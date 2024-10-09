AI Security for Apps 現已正式上市
2026-03-11
Cloudflare AI Security for Apps 現已正式上市，無論其模型或託管提供者為何，它都提供了一個安全層來探索和保護 AI 驅動的應用程式。我們還將向所有方案客戶免費提供 AI 探索，以幫助團隊找到並保護影子 AI 部署。...繼續閱讀 »
2026-03-11
Cloudflare AI Security for Apps 現已正式上市，無論其模型或託管提供者為何，它都提供了一個安全層來探索和保護 AI 驅動的應用程式。我們還將向所有方案客戶免費提供 AI 探索，以幫助團隊找到並保護影子 AI 部署。...繼續閱讀 »
2026-02-27
輕微的設定錯誤或請求異常，單獨看來往往無害。但當這些微小的訊號匯集在一起時，就可能引爆一場稱為「毒性組合」的安全事件。以下是辨識其征兆的方法。 ...
2025-09-29
Rust 支援的核心系統、後量子升級、面向學生的開發人員存取、PlanetScale 整合、開放原始碼合作關係，以及我們有史以來最大規模的實習生計畫——2026 年會招募 1111 名實習生。...
2025-03-24
2025 年 Security Week 已正式落下帷幕。本週的更新包括對我們 AI 產品的深入探討、統一的導覽體驗，以及對 AI 主體 Cloudy 的介紹。...
2025年3月20日
Forrester Research 在《2025 年第一季 Forrester Wave™：Web 應用程式防火牆解決方案》報告中將 Cloudflare 評為「領導者」。...
2025年3月18日
Cloudflare 推出用於統一安全狀態管理的單一平台，幫助保護部署在各類環境中的 SaaS 和 Web 應用程式。 ...
2024年7月11日
Cloudflare 對 2024 年網際網路安全趨勢的最新看法，涵蓋全球流量深入解析、機器人流量深入解析、API 流量深入解析和用戶端風險...
2024年3月11日
在本貼文中，我們回顧了 2024 年 Security Week 期間發佈的部落格...