揭露隱藏的事物：藉助 Cloudflare One 駕馭影子 AI 的指南
2025-08-25
不要讓「影子 AI」悄無聲息地將您的資料外洩給未經授權的 AI。這種新威脅需要新的防禦措施。瞭解如何在不犧牲創新的情況下獲得可見度和控制力。...繼續閱讀 »
2025-08-25
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2024-03-08
藉助 Security Analytics + Log Explorer 結合的強大功能，安全團隊可以在 Cloudflare 內原生分析、調查和監控安全攻擊，而無需將記錄轉寄至第三方 SIEM，從而為客戶降低了解決問題的時間以及總體擁有成本...
2024-03-04
隆重推出適用於安全性分析的 AI 助理。現在，比以往任何時候都更容易獲得有關 Web 安全性的深刻見解。使用全新整合的自然語言查詢介面來探索安全性分析...
2022-11-18
瞭解 Cloudflare 如何使用我們自己的 Workers Analytics Engine 產品擷取有關我們自身產品的分析...
2022-03-14
我們很高興宣布，Cloudflare 客戶現在能夠直接將其記錄直接推送至 IBM Security QRadar SIEM。這種直接整合能夠讓 Cloudflare 和 QRadar SIEM 客戶節省成本，傳送記錄也更快速，因為不需要中間雲端儲存...