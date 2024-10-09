2025 年 Developer Week 總結
2025-04-14
2025 年 Developer Week 已圓滿結束。下面來快速回顧一下創新週期間發佈的公告和深度技術探討。...繼續閱讀 »
2025-04-14
2025 年 Developer Week 已圓滿結束。下面來快速回顧一下創新週期間發佈的公告和深度技術探討。...繼續閱讀 »
2025-04-11
探索開發人員如何使用 Cloudflare 來擴展 AI 工作負載和精簡自動化，瞭解 Workers Launchpad 群組 #4 的參與者如何進行構建，並查看加入群組 #5 的新創公司...
2025-04-11
我們宣佈推出 Workers VPC，這是一個全球私人網路，讓部署在 Cloudflare Workers 上的應用程式能夠連線至您的舊式雲端基礎架構。 ...
2025-04-10
我們使用開發人員平台（利用 Cloudflare Workers、Durable Objects 和 Queues），從頭開始重新架構了 Super Slurper，並將傳輸速度提升高達 5 倍。...
2025-04-09
宣佈推出 Cloudflare Realtime 和 RealtimeKit，這是一套完整的工具組，可幫助開發人員在數天內交付即時音訊和視訊應用程式，並提供適用於 Kotlin、React Native、Swift、JavaScript 和 Flutter 的 SDK。...
2025年4月08日
現在，您可在 Cloudflare Workers 上部署靜態網站和完整堆疊應用程式。React Router v7、Astro、Vue 等的架構支援，以及Cloudflare Vite 外掛程式現已正式推出。 ...
2025年4月07日
Cloudflare 收購 Outerbase，擴展了我們的資料庫和 AI 主體開發人員體驗功能。...
2025年4月07日
Workflows 是一個直接在 Workers 之上構建的持久執行引擎，現已正式推出。我們已推出全新的人機互動功能、更大規模和更多指標。...
2025年4月07日
Cloudflare 提供適用於 AI 代理程式的工具組，其中包括適用於 MCP（模型情境通訊協定）用戶端的全新 Agents SDK 支援、適用於 MCP 伺服器的驗證/授權/休眠，以及Durable Objects 免費方案。 ...
2025年4月06日
Cloudflare 的 2025 年 Developer Week 即將拉開序幕，這是我們專門面向開發人員發佈公告的創新週。...
2024年4月08日
2024 年 Developer Week 已正式閉幕。下面來快速回顧一下上週發佈的公告和深度技術探討...
2024年4月05日
Browser Rendering API 現已向所有付費 Workers 客戶提供，並改進了工作階段管理...
2024年4月05日
我們無比激動地宣佈，PartyKit 現已成為 Cloudflare 的一部分，它是支援開發人員開發雄心勃勃的即時、協作、多人應用程式的開拓者...
2024年4月05日
現在，您可以在存取 D1 資料庫、R2 物件存放區、AI 模型以及其他產品時使用您的架構的開發伺服器。只需花費數毫秒在本機反覆運算，即可構建在 Cloudflare 上執行的複雜 Web 應用程式...
2024年4月04日
今天，我們將推出以下五項更新，從而為您提供更強功能：逐步部署、Tail Workers 中的來源對應堆疊追蹤、全新的 Rate Limiting API、全新的 API SDK 以及 Durable Objects 更新，每一項更新的構建都將任務關鍵型生產服務納入了考量...
2024年4月03日
我們無比欣喜地宣佈推出 Cloudflare R2 的三種全新功能：事件通知、支援從 Google Cloud Storage 遷移以及不常存取儲存方案...
2024年4月02日
今天，我們發佈了一系列公告，包括 Cloudflare 的推斷平台 Workers AI 正式上市，以及使用 LoRA 和 HuggingFace 的一鍵部署支援經過微調的模型。Cloudflare Workers 現可支援 Python 程式設計語言等...
2024年4月02日
Workers AI 現在支援使用 LoRA 進行微調的模型。但是，什麼是 LoRA，它又是如何運作的呢？在本貼文中，我們將深入探討微調、LoRA 甚至某些數學原理，來分享有關它如何在後台運作的詳細資料...
2024年4月01日
Cloudflare 的 SQL 資料庫 D1 現已正式上市。透過對 10GB 資料庫、資料匯出和增強查詢偵錯的全新支援，我們讓開發人員能夠使用 D1 構建生產就緒應用程式，從而滿足所有關聯式 SQL 需求...
2024年4月01日
任何完整堆疊應用程式的核心部分都是儲存和持久化資料！我們在萬分期待中迎來了新的活動週，並以宣佈一系列公告拉開序幕，包括讓 D1（Cloudflare 的 SQL 資料庫）和 Hyperdrive（我們的資料庫加速服務）正式上市，可幫助開發人員基於 Cloudflare 構建具狀態應用程式 ...