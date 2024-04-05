Browser Rendering API 正式上市，推出 Cloudflare Snippets、SWR，並向所有使用者提供 Workers for Platforms

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Browser Rendering API 現已向所有付費 Workers 客戶提供，並改進了工作階段管理

2023 年 5 月，我們宣布了 Browser Rendering API 的公開測試計畫。Browser Rendering 允許開發人員以程式設計方式控制無頭瀏覽器執行個體並與之互動，以及為其應用程式和產品建立自動化流程。

同時，我們推出了可與 Browser Rendering 配合使用的 Puppeteer 庫版本。這樣，開發人員可以在 Cloudflare Workers 之上使用熟悉的 API 來建立各種工作流程，例如截取頁面螢幕截圖或自動軟體測試。

今天，Browser Rendering 向前更進一步，不再處於測試階段，並對所有付費 Workers 方案使用者可用。此外，我們正在增強 API 並引入我們在公開測試社群中討論了很長時間的新功能：工作階段管理。

工作階段管理

工作階段管理允許開發人員在 Worker 指令碼中重複使用先前開啟的瀏覽器。重複使用瀏覽器工作階段的優點是，您不需要為每個請求和每個任務樣例化新的瀏覽器，從而大大提高效能並降低成本。

以前，為了保持瀏覽器執行個體處於活動狀態並重複使用它，您必須使用 Durable Objects 來實作複雜的程式碼。現在，我們簡化了這一流程，讓瀏覽器在背景中執行並使用新工作階段管理方法來延伸 Puppeteer API，讓您可以存取所有正在執行的工作階段、活動歷程記錄和作用中限制。

以下是列出作用中工作階段的方法：

我們在開發人員文件中新增了有關如何使用工作階段管理的 Worker 指令碼範例。

const sessions = await puppeteer.sessions(env.RENDERING); console.log(sessions); [ { "connectionId": "2a2246fa-e234-4dc1-8433-87e6cee80145", "connectionStartTime": 1711621704607, "sessionId": "478f4d7d-e943-40f6-a414-837d3736a1dc", "startTime": 1711621703708 }, { "sessionId": "565e05fb-4d2a-402b-869b-5b65b1381db7", "startTime": 1711621703808 } ]

分析和記錄

可觀察性是所有 Cloudflare 產品的重要組成部分。您可以在帳戶的 Worker & Pages 部分下的儀表板中找到 Browser Rendering 使用情況的詳細分析和記錄。

現在，所有擁有付費 Workers 方案的客戶都可以使用 Browser Rendering。每個帳戶僅限每分鐘執行兩個新瀏覽器，並在此期間免費執行兩個並行瀏覽器。請查看我們的開發人員頁面以開始使用。

我們正在推出對 Cloudflare Snippets 的存取

Snippets 功能強大、可程式設計且免費，是在 Cloudflare 上執行複雜 HTTP 請求和回應修改的最佳方式。曾經無法使用 Rules 產品實現的進階功能現在可以透過 Snippets 實現。自 2022 年 Developer Week 期間首次宣布以來，透過編寫簡單的 JavaScript 程式碼來延伸現有 Rules 功能的承諾讓 Cloudflare 社群感到興奮不已。

僅僅在 2024 年的前 3 個月，通過 Snippets 的流量就增加了 7 倍多，從 1 月初的平均每秒 2,200 個請求增加到 3 月的超過 17,000 個請求。

然而，我們不會打開閘門並讓數百萬Cloudflare 使用者以最意想不到的方式測試（並可能破壞）Snippets，而是會調整自己的節奏並選擇分階段推出，就像新發布的針對 Workers 的 Gradual Rollouts 一樣。

在接下來的幾週內，5% 的 Cloudflare 使用者將開始在儀表板區域級功能表的「Rules」索引標簽下看到「Snippets」。如果您碰巧屬於前 5%，請立即採取行動，嘗試 Snippets 的速度和強大功能，甚至對於進階使用案例（例如動態變更標題中的日期或利用 `math.random` 函數進行 A/B 測試）也是如此。無論您使用 Snippets 做什麼，請記住一件事：這仍然是 Alpha 測試版，所以請不要將 Snippets 用於生產流量。

在此之前，請密切關注 Cloudflare 儀表板中的新 Snippets 索引標簽，同時透過開發人員文件詳細瞭解 Snippets 的強大功能和靈活性。

即將推出：使用 stale-while-revalidate 進行非同步重新驗證

我們的客戶呼聲最高的一項功能是使用 stale-while-revalidate (SWR) 快取指令進行非同步重新驗證，我們將在 2024 年下半年為您提供此功能。該功能將作為我們使用 Rust 建立的新 CDN 架構的一部分，以效能和記憶體安全為首要考量因素。

