在 2025 年第二季，6 月是 DDoS 攻擊最頻繁的月份，占所有觀察到的活動的近 38%。 ...

閱讀本文以瞭解 Cloudflare 全球骨幹網的最新里程碑和擴展，以及它如何支援我們的全球連通雲和我們的服務。瞭解我們的流量工程工具如何與我們的骨幹網和底層網路基礎架構互動。瞭解我們的網路如何與公有雲端、辦公室和網際網路互連，為全球客戶提供卓越的效能、安全性、可程式設計性和可視性 ...

我們很高興地宣佈，Zero Trust 基礎架構存取平台 BastionZero 已加入 Cloudflare。此次收購延伸了我們的 Zero Trust 網路存取 (ZTNA) 流程，為伺服器、Kubernetes 叢集和資料庫等基礎架構提供原生存取管理 ...

AI Gateway 是一個 AI 操作平台，可為您的 AI 應用程式提供速度、可靠性和可觀察性。只需一行程式碼，您就可以解鎖強大的功能，包括限速、自訂快取、即時記錄和跨多個提供者的聚合分析 ...

Cloudflare for Unified Risk Posture 是基於我們全球網路構建的一套新的網路安全風險管理功能，可以幫助企業在不斷擴大的攻擊面中實現自動化和動態的風險狀態實施 ...