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2021年3月30日

最終使用者安全：使用 Cloudflare 帳戶盜用防護

終端使用者的帳戶安全一直是頭等大事，同時也是一個頗爲棘手的問題。更糟糕的是，驗證使用者身分並非易事。鑒於憑證外洩日益氾濫，而且技術先進的機器人透過爬行網路來試圖發動憑證填充攻擊，保護和監控身分驗證端點成為安全團隊面臨的一項挑戰。不但如此，很多身分驗證端點依然僅依賴於提供正確的使用者名稱和密碼，這使得行蹤隱匿的憑證填充惡化為帳戶被惡意行為者盜用。 ...