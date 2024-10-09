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Cloudflare ブログ

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Cloudflare Pages

Cloudflare Pagesのあなたのサイトを、一般提供されたPages Functionsでより充実させる

2022-11-17

Developer WeekCloudflare PagesCloudflare WorkersサーバーレスフルスタックJAMstack開発者プラットフォーム開発者

Pagesは、Pages Functionsが一般に利用可能となり、正式にフルスタックプラットフォームとなりました。Pagesは、Workersのパワーとスケーラビリティを活用し、Pages開発者の経験値に合うように特化させることができます...

当社の開発方法：Cloudflare Radar 2.0を支える技術

2022-11-17

Developer WeekRadarCloudflare WorkersCloudflare Pages開発者開発者プラットフォーム

Radar 2.0は先月、Cloudflareのバースデーウィークの中で製品の全面的な刷新として発表されました。このブログでは、この構築の技術的な部分について説明しています。このブログが他の開発者にとって、Cloudflare製品を使用して複雑なWebアプリを構築するきっかけになれば幸いです...

Cloudflareで次の動画アプリケーションを構築

2021-11-19

Full Stack WeekCloudflare WorkersCloudflare PagesCloudflare AccessCloudflare StreamVideo開発者開発者プラットフォーム

歴史的に、動画アプリケーションの構築は非常に難しいものでした。動画の録画、エンコード、そして再生の裏には多くの複雑な技術があります。幸いなことに、Cloudflare Streamではすべての難しい部分を取り除くことで、カスタム動画やストリーミングアプリケーションを簡単に構築できます...

その他の投稿

2021年11月17日

Cloudflare Pagesがフルスタック

4月にCloudflare Pagesの一般提供を発表したとき、それが始まりに過ぎないことを約束しました。私たちのプラットフォームは、リダイレクトやカスタムヘッダーの設定など、ちょっとした動的機能を備えた静的サイトのサポートから始まりました。しかし私たちは、お客様とお客様のチー...

Full Stack Week
Cloudflare Pages
Cloudflare Workers
フルスタック
開発者

2021年11月17日

Cloudflare PagesがGitLabのサポートを開始

Pagesの構想の初期段階で、既存のワークフローとシームレスに統合するスムーズな開発者エクスペリエンスを備えたプラットフォームの構築に着手しました。ところが、Pagesの一般提供を発表した後、当社のプラットフォームは、実際にはすべての開発者が使用できるとは限らないことに気づいたのです。...

Full Stack Week
Cloudflare Pages
Cloudflare Workers
サーバーレス
JAMstack

2020年12月17日

Cloudflare Pagesの紹介：JAMstack Webサイトを構築するための最良の方法

この時期は、世界中の様々な文化で最も大切な人々と祝い、贈り物をし合う時期です。この精神に則り、当社ではこの時期に、過去10年間にわたってCloudflareをサポートしてくれている開発者コミュニティに恩返しをしようと考えました。...

サーバーレス
Cloudflare Workers
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JAMstack
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