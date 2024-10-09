Alex Krivit

「有了即時清除功能，您就能即時清除所有內容！」 — 所有清除方法現開放給所有客戶使用
2025-04-01
繼實現業界最快的清除速度後，我們現已在所有 Cloudflare 方案增加即時清除配額。...
2025-04-01
繼實現業界最快的清除速度後，我們現已在所有 Cloudflare 方案增加即時清除配額。...
2024-09-25
我們很高興地宣佈推出速度上的最新飛躍——Speed Brain。Speed Brain 使用 Speculation Rules API 來為使用者接下來可能導覽的頁面預先擷取內容。目標是在使用者導航到網頁之前將網頁內容下載到瀏覽器，從而允許頁面立即載入。...
2023-10-25
我們很高興地宣布，Cache Reserve 已從測試版升級到正式版，同時還推出了幾項令人興奮的新功能。這些新功能包括將 Cache Reserve 新增到 Cloudflare 儀表板快取概觀部分顯示的分析中...
2023-10-24
今天，我們很高興地告訴大家，Cache Rules 以及其他幾個規則產品已正式上市 (GA)。但這還不是全部——我們還為 Cache Rules 引入了新的設定選項...
2022-11-15
今天，我們非常激動地宣佈，Cache Reserve 正式進入開放測試階段——使用者無需再苦苦等待，現在即可對其進行測試，並將其整合至內容交付策略中...
2022-10-03
今天，我們很高興地宣佈，不久我們將提供一款零設定選項來確保 Cloudflare 上的網路安全。如果我們發現可以自動升級 Cloudflare 與使用者原始伺服器之間的安全連線，我們就會這麼去做...