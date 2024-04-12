使用 Foundation DNS 的正式版本改進權威 DNS

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我們非常高興地宣布 Foundation DNS 正式發布，它具有新的進階名稱伺服器、更強的彈性和進階分析功能，可以滿足企業客戶的複雜需求。Foundation DNS 是 Cloudflare 自 2010 年推出權威 DNS 產品以來取得的最大飛躍之一，我們知道我們的客戶對具有最高水準的效能、可靠性、安全性、靈活性和進階分析功能的企業級權威 DNS 服務有興趣。

從今天開始，每份包含權威 DNS 的新企業合約都將有權存取 Foundation DNS 功能集，現有企業客戶將在今年內獲得 Foundation DNS 功能。如果您是已經在使用我們的權威 DNS 服務的現有企業客戶，且您有興趣儘早使用 Foundation DNS，只需聯絡您的客戶團隊，他們將會為您啟用此功能。讓我們開始吧…

為什麼 DNS 如此重要？

從終端使用者的角度來看，DNS 使網際網路變得可用。DNS 是網際網路的電話簿，它將 www.cloudflare.com 等主機名稱轉換為我們的瀏覽器、應用程式和裝置用來連接服務的 IP 位址。如果沒有 DNS，使用者每次想要在行動裝置或桌上型電腦上造訪網站時都必須記住 IP 位址，例如 108.162.193.147 或 2606:4700:58::adf5:3b93 ——想像一下如果必須記住類似的內容，而不僅僅是記住 www.cloudflare.com 。DNS 用於網際網路上的每個終端使用者應用程式，從社交媒體到銀行，再到醫療保健入口網站。人們對網際網路的使用完全依賴於 DNS。

從業務角度來看，DNS 是存取網站和連接應用程式的第一步。裝置需要知道連接到哪裡才能存取服務、驗證使用者並提供所要求的資訊。快速解析 DNS 查詢是決定一個網站或應用程式是否具有回應能力的關鍵，並且可能對使用者體驗產生真正的影響。

當 DNS 發生中斷時，影響是顯而易見的。想像一下您的首選電子商務網站無法載入，就像 2016 年 Dyn 經歷的服務中斷事件一樣，該事件導致多個流行的電子商務網站癱瘓。或者，如果您是一家公司的一部分，而客戶無法存取您的網站來購買您正在銷售的商品或服務，那麼 DNS 中斷實際上會讓您蒙受金錢損失。人們通常將 DNS 視為理所當然，但毫無疑問，當它無法正常工作時您會注意到它。值得慶幸的是，如果您使用 Cloudflare 權威 DNS，您就不必太擔心這些問題。

始終存在改進空間

Cloudflare 十多年來一直提供權威的 DNS 服務。我們的權威 DNS 服務託管著許多不同頂級網域 (TLD) 中的數百萬個網域。我們擁有各種規模的客戶，從只有幾條記錄的單一網域到跨多個網域擁有數千萬條記錄的客戶。我們的企業客戶理所當然地要求我們的 DNS 服務提供最高水準的效能、可靠性、安全性和靈活性以及詳細的分析。雖然我們的客戶喜歡我們的權威 DNS，但我們認識到其中某些類別始終存在改進的空間。為此，我們開始對 DNS 架構進行一些重大改進，包括新功能和結構變更。我們很自豪地將這款改良的產品稱為 Foundation DNS。

認識 Foundation DNS

作為我們新的企業權威 DNS 產品，Foundation DNS 旨在增強我們現有權威 DNS 服務的可靠性、安全性、靈活性和分析能力。在我們深入瞭解 Foundation DNS 的所有細節之前，可以先快速瞭解一下 Foundation DNS 為我們的權威 DNS 產品帶來的好處：

