15 年來協助建立更好的網際網路：2025 年生日週回顧
2025-09-29
Rust 支援的核心系統、後量子升級、面向學生的開發人員存取、PlanetScale 整合、開放原始碼合作關係，以及我們有史以來最大規模的實習生計畫——2026 年會招募 1111 名實習生。...繼續閱讀 »
2025-09-29
Rust 支援的核心系統、後量子升級、面向學生的開發人員存取、PlanetScale 整合、開放原始碼合作關係，以及我們有史以來最大規模的實習生計畫——2026 年會招募 1111 名實習生。...繼續閱讀 »
2025-09-26
Cloudflare 正利用其龐大的流量資料，透過分析每個獨立網路的特性並優化我們的壅塞控制系統，從而實現前所未有的回應速度。 ...
2025-09-23
Cloudflare 正在與 Coinbase 合作成立 x402 Foundation，並為 Agents SDK 和 MCP 伺服器新增 x402 支援。 ...
2025-09-23
我們很高興宣布，Galileo 專案現在將包括 Cloudflare 的 Bot Management 和 AI Crawl Control 服務。...
2025-09-21
Cloudflare 已成立 15 週年。我們喜歡透過推出回饋網際網路的新產品來慶祝我們的生日。但我們也一直在思考網際網路上發生了哪些改變。...
2024年9月30日
回顧 2024 年生日週期間發佈的所有重要公告。...
2024年9月27日
在 Cloudflare 今年的生日期間，我們不僅擴展了 AI 助理功能來幫助您構建新的 WAF 規則，向 Radar 新增了 AI 機器人和網路爬蟲流量深入解析，還為客戶提供了新的 AI 機器人封鎖功能...
2024年9月27日
在 Cloudflare，我們相信開放原始碼的力量。我們推出擴展的開放原始碼計畫——Alexandria 專案，協助開放原始碼專案擁有一個永續發展且可擴展的未來，並為它們提供蓬勃發展所需的工具和保護。...
2024年9月26日
Cloudflare 的新創公司計畫現為在我們的開發人員平台上構建的公司提供高達 250,000 美元的抵免額度。重新推出的計畫使用明確且可預測的抵免額度，以便您可以輕鬆瞭解使用情況如何影響未來定價。 ...
2024年9月25日
我們很高興地宣佈推出速度上的最新飛躍——Speed Brain。Speed Brain 使用 Speculation Rules API 來為使用者接下來可能導覽的頁面預先擷取內容。目標是在使用者導航到網頁之前將網頁內容下載到瀏覽器，從而允許頁面立即載入。...
2024年9月24日
Cloudflare Terraform 提供程式曾經是手動維護的。藉助我們現有的 OpenAPI 程式碼產生管道，我們現在可自動產生提供程式，以實現更好的端點和屬性覆蓋，在新產品發佈時更快更新，以及推出新的 API 文件網站。請繼續閱讀，瞭解我們如何將這些整合在一起。...
2024年9月24日
今天，我們在協助打造更好的網際網路這一使命方面取得了重大進展。Cloudflare 讓所有人都可以免費存取超過 10 種不同的網站及網路安全產品和功能。...
2024年9月24日
Cloudflare 正在透過與 ISP 和網路提供者合作，擴展我們的公用 DNS 解析程式的使用範圍，直接為家庭提供更安全的瀏覽體驗。按一下由 1.1.1.1 家庭版提供支援的按鈕，和我們一起保護每一位網際網路使用者免受不安全內容的影響。...
2024年9月23日
現在，採用任何方案的 Cloudflare 客戶都可以稽核並控制 AI 模型存取其網站上內容的方式。...
2024年9月22日
Cloudflare 成立於 2010 年 9 月 27 日。本週我們將慶祝我們的第十四個生日...
2023年9月29日
Cloudflare 宣佈推出後量子加密作為通用系統...
2023年9月29日
今天，我們很高興地宣佈推出一個產品，來幫助改進網際網路上所有人的隱私權。Encrypted Client Hello 是一項新標準，可防止網路窺探使用者造訪的網站，現已在所有 Cloudflare 方案中可用...
2023年9月29日
我們現在宣佈推出一項功能，Cloudflare 客戶可以掃描其 Office 365 收件匣中的舊郵件來查找威脅。此 Retro Scan 可讓您回顧 7 天，看看您目前的電子郵件安全工具錯過了哪些威脅...
2023年9月29日
現在，Cloudflare 已經不再使用 CAPTCHA，我們希望加速 CAPTCHA 在網際網路上的消亡。我們很高興地宣佈，Turnstile 已正式上市，並且 Turnstile 的「受管理」模式現已完全免費提供，所有人皆可無限使用...
2023年9月28日
D1 現已推出公測版，其主題為「擴展」：憑藉更高的每個資料庫儲存限制以及建立更多資料庫的能力，我們正在釋放開發人員在 D1 上構建生產規模應用程式的能力...