Cloudflare 計劃在 2029 年實現全面的後量子安全
2026-04-07
量子硬體與軟體的近期進展，已大幅提前了量子攻擊可能發生的時間。為此，Cloudflare 正加快腳步，將實現全面後量子安全的目標提前至 2029 年。...繼續閱讀 »
2026-04-07
量子硬體與軟體的近期進展，已大幅提前了量子攻擊可能發生的時間。為此，Cloudflare 正加快腳步，將實現全面後量子安全的目標提前至 2029 年。...繼續閱讀 »
2026-03-12
封鎖機器人已經不再足夠。Cloudflare 全新的防詐欺功能（現已開放提前存取）能夠在使用者帳戶遭到濫用之前就加以阻止。...
2026-03-03
電子郵件安全是一場永無止境的軍備競賽。就像二戰時期的工程師只加固那些倖存下來的飛機一樣，倖存者偏差掩蓋了真正的漏洞。但 LLM 可以幫助我們發現這些隱形的弱點。...
2026年2月27日
Cloudflare Radar 新增了多項工具，用於監測後量子加密的採用情況、即時追蹤即時通訊的金鑰透明度 (KT) 記錄，以及 ASPA 路由記錄，協助掌握網際網路朝更安全的加密與路由標準邁進的進程。 ...
2026年2月05日
2025 年 DDoS 攻擊數量增長超過一倍，其中網路層面臨的威脅尤為嚴峻——超流量攻擊的規模暴增 700%。...
2026年1月27日
作為概念驗證，我們成功將 Matrix Homeserver 移植至 Cloudflare Workers 平台，在邊緣實現了自帶後量子加密的即時通訊系統。...
2026年1月16日
Astro Technology Company 團隊(Astro Web 框架的建立者）正式加入 Cloudflare。我們將加倍投入，致力讓 Astro 成為今日與未來多年間，打造內容驅動型網站的最佳框架。...
2025年12月15日
我們發佈第六份網際網路趨勢和模式年度回顧報告，該報告涵蓋全球範圍內的觀察結果，揭示了定義 2025 年的顛覆性變革、技術進步和關鍵指標。 ...
2025年9月29日
Rust 支援的核心系統、後量子升級、面向學生的開發人員存取、PlanetScale 整合、開放原始碼合作關係，以及我們有史以來最大規模的實習生計畫——2026 年會招募 1111 名實習生。...
2025年8月25日
不要讓「影子 AI」悄無聲息地將您的資料外洩給未經授權的 AI。這種新威脅需要新的防禦措施。瞭解如何在不犧牲創新的情況下獲得可見度和控制力。...
2025年6月12日
2025 年 6 月，我們迎來了 Galileo 專案 11 週年紀念日，該專案由 Cloudflare 設立，旨在保護易受攻擊的公共利益組織免遭網路威脅。...
2025年3月19日
透過 Cloudflare for AI，開發人員、網路安全團隊和內容創作者可以利用 Cloudflare 的網路和工具組合，來保護、觀察 AI 應用程式，並確保其具有韌性且使用安全。...
2025年3月18日
透過我們全新的威脅事件平台取得即時見解。此工具為您的網路安全防禦提供切實可行的情報，讓您領先於攻擊並保護您的關鍵資產。...