進階名稱伺服器 將 DNS 可靠性提升至新的水準。

新的區域層級 DNS 設定 為 DNS 特定設定提供了更靈活的配置。

每個帳戶和區域唯一的 DNSSEC 金鑰 為 DNSSEC 提供額外的安全性和靈活性。

基於 GraphQL 的 DNS 分析 可讓您更深入地瞭解 DNS 查詢。

新的發布程序 可確保企業客戶擁有最大的穩定性和可靠性。

更簡單的 DNS 定價，為僅限 DNS 的區域和 DNS 記錄提供更慷慨的配額。

現在，讓我們深入探討 Foundation DNS 的這些新功能：

進階名稱伺服器

透過 Foundation DNS，我們推出了進階名稱伺服器，特別著重增強企業的可靠性。您可能熟悉我們的標準權威名稱伺服器，每個區域成對存在，並使用 cloudflare.com 網域內的名稱。下面是一個範例：

現在，讓我們看看使用 Foundation DNS 進階名稱伺服器的同一區域：

$ dig mycoolwebpage.xyz ns +noall +answer mycoolwebpage.xyz. 86400 IN NS kelly.ns.cloudflare.com. mycoolwebpage.xyz. 86400 IN NS christian.ns.cloudflare.com.

進階名稱伺服器透過幾種不同的方式提高可靠性。第一個改進來自分佈在多個 TLD 上的 Foundation DNS 權威伺服器。這可以防止更大規模的 DNS 中斷和 DDoS 攻擊，這些攻擊可能會影響 DNS 基礎架構，包括 TLD 名稱伺服器。Foundation DNS 權威名稱伺服器現在位於全球 DNS 樹狀結構的多個分支中，進一步使我們的客戶免受這些潛在的中斷和攻擊的影響。

$ dig mycoolwebpage.xyz ns +noall +answer mycoolwebpage.xyz. 86400 IN NS blue.foundationdns.com. mycoolwebpage.xyz. 86400 IN NS blue.foundationdns.net. mycoolwebpage.xyz. 86400 IN NS blue.foundationdns.org.

您可能還注意到 Foundation DNS 中列出了一個額外的名稱伺服器。雖然這是一項改進，但原因並非您想像的那樣。如果我們將這些名稱伺服器中的每一個解析為其各自的 IP 位址，我們就可以讓這一點更容易理解。讓我們從標準名稱伺服器開始：

兩個名稱伺服器總共有六個 IP 位址。事實證明，這就是 DNS 解析程式在查詢權威名稱伺服器時真正關心的所有內容。DNS 解析程式通常不會追蹤權威伺服器的實際網域名稱；它們只是維護一個無序的 IP 位址清單，可用於解析給定域的查詢。因此，透過我們的標準權威名稱伺服器，我們為解析程式提供了六個 IP 位址，用於解析 DNS 查詢。現在，讓我們來看看 Foundation DNS 進階名稱伺服器的 IP 位址：

$ dig kelly.ns.cloudflare.com. +noall +answer kelly.ns.cloudflare.com. 86353 IN A 108.162.194.91 kelly.ns.cloudflare.com. 86353 IN A 162.159.38.91 kelly.ns.cloudflare.com. 86353 IN A 172.64.34.91 $ dig christian.ns.cloudflare.com. +noall +answer christian.ns.cloudflare.com. 86353 IN A 108.162.195.247 christian.ns.cloudflare.com. 86353 IN A 162.159.44.247 christian.ns.cloudflare.com. 86353 IN A 172.64.35.247

看到了嗎？Foundation DNS 為我們提供給區域的每個權威名稱伺服器提供相同的 IP 位址。因此，在這種情況下，我們只提供了三個 IP 位址來供解析程式用於解析 DNS 查詢。您可能會想，「六個不是比三個好嗎？這不是降級了嗎？」事實證明，並非總是越多越好。我們來談談原因。

$ dig blue.foundationdns.com. +noall +answer blue.foundationdns.com. 300 IN A 108.162.198.1 blue.foundationdns.com. 300 IN A 162.159.60.1 blue.foundationdns.com. 300 IN A 172.64.40.1 $ dig blue.foundationdns.net. +noall +answer blue.foundationdns.net. 300 IN A 108.162.198.1 blue.foundationdns.net. 300 IN A 162.159.60.1 blue.foundationdns.net. 300 IN A 172.64.40.1 $ dig blue.foundationdns.org. +noall +answer blue.foundationdns.org. 300 IN A 108.162.198.1 blue.foundationdns.org. 300 IN A 162.159.60.1 blue.foundationdns.org. 300 IN A 172.64.40.1

