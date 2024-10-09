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2024年4月04日

用於實現生產安全的新工具：Gradual Deployments、來源對應、限速和新 SDK

今天，我們將推出以下五項更新，從而為您提供更強功能：逐步部署、Tail Workers 中的來源對應堆疊追蹤、全新的 Rate Limiting API、全新的 API SDK 以及 Durable Objects 更新，每一項更新的構建都將任務關鍵型生產服務納入了考量...

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2024年4月01日

藉助 D1 GA 版以及 Hyperdrive、Queues 和 Workers Analytics Engine 更新簡化現狀

任何完整堆疊應用程式的核心部分都是儲存和持久化資料！我們在萬分期待中迎來了新的活動週，並以宣佈一系列公告拉開序幕，包括讓 D1（Cloudflare 的 SQL 資料庫）和 Hyperdrive（我們的資料庫加速服務）正式上市，可幫助開發人員基於 Cloudflare 構建具狀態應用程式 ...

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