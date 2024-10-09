Alex Krivit

自動化（安全）傳輸：減輕原點連線安全性的負擔

2022-10-03

今天，我們很高興地宣佈，不久我們將提供一款零設定選項來確保 Cloudflare 上的網路安全。如果我們發現可以自動升級 Cloudflare 與使用者原始伺服器之間的安全連線，我們就會這麼去做 ...