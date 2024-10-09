Michelle Zatlyn

Cloudflare 2025 年度創始人來信
2025-09-21
Cloudflare 已成立 15 週年。我們喜歡透過推出回饋網際網路的新產品來慶祝我們的生日。但我們也一直在思考網際網路上發生了哪些改變。...
2025-09-21
Cloudflare 已成立 15 週年。我們喜歡透過推出回饋網際網路的新產品來慶祝我們的生日。但我們也一直在思考網際網路上發生了哪些改變。...
2024-09-22
Cloudflare 成立於 2010 年 9 月 27 日。本週我們將慶祝我們的第十四個生日...
2023-09-27
Cloudflare 正式進入了青少年時期。我們成立於 2010 年 9 月 27 日。今天，我們將慶祝我們的第 13 個生日...
2022-11-30
鑑於我們在歷史上從未有過漲價行為，因此，這是我們經過慎重考量才做出的決定。雖然我們在十年間不斷地進行網路擴張及創新，但並不能簡單地認為，我們的目標並非透過這一變化來增加收入...
2021-09-26
本週，Cloudflare 迎來了周年慶。11 年前的明天，也就是 2010 年 9 月 27 日，我們成立了這家公司。從我們的第一個生日起，我們的傳統做法就是利用這一週來發佈創新性的新產品，作為我們回饋給網際網路的禮物。...