年間600時間を削減した１行のKubernetes修正
2026-03-26
Atlantisインスタンスが再起動に30分かかった理由を調査したところ、Kubernetesがボリューム許可を処理する方法にボトルネックがあることがわかりました。fsGroupChangePolicyを調整することで、再起動時間を30秒に短縮しました。...続きを読む »
2026-03-26
Atlantisインスタンスが再起動に30分かかった理由を調査したところ、Kubernetesがボリューム許可を処理する方法にボトルネックがあることがわかりました。fsGroupChangePolicyを調整することで、再起動時間を30秒に短縮しました。...続きを読む »
2025-12-09
Cloudflareは、社内のCloudflareアカウントを管理するために、コードとしてのインフラストラクチャとポリシーの施行に移行しました。この新しいアーキテクチャは、Terraform、カスタムツール、オープンポリシーエージェントを使用し、セキュリティベースラインを適用し、エンジニアリングのベロシティを向上します。...
2024-09-24
これまで、Cloudflare Terraformプロバイダーのメンテナンスは手動で行う必要がありました。しかし、既存のOpenAPIコード生成パイプラインを活用することで、現在ではプロバイダーを自動生成し、...