Cloudflare 正利用其龐大的流量資料，透過分析每個獨立網路的特性並優化我們的壅塞控制系統，從而實現前所未有的回應速度。 ...

繼實現業界最快的清除速度後，我們現已在所有 Cloudflare 方案增加即時清除配額。 ...

我們很高興地宣佈推出速度上的最新飛躍——Speed Brain。Speed Brain 使用 Speculation Rules API 來為使用者接下來可能導覽的頁面預先擷取內容。目標是在使用者導航到網頁之前將網頁內容下載到瀏覽器，從而允許頁面立即載入。 ...

現在，Cloudflare 已經不再使用 CAPTCHA，我們希望加速 CAPTCHA 在網際網路上的消亡。我們很高興地宣佈，Turnstile 已正式上市，並且 Turnstile 的「受管理」模式現已完全免費提供，所有人皆可無限使用 ...

在本部落格中，我們將對「連線合併」進行更深入的探討，並特別關注大規模的管理問題 ...