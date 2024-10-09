年間600時間を削減した１行のKubernetes修正

2026-03-26

Atlantisインスタンスが再起動に30分かかった理由を調査したところ、Kubernetesがボリューム許可を処理する方法にボトルネックがあることがわかりました。fsGroupChangePolicyを調整することで、再起動時間を30秒に短縮しました。 ...