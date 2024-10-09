前端、後端和資料庫 — 現在集中於一個 Cloudflare Worker 中
2025-04-08
現在，您可在 Cloudflare Workers 上部署靜態網站和完整堆疊應用程式。React Router v7、Astro、Vue 等的架構支援，以及Cloudflare Vite 外掛程式現已正式推出。 ...繼續閱讀 »
2025-04-08
現在，您可在 Cloudflare Workers 上部署靜態網站和完整堆疊應用程式。React Router v7、Astro、Vue 等的架構支援，以及Cloudflare Vite 外掛程式現已正式推出。 ...繼續閱讀 »
2024-04-08
2024 年 Developer Week 已正式閉幕。下面來快速回顧一下上週發佈的公告和深度技術探討...
2023-02-08
今天，我們宣佈推出 Wildebeest，這是一個開放原始碼、易於部署且與 ActivityPub 和 Mastodon 相容的伺服器，完全基於 Cloudflare 的 Supercloud 構建...
2022-11-17
Pages 是一個正式的完整堆疊平台，其中的 Pages Functions 現已正式上市。Pages 利用 Workers 的強大功能和可擴展性，並對其進行專門化以使其與 Pages 開發人員體驗相匹配...
2022-11-17
在上個月的 Cloudflare Birthday Week 期間，Radar 2.0 已作為完整的產品改進發佈。這篇部落格文章介紹了其技術上的建置過程。希望這篇文章能激勵開發人員使用 Cloudflare 產品建置複雜的 Web 應用程式...
2022年10月07日
宣佈支援從 Cloudflare Pages 專案傳送 Early Hints...
2021年10月01日
瞭解如何使用 Cloudflare 的新開源範本構建 Web3 應用。...