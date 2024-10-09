フロントエンド、バックエンド、データベースが1つのCloudflare Workerに
2025-04-08
静的サイトやフルスタックアプリケーションをCloudflare Workersでデプロイできるようになりました。React Router v7、Astro、VueなどのフレームワークサポートとCloudflare Viteプラグインは、本日一般公開となります。 ...続きを読む »
2025-04-08
静的サイトやフルスタックアプリケーションをCloudflare Workersでデプロイできるようになりました。React Router v7、Astro、VueなどのフレームワークサポートとCloudflare Viteプラグインは、本日一般公開となります。 ...続きを読む »
2024-04-08
Developer Week 2024が正式に終了しました。先週公表した発表内容および技術的更新情報の詳細を簡単にまとめます...
2022-11-17
Pagesは、Pages Functionsが一般に利用可能となり、正式にフルスタックプラットフォームとなりました。Pagesは、Workersのパワーとスケーラビリティを活用し、Pages開発者の経験値に合うように特化させることができます...
2022-11-17
Radar 2.0は先月、Cloudflareのバースデーウィークの中で製品の全面的な刷新として発表されました。このブログでは、この構築の技術的な部分について説明しています。このブログが他の開発者にとって、Cloudflare製品を使用して複雑なWebアプリを構築するきっかけになれば幸いです...
2021-11-19
歴史的に、動画アプリケーションの構築は非常に難しいものでした。動画の録画、エンコード、そして再生の裏には多くの複雑な技術があります。幸いなことに、Cloudflare Streamではすべての難しい部分を取り除くことで、カスタム動画やストリーミングアプリケーションを簡単に構築できます...
2021年11月17日
4月にCloudflare Pagesの一般提供を発表したとき、それが始まりに過ぎないことを約束しました。私たちのプラットフォームは、リダイレクトやカスタムヘッダーの設定など、ちょっとした動的機能を備えた静的サイトのサポートから始まりました。しかし私たちは、お客様とお客様のチー...
2021年11月17日
これは大々的に披露するしかないと思っていたため、私たちはCloudflare Pagesでのフルスタックアプリケーションのサポートを発表できることに興奮していました。Cloudflare Workersの支援を受けてサ...
2021年11月17日
ヘッドレスCMSへの関心は、過去数年間で目覚ましい成長を遂げており、多くの企業がツールの採用を検討しています。...
2021年11月17日
Pagesの構想の初期段階で、既存のワークフローとシームレスに統合するスムーズな開発者エクスペリエンスを備えたプラットフォームの構築に着手しました。ところが、Pagesの一般提供を発表した後、当社のプラットフォームは、実際にはすべての開発者が使用できるとは限らないことに気づいたのです。...
2021年10月01日
Cloudflareの新しいオープンソーステンプレートを用いて、Web3アプリケーションを構築する方法をご覧ください。...
2021年7月27日
Cloudflareでは、環境に優しいインターネットの構築に向け、持続可能性を追求するさまざまな取り組みを幅広く展開しています。...
2020年12月17日
この時期は、世界中の様々な文化で最も大切な人々と祝い、贈り物をし合う時期です。この精神に則り、当社ではこの時期に、過去10年間にわたってCloudflareをサポートしてくれている開発者コミュニティに恩返しをしようと考えました。...