您可能知道 Cloudflare 對 Anycast 的使用，並且正如您可能假設的那樣，我們的 DNS 服務利用 Anycast 來確保我們的權威 DNS 伺服器在全球範圍內可用，並儘可能靠近網際網路上的使用者和解析程式。我們的標準名稱伺服器均由單一 Anycast 群組從每個 Cloudflare 資料中心進行宣告。如果我們放大歐洲，您可以看到在標準名稱伺服器部署中，兩個名稱伺服器都從每個資料中心進行宣告。

我們可以從上面的標準名稱伺服器中取得這六個 IP 位址，並尋找它們的「hostname.bind」TXT 記錄，該記錄將向我們顯示機場代碼或解析 DNS 查詢的最近資料中心的實體位置。此輸出有助於解釋為什麼並非總是越多越好。

正如您所看到的，從倫敦附近查詢時，所有六個 IP 位址都會路由到同一個倫敦 (LHR) 資料中心。這意味著，當倫敦的解析程式使用 Cloudflare 的標準權威 DNS 解析網域的 DNS 查詢時，無論查詢哪個名稱伺服器 IP 位址，它們都始終連接到相同的實體位置。

$ dig @108.162.194.91 ch txt hostname.bind +short "LHR" $ dig @162.159.38.91 ch txt hostname.bind +short "LHR" $ dig @172.64.34.91 ch txt hostname.bind +short "LHR" $ dig @108.162.195.247 ch txt hostname.bind +short "LHR" $ dig @162.159.44.247 ch txt hostname.bind +short "LHR" $ dig @172.64.35.247 ch txt hostname.bind +short "LHR"

您可能會問：「那又怎樣？這對我來說意味著什麼？」讓我們來看一個範例。如果您想使用倫敦的 Cloudflare 標準名稱伺服器解析網域，而我使用的公用解析程式也位於倫敦，則解析程式將始終連接到 Cloudflare LHR 資料中心，無論它嘗試存取哪個名稱伺服器。由於 Anycast，它沒有任何其他選擇。

由於 Anycast，如果 LHR 資料中心完全離線，所有前往 LHR 的流量將被路由到附近的其他資料中心，並且解析程式將繼續正常運作。但是，在某些極端的情況下，LHR 資料中心在線，但我們的 DNS 服務無法回應 DNS 查詢，這時解析程式將無法解析這些 DNS 查詢，因為它們無法連線任何其他資料中心。我們可能有 100 個 IP 位址，但在這種情況下這對我們沒有幫助。最終，快取的回應將過期，並且網域最終將停止解析。

Foundation DNS 進階名稱伺服器利用兩個 Anycast 群組，改變了我們使用 Anycast 的方式，這打破了先前從每個資料中心宣告每個權威名稱伺服器 IP 的範式。使用兩個 Anycast 群組意味著 Foundation DNS 權威名稱伺服器實際上具有彼此不同的實體位置，而不是從每個資料中心宣告所有名稱伺服器。以下是使用兩個 Anycast 群組時相同區域的樣子：

現在我們已經瞭解 Foundation DNS 使用兩個 Anycast 群組來宣告名稱伺服器，那麼讓我們回過頭來，將標準權威 DNS 的六個權威 IP 位址與 Foundation DNS 的三個 IP 位址進行比較。讓我們看看，在我們的範例中，從哪里宣告 Foundation DNS 伺服器：

