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Cloudflare 部落格

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產品新聞

透過 WAF 規則產生器助理、Cloudflare Radar AI 深入解析以及更新的 AI 機器人防護，實現無處不在的 AI

2024-09-27

生日週機器人管理機器人AI BotsAIMachine Learning生成式 AI安全性開發人員開發人員平台應用程式服務產品新聞

在 Cloudflare 今年的生日期間，我們不僅擴展了 AI 助理功能來幫助您構建新的 WAF 規則，向 Radar 新增了 AI 機器人和網路爬蟲流量深入解析，還為客戶提供了新的 AI 機器人封鎖功能...

更多貼文

2024年8月06日

Cloudflare 全球連通雲背後的骨幹網

閱讀本文以瞭解 Cloudflare 全球骨幹網的最新里程碑和擴展，以及它如何支援我們的全球連通雲和我們的服務。瞭解我們的流量工程工具如何與我們的骨幹網和底層網路基礎架構互動。瞭解我們的網路如何與公有雲端、辦公室和網際網路互連，為全球客戶提供卓越的效能、安全性、可程式設計性和可視性...

全球連通雲
Anycast
Argo Smart Routing
Athenian Project
BGP

2024年3月06日

如何透過 Express Cloudflare Network Interconnect 簡化企業與 Cloudflare 的連線方式

使用 Express Cloudflare Network Interconnect，可快速輕鬆地將網路連線至 Cloudflare。現在，客戶可以直接從 Cloudflare 儀表板訂購 Express CNI，3 分鐘後即可使用。此外，Express CNI 還簡化了 Magic Transit 和 Magic WAN 的設定過程...

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