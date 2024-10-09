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Cloudflare ブログ

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アプリケーションセキュリティ

AI Security for Appsの一般提供を開始しました

2026-03-11

Cloudflare AI Security for Appsは、モデルやホスティングプロバイダーに関わらず、AI搭載アプリケーションを検出し、保護するためのセキュリティレイヤーを提供します。また、すべてのプランでAI検出を無料にし、チームがシャドーAIのデプロイを検出および保護できるようにします。...

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AI Security for Appsの一般提供を開始しました

実用的なインサイトを得るためのセキュリティ概要ダッシュボードを構築する

2026-03-10

セキュリティ態勢管理アプリケーションセキュリティ

Cloudflareの新しいセキュリティ概要ダッシュボードは、膨大なセキュリティデータを優先順位付けされた実用的なインサイトに変換し、防御者は脆弱性に関するコンテキストインテリジェンスを得ることができます。 ...

リスクに関する洞察を実用的な保護に変換：Cloudflareとマスターカードでセキュリティ体制をレベルアップ

2026-03-10

セキュリティ態勢管理Security PostureアプリケーションセキュリティRisk Management

Cloudflareは、カードのRiskRecon攻撃対象領域インテリジェンス機能を統合し、お客様がセキュリティギャップを継続的に監視し、解消しながら、インターネットに直面する死角を排除できるよう支援します。...

より良いインターネットの構築を支援して15年：バースデーウィーク2025を振り返る

2025-09-29

バースデーウィークパートナー開発者プラットフォームWorkers Launchpadパフォーマンスセキュリティキャッシュ速度開発者AI1.1.1.1アプリケーションセキュリティアプリケーションサービスボットCDNCloudflare for StartupsCloudflare OneCloudflare Zero TrustCloudflare Workers

Rustを使ったコアシステム、ポスト量子アップグレード、学生向けの開発者プラットフォームアクセス、PlanetScaleとの統合、オープンソースパートナーシップ、そして史上最大のインターンシッププログラム（2026年に1111名のインターンを採用）。...

その他の投稿

2025年3月20日

ForresterがCloudflareを2025年の最新レポートでwebアプリケーションファイアウォールソリューション部門のリーダーに指定

Forrester ResearchはCloudflareを、2025年第1四半期の『Forrester Wave™：Web Application Firewalls Solutions』レポートでリーダーとして認定しました。...

Security Week
アプリケーションセキュリティ
WAF
Webアプリケーション ファイアウォール
APIセキュリティ

2025年3月18日

Cloudflareで企業の予測型セキュリティ体勢を1つのプラットフォームで管理

Cloudflareは、あらゆる環境のSaaSやWebアプリケーションの保護を支援する、統合セキュリティ体勢管理のための単一プラットフォームを提供します。 ...

Security Week
セキュリティ態勢管理
セキュリティ
セキュリティセンター
SaaSセキュリティ

2024年7月11日

アプリケーションセキュリティレポート：2024年最新版

インターネットサイバーセキュリティの動向に関するCloudflareの2024年最新版。グローバルトラフィックの洞察、ボットトラフィックの洞察、APIトラフィックの洞察、クライアント側のリスクなどについても言及しています...

アプリケーションセキュリティ
WAF
ボット管理
API