2025 年 Developer Week 已圓滿結束。下面來快速回顧一下創新週期間發佈的公告和深度技術探討。 ...

探索開發人員如何使用 Cloudflare 來擴展 AI 工作負載和精簡自動化，瞭解 Workers Launchpad 群組 #4 的參與者如何進行構建，並查看加入群組 #5 的新創公司 ...

我們宣佈推出 Workers VPC，這是一個全球私人網路，讓部署在 Cloudflare Workers 上的應用程式能夠連線至您的舊式雲端基礎架構。 ...

我們使用開發人員平台（利用 Cloudflare Workers、Durable Objects 和 Queues），從頭開始重新架構了 Super Slurper，並將傳輸速度提升高達 5 倍。 ...

宣佈推出 Cloudflare Realtime 和 RealtimeKit，這是一套完整的工具組，可幫助開發人員在數天內交付即時音訊和視訊應用程式，並提供適用於 Kotlin、React Native、Swift、JavaScript 和 Flutter 的 SDK。 ...