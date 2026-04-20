建置智慧體雲端：我們在 2026 年 Agents Week 期間推出的所有內容

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今天，我們的首屆 Agents Week 圓滿結束，這是一場專門針對智慧體時代打造的創新週。這簡直再及時不過了：在過去一年裡，智慧體迅速改變了人們的工作方式。編碼智慧體正協助開發人員加速交付。支援智慧體可解決端對端工單。研究智慧體在幾分鐘內，即可從數百個來源驗證假設。人們不只是執行一個智慧體，而是同時全天候執行多個智慧體。

正如 Cloudflare 的 CTO Dane Knecht 和產品副總裁 Rita Kozlov 在我們的 Agents Week 歡迎文章 中指出的那樣，智慧體的潛在規模是驚人的：甚至全世界只有小部分知識工作者同時執行一些智慧體，您就需要用於執行數千萬個同步工作階段的運算能力。雲端所依賴的「單一應用程式服務多個使用者」模型並不適用於此類情況。但這正是開發人員和企業想要做的事情：建置智慧體，在使用者中部署智慧體，以及大規模執行。

實現目標意味著解決整個堆疊的問題。智慧體需要支援從完整作業系統，擴展至輕量型隔離的運算。他們需要在運作方式中內建安全性與身分識別。 他們需要智慧體工具箱：提供適當的模型、工具和環境來完成實際工作。智慧體生成的所有程式碼都需要一條清晰的路徑，從原型到生產應用程式。最後，隨著智慧體在網際網路流量中所佔份額不斷增加，Web 本身需要適應新興的智慧體 Web。事實證明，我們八年前推出的配備 Workers 的無容器、無伺服器運算平台正是為這一刻準備的。從那時起，我們已將其發展為一個完整的平台，並且在本週，我們發布了專為智能體量身打造的下一波基元，這些元件正是圍繞上述具體問題而建置的。

我們在此建立 Cloud 2.0 — 智慧體雲端。此基礎架構專門針對智慧體為主要工作負載的世界而設計。

以下是我們本週公告的所有內容 — 我們不希望您錯過任何精彩內容。

運算

首先是運算。智慧體需要在某處執行，並在某處儲存和執行其編寫的程式碼。並非所有智慧體都需要相同的東西：有些需要完整的作業系統來安裝套件和執行終端命令，大多數則需要可在毫秒內啟動並擴展至數百萬個的輕量型系統。本週我們推出了用於執行智慧體的環境，以及與 Git 相容的全新智慧體工作區：

安全性

執行智慧體及其程式碼，僅僅是一半挑戰。智慧體代表使用者連線至私人網路、存取內部服務，以及採取自主動作。當組織中的任何人都可啟動自己的智慧體時，安全性絕不能被視為事後才考慮的問題。必須是預設功能。本週，我們推出了各種工具來輕鬆實現。

智慧體工具箱

一個有能力的智能體需要具備思考與記憶、溝通、感知的能力。這意味著能夠獲得適當的模型支援，並能獲得針對目前任務所需的適當工具與情境。本週我們推出了一些基元：推斷、搜尋、記憶體、語音、電子郵件和瀏覽器，這些基元將智慧體轉變為真正能完成工作的實體。

原型到生產

最好的基礎架構必須也便捷易用。我們希望讓開發人員及其智慧體在他們慣用的工作環境中，例如終端機、編輯器、提示，即可存取完整的 Cloudflare 平台，而無需切換上下文。

智慧體 Web

隨著更多智慧體上線，其瀏覽的網際網路依然是專為人類而打造。現有網站需要藉助新工具，來管控哪些機器人能夠存取其內容，針對智慧體對內容進行封裝與呈現，並衡量自身對這項轉變的就緒程度。

公告 摘要 推出智慧體就緒程度分數。您的網站是否具備智慧體就緒能力？ 智慧體就緒程度分數有助於網站擁有者瞭解其網站支援 AI 智慧體的情況。我們將在此探討新標準，分享 Radar 資料，並詳細介紹我們如何將 Cloudflare 文件打造成 Web 上最便於智慧體使用的文件。 AI 訓練重新導向可強制執行規範內容 軟性指令無法阻止網路爬蟲擷取棄用的內容。AI 訓練重新導向讓任何 Cloudflare 使用者只需一次切換，即可將經驗證的網路爬蟲重新導向至規範頁面，而無需變更來源。 Agents Week：網路效能更新 藉由將我們的請求處理層遷移至名為 FL2 的 Rust 架構，Cloudflare 將其效能領先優勢擴大到全球前 60% 的頂級網路。我們使用真實使用者測量值和 TCP 連線三次平均值，以確保我們的資料反映人在網際網路上的實際體驗 共用字典：跟上智慧體 Web 發展步伐的壓縮技術 您可搶先預覽我們對共用壓縮字典的支援，向您顯示其如何改善頁面載入時間，以及揭示何時可親自試用測試版。

這是一篇總結性文章

2026 年 Agents Week 即將結束，但智慧體雲端才剛剛開始。從運算和安全到智慧體工具箱和智慧體 Web，我們本週發布的所有內容都是基礎。我們將繼續在此基礎上不斷完善，為您提供建置未來的所需一切。

我們今明兩天還會發布更多部落格文章來延續本主題，敬請關注 我們的部落格 中的最新消息。