為後量子加密使用、加密通訊與路由安全帶來更高的透明度
2026-02-27
Cloudflare Radar 新增了多項工具，用於監測後量子加密的採用情況、即時追蹤即時通訊的金鑰透明度 (KT) 記錄，以及 ASPA 路由記錄，協助掌握網際網路朝更安全的加密與路由標準邁進的進程。 ...繼續閱讀 »
2026-02-27
Cloudflare Radar 新增了多項工具，用於監測後量子加密的採用情況、即時追蹤即時通訊的金鑰透明度 (KT) 記錄，以及 ASPA 路由記錄，協助掌握網際網路朝更安全的加密與路由標準邁進的進程。 ...繼續閱讀 »
2026-02-27
ASPA 是 BGP 的加密升級，它透過驗證網路流量的路徑來幫助防止路由外洩。Cloudflare Radar 的新功能讓追蹤其採用變得輕鬆便捷。...
2026-01-26
2025 年第四季，全球網際網路連線性發生了多起值得關注的中斷事件。根據 Cloudflare Radar 的資料，海底光纜切斷、停電、極端天氣、技術問題等因素均對網路造成了顯著影響。...
2025-12-15
我們發佈第六份網際網路趨勢和模式年度回顧報告，該報告涵蓋全球範圍內的觀察結果，揭示了定義 2025 年的顛覆性變革、技術進步和關鍵指標。 ...
2025-12-15
2025 年，隨著 ChatGPT 獲得強大的挑戰者，AI 競爭變得更加激烈。Instagram 用量攀升，X 用量下降，而 Shopee、Temu 和 Kwai 等平台重塑了全球網際網路使用方式。我們的 2025 年 DNS 數據顯示了網際網路模式的演變。...