静的サイトやフルスタックアプリケーションをCloudflare Workersでデプロイできるようになりました。React Router v7、Astro、VueなどのフレームワークサポートとCloudflare Viteプラグインは、本日一般公開となります。 ...

Developer Week 2024が正式に終了しました。先週公表した発表内容および技術的更新情報の詳細を簡単にまとめます ...

Pagesは、Pages Functionsが一般に利用可能となり、正式にフルスタックプラットフォームとなりました。Pagesは、Workersのパワーとスケーラビリティを活用し、Pages開発者の経験値に合うように特化させることができます ...

Radar 2.0は先月、Cloudflareのバースデーウィークの中で製品の全面的な刷新として発表されました。このブログでは、この構築の技術的な部分について説明しています。このブログが他の開発者にとって、Cloudflare製品を使用して複雑なWebアプリを構築するきっかけになれば幸いです ...

歴史的に、動画アプリケーションの構築は非常に難しいものでした。動画の録画、エンコード、そして再生の裏には多くの複雑な技術があります。幸いなことに、Cloudflare Streamではすべての難しい部分を取り除くことで、カスタム動画やストリーミングアプリケーションを簡単に構築できます ...