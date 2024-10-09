揭露隱藏的事物：藉助 Cloudflare One 駕馭影子 AI 的指南

2025-08-25

不要讓「影子 AI」悄無聲息地將您的資料外洩給未經授權的 AI。這種新威脅需要新的防禦措施。瞭解如何在不犧牲創新的情況下獲得可見度和控制力。 ...