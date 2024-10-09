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2025年12月22日

Workers 如何為我們的內部維護調度管線提供支援

在全球網路上，實體資料中心的維護工作充滿風險。為此，我們在 Workers 上建立了一個維護排程器，用以安全地規劃具有破壞性的操作；同時，透過在多個資料來源與指標管線之上引入圖形介面來洞察基礎架構的整體狀態，從而解決了擴展過程中遇到的種種挑戰。...

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