Jonathon Dixon：我為何加入 Cloudflare

2021-04-08

我很高興地宣佈，我在 3 月 1 日加入了 Cloudflare，成為副總裁和亞太地區（包括日本和大中華區）總經理，幫助 Cloudflare 在該地區建立和擴大不斷增長的客戶、合作夥伴基礎和市場份額。我們目前在亞太地區的北京、新加坡、悉尼和東京設有辦事處，擁有 200 多名充滿熱情、以客戶為中心的員工。 ...