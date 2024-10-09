Michelle Zatlyn

調整定價、推出年度方案及加速創新

2022-11-30

鑑於我們在歷史上從未有過漲價行為，因此，這是我們經過慎重考量才做出的決定。雖然我們在十年間不斷地進行網路擴張及創新，但並不能簡單地認為，我們的目標並非透過這一變化來增加收入 ...