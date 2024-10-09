Cloudflare 如何運用全球最龐大的效能資料集，進一步加快全球最快的網路
2025-09-26
Cloudflare 正利用其龐大的流量資料，透過分析每個獨立網路的特性並優化我們的壅塞控制系統，從而實現前所未有的回應速度。 ...繼續閱讀 »
2025-09-26
Cloudflare 正利用其龐大的流量資料，透過分析每個獨立網路的特性並優化我們的壅塞控制系統，從而實現前所未有的回應速度。 ...繼續閱讀 »
2025-04-01
繼實現業界最快的清除速度後，我們現已在所有 Cloudflare 方案增加即時清除配額。...
2024-09-25
我們很高興地宣佈推出速度上的最新飛躍——Speed Brain。Speed Brain 使用 Speculation Rules API 來為使用者接下來可能導覽的頁面預先擷取內容。目標是在使用者導航到網頁之前將網頁內容下載到瀏覽器，從而允許頁面立即載入。...
2023-09-04
在本部落格中，我們將對「連線合併」進行更深入的探討，並特別關注大規模的管理問題...
2023年6月06日
在 HTTP/3 RFC 即將迎來一週歲生日之際，我們研究了 2022 年 5 月至 2023 年 5 月期間 HTTP 版本的使用趨勢。我們發現，瀏覽器對 HTTP/3 的使用在繼續增長，但搜尋引擎和社群媒體機器人仍然在實際上忽略了最新版本的 Web 核心通訊協定...
2023年4月18日
從今天開始，您不必成為網路工程師也能知道您的網際網路在哪些方面表現出色。讓我們告訴您我們是如何做到的...
2023年2月13日
DDoS 攻擊在上個週末打破了記錄。上週末，Cloudflare 偵測並緩解了數十次超流量 DDoS 攻擊。大多數攻擊的峰值在每秒 5000-7000 萬個請求 (rps) 的範圍內，最大的超過 7100 萬 rps...
2022年12月15日
Cloudflare 正在參與 AS112 專案，成為針對 RFC 1918 位址、動態 DNS 更新和其他模糊位址的反向對應 (PTR) 查詢的鬆散協調、分散式接收器的營運商...
2022年10月07日
宣佈支援從 Cloudflare Pages 專案傳送 Early Hints...
2022年8月02日
今天，我們很高興地推出一個呼聲很高的負載平衡器功能——加權集區...
2022年7月08日
Automatic Signed Exchanges 可極大地提高您網站的訪客數量...
2022年4月12日
歡迎閱讀我們 2022 年的第一份 DDoS 報告，迄今為止我們已共發佈九份。本報告包括 2022 年 1 月至 3 月期間全球 Cloudflare 網路的應用程式層和網路層部分的全新資料點和見解...
2021年12月10日
Cloudflare One 與 Microsoft 合作，以最佳化使用者與 Microsoft 365 的連線能力...
2021年9月13日
今天， Workers 速度比三年前提高了 30%（P90）。而且其速度比 Lambda@Edge 快 210%，比 Lambda 快 298%。...
2021年3月25日
今天，我們欣然宣佈 Page Shield，這是一個用戶端安全產品，供客戶用於檢測最終使用者瀏覽器中的攻擊。...
2020年4月30日
各種規模、持續時間和持久性的 DDoS 攻擊不斷激增，使 DDoS 保護成為每個企業和組織線上業務的基礎部分。但是，在選擇 DDoS 保護解決方案時，安全性和風險管理技術專業人員需要評估包括網路容量、管理功能、全域分佈、警報、報告和支援在內的關鍵考慮因素。...