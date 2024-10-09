自動產生 Cloudflare 的 Terraform 提供程式

2024-09-24

Cloudflare Terraform 提供程式曾經是手動維護的。藉助我們現有的 OpenAPI 程式碼產生管道，我們現在可自動產生提供程式，以實現更好的端點和屬性覆蓋，在新產品發佈時更快更新，以及推出新的 API 文件網站。請繼續閱讀，瞭解我們如何將這些整合在一起。 ...