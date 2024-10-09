CJ Desai：我為何加入 Cloudflare 擔任產品與工程總裁
2024-10-10
我很高興能踏上這段旅程，在 Cloudflare 負責產品和工程部門，推動實現協助構建更好的網際網路這一使命。...繼續閱讀 »
2024-10-10
我很高興能踏上這段旅程，在 Cloudflare 負責產品和工程部門，推動實現協助構建更好的網際網路這一使命。...繼續閱讀 »
2023-03-08
國際婦女節快樂！2023 年的全球主題是 #擁抱公平，這將是一項持續進行的活動，旨在提高「為什麼平等機會仍然不夠」這一意識。今天既是突出女性成就的最佳時刻，也是更好地瞭解情況的機會...
2022-12-08
我滿懷欣喜之情宣佈自 11 月 1 日起，我將擔任 Cloudflare 韓國區域經理，以幫助打造更好的網際網路環境，並拓展 Cloudflare 在韓國日益增長的客戶、合作夥伴及當地團隊...
2021-09-26
本週，Cloudflare 迎來了周年慶。11 年前的明天，也就是 2010 年 9 月 27 日，我們成立了這家公司。從我們的第一個生日起，我們的傳統做法就是利用這一週來發佈創新性的新產品，作為我們回饋給網際網路的禮物。...
2021-04-08
我很高興地宣佈，我在 3 月 1 日加入了 Cloudflare，成為副總裁和亞太地區（包括日本和大中華區）總經理，幫助 Cloudflare 在該地區建立和擴大不斷增長的客戶、合作夥伴基礎和市場份額。我們目前在亞太地區的北京、新加坡、悉尼和東京設有辦事處，擁有 200 多名充滿熱情、以客戶為中心的員工。...