看！我們的三個名稱伺服器 IP 位址之一正在從另一個資料中心（曼徹斯特 (MAN)）進行宣告，使 Foundation DNS 在面臨前面提到的服務中斷情況時更加可靠和有彈性。值得一提的是，在某些城市，Cloudflare 在多個資料中心內運作，這將導致全部三個查詢返回相同的機場代碼。雖然我們保證這些 IP 位址中至少有一個是從不同的資料中心宣告的，但我們知道，一些客戶可能希望自己進行測試。在這些情況下，一個額外查詢可以表明，IP 位址正在從不同的資料中心進行宣告。

$ dig @108.162.198.1 ch txt hostname.bind +short "LHR" $ dig @162.159.60.1 ch txt hostname.bind +short "LHR" $ dig @172.64.40.1 ch txt hostname.bind +short "MAN"

在粗體文字中，「m」前面的數字代表回答查詢的資料中心。只要在全部三個回應中，有一個的數字是不同的，您就知道您的某個 Foundation DNS 權威名稱伺服器正在從不同的實體位置進行宣告。

$ dig @108.162.198.1 +nsid | grep NSID: ; NSID: 39 34 6d 33 39 ("94m39")

由於 Foundation DNS 利用兩個 Anycast 群組，因此能夠無縫處理先前的服務中斷情況。DNS 解析程式監控針對給定網域傳回的前往所有權威名稱伺服器的請求，但主要使用提供最快回應的名稱伺服器。

透過此設定，DNS 解析程式能夠將請求傳送到兩個不同的 Cloudflare 資料中心，因此，如果一個實體位置發生故障，查詢將自動傳送到第二個資料中心，在那裡可以正確進行解析。

Foundation DNS 進階名稱伺服器在我們企業客戶的可靠性方面向前邁出了一大步。我們歡迎企業客戶立即為現有區域啟用進階名稱伺服器。遷移到 Foundation DNS 也不會產生任何停機時間，因為即使在為區域啟用 Foundation DNS 進階名稱伺服器之後，先前的標準權威 DNS 名稱伺服器也將繼續執行並回應該區域的查詢。客戶無需規劃切換或為其他影響服務的事件做準備，即可輕鬆遷移到 Foundation DNS 進階名稱伺服器。

新的區域層級 DNS 設定

在過去，我們經常收到企業客戶的請求，要求調整未透過我們的 API 或儀表板提供的特定 DNS 設定，例如啟用次要 DNS 覆寫。當客戶想要調整這些設定時，他們必須聯絡客戶團隊，由後者來變更設定。利用 Foundation DNS，我們透過 API 和儀表板提供客戶最渴求的設定，以便客戶在使用 Cloudflare 權威 DNS 解決方案時獲得更大的靈活性。

企業方案客戶現可在其區域中進行以下 DNS 設定：

.tg {border-collapse:collapse;border-color:#ccc;border-spacing:0;} .tg td{background-color:#fff;border-color:#ccc;border-style:solid;border-width:1px;color:#333; font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;overflow:hidden;padding:10px 5px;word-break:normal;} .tg th{background-color:#f0f0f0;border-color:#ccc;border-style:solid;border-width:1px;color:#333; font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;font-weight:normal;overflow:hidden;padding:10px 5px;word-break:normal;} .tg .tg-buh4{background-color:#f9f9f9;text-align:left;vertical-align:top} .tg .tg-p7vi{background-color:#C9DAF8;font-weight:bold;text-align:left;vertical-align:top} .tg .tg-68av{background-color:#f9f9f9;color:#15C;text-align:left;vertical-align:top} .tg .tg-zb5k{color:#15C;text-align:left;vertical-align:top} .tg .tg-0lax{text-align:left;vertical-align:top}

Setting Zone Type Description Foundation DNS advanced nameservers Primary and secondary zones Allows you to enable advanced nameservers on your zone. Secondary DNS override Secondary zones Allows you to enable Secondary DNS Override on your zone in order to proxy HTTP/S traffic through Cloudflare. Multi-provider DNS Primary and secondary zones Allows you to have multiple authoritative DNS providers while using Cloudflare as a primary nameserver.

