量子硬體與軟體的近期進展，已大幅提前了量子攻擊可能發生的時間。為此，Cloudflare 正加快腳步，將實現全面後量子安全的目標提前至 2029 年。 ...

封鎖機器人已經不再足夠。Cloudflare 全新的防詐欺功能（現已開放提前存取）能夠在使用者帳戶遭到濫用之前就加以阻止。 ...

Cloudflare AI Security for Apps 現已正式上市，無論其模型或託管提供者為何，它都提供了一個安全層來探索和保護 AI 驅動的應用程式。我們還將向所有方案客戶免費提供 AI 探索，以幫助團隊找到並保護影子 AI 部署。 ...

Cloudflare 全新的 Web 和 API 漏洞掃描器可協助團隊主動發現邏輯缺陷。透過使用 AI 建立 API 呼叫圖，我們可以識別出標準防禦工具無法偵測到的漏洞。 ...

電子郵件安全是一場永無止境的軍備競賽。就像二戰時期的工程師只加固那些倖存下來的飛機一樣，倖存者偏差掩蓋了真正的漏洞。但 LLM 可以幫助我們發現這些隱形的弱點。 ...