目前，當用戶端請求資源（例如網頁或影像）時，Cloudflare 會檢查該資產是否在快取中，並在可用的情況下提供快取副本。如果檔案不在快取中或已過期並變得過時，Cloudflare 將連接到來源伺服器以尋找檔案的新版本，並將此新版本轉發給終端使用者。此等待時間會增加這些請求的延遲並影響效能。

Stale-while-revalidate 是一個快取指令，允許將過期或過時版本的資產提供給終端使用者，同時允許 Cloudflare 檢查來源以查看是否有可用資源的最新版本。如果存在更新版本，來源會將其轉送到 Cloudflare，並在此過程中更新快取。這種機制允許用戶端快速接收來自快取的回應，同時確保它始終能夠存取最新的內容。Stale-while-revalidate 在高效提供內容和確保其新鮮度之間取得平衡，從而提高效能並提供更流暢的使用者體驗。

想要成為我們的 Beta 測試人員並「快取」樂趣的客戶可以在這裡註冊，當該功能準備好進行測試時，我們會通知您！

今天，我們很高興地與大家分享，4 月 16 日，Workers for Platforms 將透過我們新的 25 美元隨用隨付方案向所有開發人員開放！

Workers for Platforms 正在改變我們建立軟體的方式——它讓您能夠將個人化和自訂直接嵌入到您的產品中。透過 Workers for Platforms，您可以代表您的使用者部署自訂程式碼，或讓您的使用者直接將自己的程式碼部署到您的平台，而您或您的使用者無需管理任何基礎架構。您可以將 Workers for Platforms 與本 Developer Week 期間發布的所有新功能一起使用——它支援 Workers 附帶的所有綁定（包括 Workers AI、D1 和 Durable Objects）以及 Python Workers。

以下是我們的一些客戶（從企業到新創公司）正在 Workers for Platforms 上建立的內容：

Shopify Oxygen 是基於 Remix 的電子商務框架 Hydrogen 的託管平台，它建構在 Workers for Platforms 之上！Hydrogen/Oxygen 組合使 Shopify 商家能夠控制其買家體驗，而不受通用店面範本的限制。

Grafbase 是一個資料平台，供開發人員建立無伺服器 GraphQL API，將整個企業的資料來源統一到一個端點下。他們使用 Workers for Platforms 為開發人員提供控制權和靈活性，以部署他們自己用 JavaScript/TypeScript 或 WASM 編寫的程式碼。

Triplit 是一個開放原始碼資料庫，可以在伺服器和瀏覽器之間即時同步資料。它允許使用者建立低延遲、即時的應用程式，並具有內建的關係查詢、結構描述管理和伺服器端儲存等功能。它們的查詢和同步引擎構建在 Durable Objects 之上，並且使用 Workers for Platforms 來允許其客戶將自訂 JavaScript 與 Triplit 資料庫執行個體封裝在一起。

可觀察性和平台層級控制的工具

Workers for Platforms 不只是讓您能夠將 Workers 部署到您的平台，我們知道，對使用者的 Workers 進行觀察和控制同樣十分重要。我們有一些解決方案可以幫助實現這一點：

自訂限制：為使用者的 Workers 設定 CPU 時間或子請求上限。可用於設定限制，以控制您在 Cloudflare 上的成本和/或塑造您自己的定價和封裝模型。例如，如果您在平台上執行免費增值模型，則可以降低免費套餐中客戶的 CPU 時間限制。

Tail Workers：Tail Workers 事件包含有關 Worker 的中繼資料、console.log() 訊息，並擷取任何未處理的異常。它們可用於為開發人員提供即時記錄，以便即時監控錯誤並進行疑難排解。

Outbound Workers：瞭解使用者 Workers 的所有傳出請求。Outbound Workers 位於使用者 Workers 和他們發出的 fetch() 請求之間，因此您可以在將請求傳送到網際網路之前對其進行全面瞭解。

我們希望確保愛好者、獨立開發人員和小型開發團隊都能夠負擔得起 Workers for Platforms。Workers for Platforms 是新的 25 美元隨用隨付方案的一部分，它包括以下內容：

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Included Amounts Requests 20 million requests/month

+$0.30 per additional million CPU time 60 million CPU milliseconds/month

+$0.02 per additional million CPU milliseconds Scripts 1000 scripts

+0.02 per additional script/month

包含金額

請求

2000 萬個請求/月每增加 100 萬個 + 0.3 美元

CPU 時間

6 千萬 CPU 毫秒/月每增加 100 萬 CPU 毫秒 + 0.02 美元

指令碼

1000 個指令碼每月每個額外指令碼 + 0.02 美元

Workers for Platforms 將於 2024 年 4 月 16 日開放購買！

Workers for Platforms 將於 2024 年 4 月 16 日在 Cloudflare 儀表板的 Workers for Platforms 索引標簽下開放購買。

同時，要瞭解有關 Workers for Platforms 的更多資訊，請查看我們的入門專案和開發人員文件。