設定

區域類型

描述

Foundation DNS 進階名稱伺服器

主要和次要區域

可讓您在區域上啟用進階名稱伺服器。

次要 DNS 覆寫

次要區域

可讓您在區域上啟用次要 DNS 覆寫以便透過 Cloudflare 代理 HTTP/S 流量。

多提供者 DNS

{ "query": "{ viewer { zones(filter: { zoneTag: $zoneTag }) { dnsAnalyticsAdaptiveGroups( filter: $filter limit: 10 orderBy: [datetime_ASC] ) { avg { processingTimeUs } quantiles { processingTimeUsP90 } dimensions { datetimeFifteenMinutes sourceIP } } } } }", "variables": { "zoneTag": "<zone-tag>", "filter": { "datetime_geq": "2024-05-01T00:00:00Z", "datetime_leq": "2024-06-01T00:00:00Z" } } }

主要和次要區域

允許您在使用 Cloudflare 作為主要名稱伺服器時擁有多個權威 DNS 提供者。

每個帳戶和區域唯一的 DNSSEC 金鑰

DNSSEC 代表網域名稱系統安全擴充功能，其提供一種方法來檢查您收到的 DNS 查詢回應是否真實且未被修改，從而增加網域或區域的安全性。DNSSEC 可防止 DNS 快取記憶體中毒（DNS 欺詐），這有助於確保 DNS 解析程式使用正確的 IP 位址回應 DNS 查詢。

自 2015 年推出通用 DNSSEC 以來，我們已經做出了相當多的改進，例如增加了對次要區域的預先簽署 DNSSEC 和多重簽署者 DNSSEC 的支援。預設情況下，當我們回應 DNS 查詢時，Cloudflare 會動態簽署 DNS 記錄（即時簽署）。這允許 Cloudflare 託管受 DNSSEC 保護的網域，同時為代理的來源動態配置 IP 位址。它還支援某些負載平衡用例，因為在這些情況下，DNS 回應中提供的 IP 位址會根據轉向而變化。

Cloudflare 使用橢圓曲線演算法 ECDSA P-256，該演算法比當今使用的大多數 RSA 金鑰更強大。它使用更少的 CPU 來產生簽名，從而更有效率地動態產生簽名。DNSSEC 通常包含兩個金鑰：區域簽署金鑰 (ZSK) 和金鑰簽署金鑰 (KSK)。在最簡單的層面上，ZSK 用於對回應查詢而提供的 DNS 記錄進行簽名，KSK 用於對 DNSKEY 進行簽名，包括 ZSK 以確保其真實性。

如今，Cloudflare 在全球範圍內使用共用的 ZSK 和 KSK 進行所有 DNSSEC 簽名，並且由於我們使用如此強大的加密演算法，我們知道該金鑰集的安全性，因而不認為需要定期輪換 ZSK 或 KSK——至少無需出於安全原因而定期輪換。然而，有些客戶的政策要求以一定的時間間隔輪換這些金鑰。因此，我們為新的 Foundation DNS 進階名稱伺服器新增了根據每個帳戶或每個區域的需要輪替其 ZSK 和 KSK 的功能。這將首先透過 API 提供，隨後也將透過 Cloudflare 儀表板提供。因此，現在，對 DNSSEC 金鑰輪換有嚴格政策要求的客戶可以透過 Cloudflare Foundation DNS 滿足這些要求。

基於 GraphQL 的 DNS 分析

對於不熟悉的人來說，GraphQL 是一種 API 查詢語言和執行這些查詢的執行時間。它允許客戶不多也不少地請求他們確切所需的內容，使他們能夠透過單一 API 呼叫聚合來自多個來源的資料，並支援透過訂閱進行即時更新。

您可能知道，Cloudflare 推出 GraphQL API 已經有一段時間了，但作為 Foundation DNS 的一部分，我們正在向該 API 新增一個新的 DNS 資料集，該資料集僅適用於我們新的 Foundation DNS 進階名稱伺服器。

