超流量 DDoS 攻擊激增：Cloudflare 2025 年第二季 DDoS 威脅報告
2025-07-15
在 2025 年第二季，6 月是 DDoS 攻擊最頻繁的月份，占所有觀察到的活動的近 38%。...繼續閱讀 »
2025-07-15
在 2025 年第二季，6 月是 DDoS 攻擊最頻繁的月份，占所有觀察到的活動的近 38%。...繼續閱讀 »
2024-08-06
閱讀本文以瞭解 Cloudflare 全球骨幹網的最新里程碑和擴展，以及它如何支援我們的全球連通雲和我們的服務。瞭解我們的流量工程工具如何與我們的骨幹網和底層網路基礎架構互動。瞭解我們的網路如何與公有雲端、辦公室和網際網路互連，為全球客戶提供卓越的效能、安全性、可程式設計性和可視性...
2024-05-30
我們很高興地宣佈，Zero Trust 基礎架構存取平台 BastionZero 已加入 Cloudflare。此次收購延伸了我們的 Zero Trust 網路存取 (ZTNA) 流程，為伺服器、Kubernetes 叢集和資料庫等基礎架構提供原生存取管理...
2024-05-22
AI Gateway 是一個 AI 操作平台，可為您的 AI 應用程式提供速度、可靠性和可觀察性。只需一行程式碼，您就可以解鎖強大的功能，包括限速、自訂快取、即時記錄和跨多個提供者的聚合分析...
2024-05-07
Cloudflare for Unified Risk Posture 是基於我們全球網路構建的一套新的網路安全風險管理功能，可以幫助企業在不斷擴大的攻擊面中實現自動化和動態的風險狀態實施...
2024年4月18日
Gartner 再次將 Cloudflare 列入 Gartner® Magic Quadrant™ 安全服務邊緣 (SSE) 報告。我們很高興地與大家分享，Cloudflare 是本報告中表彰的十家廠商之一。我們連續第二年因執行能力和願景的完整性而獲得認可...
2024年4月08日
2024 年 Developer Week 已正式閉幕。下面來快速回顧一下上週發佈的公告和深度技術探討...
2024年4月03日
我們無比欣喜地宣佈推出 Cloudflare R2 的三種全新功能：事件通知、支援從 Google Cloud Storage 遷移以及不常存取儲存方案...
2024年3月31日
2024 年 Developer Week 的序幕正在拉開，我們無比期待您的參與，在此期間，我們將提供活動前瞻以及我們對平台未來的構想...
2024年3月08日
藉助 Security Analytics + Log Explorer 結合的強大功能，安全團隊可以在 Cloudflare 內原生分析、調查和監控安全攻擊，而無需將記錄轉寄至第三方 SIEM，從而為客戶降低了解決問題的時間以及總體擁有成本...
2024年3月06日
推出 Magic Cloud Networking，這是一組用於視覺化和自動化雲端網路的新功能，可將我們的客戶安全、輕鬆且順暢地連線至公有雲端環境...
2024年2月16日
我們最近分享了 Cloudflare 的 MLOps 方法介紹，該方法提供了 Cloudflare 模型訓練和部署流程的整體概觀。在這篇文章中，我們將更深入地探討監控，以及我們如何持續評估支援機器人管理的模型...
2024年2月07日
今天，我們宣佈為 SASE 平台 Cloudflare One 推出一系列更新，進一步實現了對單一廠商 SASE 架構的承諾...
2023年10月25日
我們很高興地宣布，Cache Reserve 已從測試版升級到正式版，同時還推出了幾項令人興奮的新功能。這些新功能包括將 Cache Reserve 新增到 Cloudflare 儀表板快取概觀部分顯示的分析中...
2023年10月24日
今天，我們很高興地告訴大家，Cache Rules 以及其他幾個規則產品已正式上市 (GA)。但這還不是全部——我們還為 Cache Rules 引入了新的設定選項...
2023年10月03日
我們宣佈 Magic WAN Connector 全面上市，它充當您現有網路硬體和 Cloudflare 網路之間的黏合劑...
2023年9月27日
Cloudflare 正式進入了青少年時期。我們成立於 2010 年 9 月 27 日。今天，我們將慶祝我們的第 13 個生日...
2023年9月26日
使用 Sippy，根據要求逐步將資料從 S3 遷移到 R2，並避免遷移特定的輸出費用...
2023年8月03日
今天，我們非常高興地宣佈 Cloudflare 與 Datadog Zero Trust 的整合全面推出...
2023年1月13日
使用 Gateway DNS 將新功能新增至適用於受管服務提供者的 Cloudflare Zero Trust...