思っています。これによりユーザーは、Cache Reserveをテストし、追加の待ち時間なしにコンテンツ配信戦略に組み込むことができるようになります...

Smarter Tiered Cache Topology（スマートな階層型キャッシュトロポジー）の生成の紹介

2021-02-18

キャッシュTiered Cacheスピードと信頼性

Cachingはマジックのトリックです。お客様のオリジンがすべてのリクエストに応答する代わりに、世界中にあるCloudflareの200以上のデータセンターが、訪問者の近くで地理的にキャッシュされたコンテンツに応答します。Cloudflareがキャッシュされたコンテンツを含むリクエストに応答することで、帯域幅の費用を削減しながら、Webページの負荷パフォーマンスを劇的に向上させます。...

プロジェクトジェンゴの物語：Cloudflareが特許トロールに挑戦、栄光の勝利

2019-11-04

ポリシーと法務JengoCommunity

2016年を覚えているでしょうか。Pokemon Goが大流行し、Princeを失い、英国と米国の選挙が衝撃で幕を閉じた年です。2016年、特許訴訟の世界では、Blackbird Technologiesが悪名を高めていました。これは、最も活動的な特許トロールトップ10に名を連ねるブティック型法律事務所の1つで、年間50人以上を相手に訴訟を起こしていました。...