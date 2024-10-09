AI Security for Appsの一般提供を開始しました
2026-03-11
Cloudflare AI Security for Appsは、モデルやホスティングプロバイダーに関わらず、AI搭載アプリケーションを検出し、保護するためのセキュリティレイヤーを提供します。また、すべてのプランでAI検出を無料にし、チームがシャドーAIのデプロイを検出および保護できるようにします。...続きを読む »
2026-03-11
Cloudflare AI Security for Appsは、モデルやホスティングプロバイダーに関わらず、AI搭載アプリケーションを検出し、保護するためのセキュリティレイヤーを提供します。また、すべてのプランでAI検出を無料にし、チームがシャドーAIのデプロイを検出および保護できるようにします。...続きを読む »
2026-03-10
Cloudflareの新しいセキュリティ概要ダッシュボードは、膨大なセキュリティデータを優先順位付けされた実用的なインサイトに変換し、防御者は脆弱性に関するコンテキストインテリジェンスを得ることができます。 ...
2026-03-10
Cloudflareは、カードのRiskRecon攻撃対象領域インテリジェンス機能を統合し、お客様がセキュリティギャップを継続的に監視し、解消しながら、インターネットに直面する死角を排除できるよう支援します。...
2026-03-09
本日は、オープンソースのPingoraサービスをイングレスプロキシとしてデプロイした際のリクエストスニッフィングの脆弱性と、Pingora 0.8.0での修正方法を公開します。 ...
2025-09-29
Rustを使ったコアシステム、ポスト量子アップグレード、学生向けの開発者プラットフォームアクセス、PlanetScaleとの統合、オープンソースパートナーシップ、そして史上最大のインターンシッププログラム（2026年に1111名のインターンを採用）。...
2025年3月24日
Security Week 2025が正式に終了しました。今週は、AIサービスの詳細、統合されたナビゲーション体験、AIエージェント「Cloudy」の紹介などの最新情報をお届けしました。...
2025年3月20日
Forrester ResearchはCloudflareを、2025年第1四半期の『Forrester Wave™：Web Application Firewalls Solutions』レポートでリーダーとして認定しました。...
2025年3月18日
Cloudflareは、あらゆる環境のSaaSやWebアプリケーションの保護を支援する、統合セキュリティ体勢管理のための単一プラットフォームを提供します。 ...
2024年7月11日
インターネットサイバーセキュリティの動向に関するCloudflareの2024年最新版。グローバルトラフィックの洞察、ボットトラフィックの洞察、APIトラフィックの洞察、クライアント側のリスクなどについても言及しています...
2024年3月11日
この記事では、Security Week 2024中にリリースされたブログをレビューします...