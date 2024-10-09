AI Security for Apps 現已正式上市

2026-03-11

Cloudflare AI Security for Apps 現已正式上市，無論其模型或託管提供者為何，它都提供了一個安全層來探索和保護 AI 驅動的應用程式。我們還將向所有方案客戶免費提供 AI 探索，以幫助團隊找到並保護影子 AI 部署。 ...