我們的 GraphQL API 中的新 DNS 資料集可用於擷取有關區域已收到的 DNS 查詢的資訊。這種更快、更強大的替代方案可以取代我們目前的 DNS Analytics API，讓您能夠快速且有效率地查詢大時間段的資料，而不會遇到限製或逾時。GraphQL API 在接受查詢方面更加靈活，並且比 DNS Analytics API 公開更多資訊。

例如，您可以執行此查詢以擷取在 15 分鐘的時間段內查詢的平均處理時間和第 90 個百分點的處理時間（按來源 IP 位址分組）。這樣的查詢對於查看給定時間範圍內哪些 IP 最常查詢您的記錄非常有用：

以前，由於多種原因，這樣的查詢是不可能的。首先，我們新增了一些新欄位，例如 sourceIP，它允許我們根據進行 DNS 查詢的用戶端 IP 位址（通常是解析程式）來篩選資料。第二個是 GraphQL API 查詢能夠處理並傳回更大時間範圍的資料。以前，具有足夠大查詢量的 DNS 區域只能查詢幾天的流量，而新的 GraphQL API 可以提供長達 31 天的資料。我們正在計劃進一步增強該範圍，以及儲存和查詢更早的歷史資料。

GraphQL API 還允許我們為 Cloudflare 儀表板新增新的 DNS 分析區段。客戶將能夠追蹤查詢最多的記錄，查看哪些資料中心正在回答這些查詢，查看正在進行的查詢數量等等。

GraphQL API 中的新 DNS 資料集和新的 DNS 分析頁面協同工作，幫助我們的 DNS 客戶監控、分析其 Foundation DNS 部署並對其進行疑難排解。

新發布程序

Cloudflare 的權威 DNS 產品大約每週接收一次軟體更新。Cloudflare 擁有複雜的發布程序，有助於防止迴歸影響生產流量。雖然不常見，但只有當新版本受到生產流量的數量和獨特性影響時，問題才有可能浮出水面。

由於我們的企業客戶對穩定性的渴望甚至超過了新功能，因此在升級我們的 Foundation DNS 進階名稱伺服器之前，新版本將在我們的標準名稱伺服器上經歷兩週的等待時間。兩週後如果沒有出現任何問題，Foundation DNS 進階名稱伺服器也將升級。

使用 Foundation DNS 進階名稱伺服器的區域將獲得更高的可靠性，因為它們可以更好地防止新軟體版本的迴歸。

更簡單的 DNS 定價

在過去，Cloudflare 根據每月 DNS 查詢和帳戶中的網域數量對權威 DNS 進行收費。我們的企業 DNS 客戶通常對僅限 DNS 的區域感興趣，這些區域是在 Cloudflare 中託管的 DNS 區域，不使用我們的反向代理（第 7 層）服務，例如 CDN、WAF 或機器人管理。對於 Foundation DNS，我們預設包含 10,000 個僅限 DNS 的網域，從而使絕大多數客戶的定價變得更加簡單。這項變更意味著大多數客戶只需為他們使用的 DNS 查詢數量付費。

我們還在帳戶中的所有網域中包含 100 萬條 DNS 記錄。但這並不意味著我們不能提供更多支援。事實上，我們平台上最大的單一區域擁有超過 390 萬條記錄，而我們最大的 DNS 帳戶擁有的 DNS 記錄達到略低於 3000 萬條，分佈在多個區域上。利用 Cloudflare DNS，即使處理最大的部署也不會遇到任何問題。

還有更多精彩內容即將推出

我們才剛開始。未來，我們將為 Foundation DNS 增加更多專屬功能。一個範例是一項被強烈要求的功能：每個記錄範圍的 API 權杖和使用者權限。這將允許您在更精細的層級上設定權限。例如，您可以指定帳戶的特定成員只允許建立和管理 TXT 和 MX 類型的記錄，這樣他們就不會意外刪除或編輯影響您網域之 Web 流量的位址記錄。另一個範例是基於子網域指定權限，以進一步限制特定使用者的範圍。

如果您是現有企業客戶並且想要使用 Foundation DNS，請聯絡您的客戶團隊以在您的帳戶上佈建 Foundation DNS。