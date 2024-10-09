Cloudflare AI Security for Appsは、モデルやホスティングプロバイダーに関わらず、AI搭載アプリケーションを検出し、保護するためのセキュリティレイヤーを提供します。また、すべてのプランでAI検出を無料にし、チームがシャドーAIのデプロイを検出および保護できるようにします。 ...

Cloudflareの新しいセキュリティ概要ダッシュボードは、膨大なセキュリティデータを優先順位付けされた実用的なインサイトに変換し、防御者は脆弱性に関するコンテキストインテリジェンスを得ることができます。 ...

Cloudflareは、カードのRiskRecon攻撃対象領域インテリジェンス機能を統合し、お客様がセキュリティギャップを継続的に監視し、解消しながら、インターネットに直面する死角を排除できるよう支援します。 ...

本日は、オープンソースのPingoraサービスをイングレスプロキシとしてデプロイした際のリクエストスニッフィングの脆弱性と、Pingora 0.8.0での修正方法を公開します。 ...

Rustを使ったコアシステム、ポスト量子アップグレード、学生向けの開発者プラットフォームアクセス、PlanetScaleとの統合、オープンソースパートナーシップ、そして史上最大のインターンシッププログラム（2026年に1111名のインターンを採用）。 ...