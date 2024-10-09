建置智慧體雲端：我們在 2026 年 Agents Week 期間推出的所有內容
2026-04-20
2026 年 Agents Week 圓滿結束。我們來看看我們發布的所有內容，從運算和網路安全到智慧體工具箱、平台工具和新興的智慧體網路。我們針對智慧體雲端發布的所有內容。 ...繼續閱讀 »
2026-04-20
2026 年 Agents Week 圓滿結束。我們來看看我們發布的所有內容，從運算和網路安全到智慧體工具箱、平台工具和新興的智慧體網路。我們針對智慧體雲端發布的所有內容。 ...繼續閱讀 »
2026-02-27
我們每天處理 76 億次驗證挑戰。下面介紹了我們如何運用研究、AAA 無障礙標準以及統一的架構，來重新設計這個網際網路上最常見的使用者介面。...
2025-09-21
Cloudflare 已成立 15 週年。我們喜歡透過推出回饋網際網路的新產品來慶祝我們的生日。但我們也一直在思考網際網路上發生了哪些改變。...
2024年9月25日
我們很高興地宣佈推出速度上的最新飛躍——Speed Brain。Speed Brain 使用 Speculation Rules API 來為使用者接下來可能導覽的頁面預先擷取內容。目標是在使用者導航到網頁之前將網頁內容下載到瀏覽器，從而允許頁面立即載入。...
2024年9月24日
Cloudflare Terraform 提供程式曾經是手動維護的。藉助我們現有的 OpenAPI 程式碼產生管道，我們現在可自動產生提供程式，以實現更好的端點和屬性覆蓋，在新產品發佈時更快更新，以及推出新的 API 文件網站。請繼續閱讀，瞭解我們如何將這些整合在一起。...
2024年8月06日
閱讀本文以瞭解 Cloudflare 全球骨幹網的最新里程碑和擴展，以及它如何支援我們的全球連通雲和我們的服務。瞭解我們的流量工程工具如何與我們的骨幹網和底層網路基礎架構互動。瞭解我們的網路如何與公有雲端、辦公室和網際網路互連，為全球客戶提供卓越的效能、安全性、可程式設計性和可視性...
2024年6月20日
使用 Stream 的最新功能，使用者現在只需按一下滑鼠即可輕鬆產生影片字幕：隨選影片和直播錄製影片的 AI 產生字幕...
2024年5月30日
我們很高興地宣佈，Zero Trust 基礎架構存取平台 BastionZero 已加入 Cloudflare。此次收購延伸了我們的 Zero Trust 網路存取 (ZTNA) 流程，為伺服器、Kubernetes 叢集和資料庫等基礎架構提供原生存取管理...
2024年4月12日
我們宣布正式推出 Foundation DNS，這是我們新的企業級權威 DNS 產品。作為我們新的企業權威 DNS 產品，Foundation DNS 旨在增強我們權威 DNS 服務的可靠性、安全性、靈活性和分析能力...
2024年4月08日
2024 年 Developer Week 已正式閉幕。下面來快速回顧一下上週發佈的公告和深度技術探討...
2024年4月05日
Browser Rendering API 現已向所有付費 Workers 客戶提供，並改進了工作階段管理...
2024年4月03日
我們無比欣喜地宣佈推出 Cloudflare R2 的三種全新功能：事件通知、支援從 Google Cloud Storage 遷移以及不常存取儲存方案...
2024年3月31日
2024 年 Developer Week 的序幕正在拉開，我們無比期待您的參與，在此期間，我們將提供活動前瞻以及我們對平台未來的構想...
2024年3月20日
從今天開始，Zero Trust 管理員可以部署我們新的 WARP Connector，以簡化任意連線...
2024年3月08日
藉助 Security Analytics + Log Explorer 結合的強大功能，安全團隊可以在 Cloudflare 內原生分析、調查和監控安全攻擊，而無需將記錄轉寄至第三方 SIEM，從而為客戶降低了解決問題的時間以及總體擁有成本...
2024年3月06日
推出 Magic Cloud Networking，這是一組用於視覺化和自動化雲端網路的新功能，可將我們的客戶安全、輕鬆且順暢地連線至公有雲端環境...
2024年3月06日
使用 Express Cloudflare Network Interconnect，可快速輕鬆地將網路連線至 Cloudflare。現在，客戶可以直接從 Cloudflare 儀表板訂購 Express CNI，3 分鐘後即可使用。此外，Express CNI 還簡化了 Magic Transit 和 Magic WAN 的設定過程...
2024年3月04日
隆重推出適用於安全性分析的 AI 助理。現在，比以往任何時候都更容易獲得有關 Web 安全性的深刻見解。使用全新整合的自然語言查詢介面來探索安全性分析...