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Cloudflare 部落格

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2024年9月27日

透過 WAF 規則產生器助理、Cloudflare Radar AI 深入解析以及更新的 AI 機器人防護，實現無處不在的 AI

在 Cloudflare 今年的生日期間，我們不僅擴展了 AI 助理功能來幫助您構建新的 WAF 規則，向 Radar 新增了 AI 機器人和網路爬蟲流量深入解析，還為客戶提供了新的 AI 機器人封鎖功能...

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2024年9月26日

新創公司計畫改進：利用高達 250,000 美元的抵免額度在 Cloudflare 上構建和發展

Cloudflare 的新創公司計畫現為在我們的開發人員平台上構建的公司提供高達 250,000 美元的抵免額度。重新推出的計畫使用明確且可預測的抵免額度，以便您可以輕鬆瞭解使用情況如何影響未來定價。 ...

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2024年9月24日

Cloudflare 與網際網路服務提供者和網路設備提供者合作，為數百萬個家庭提供更安全的瀏覽體驗

Cloudflare 正在透過與 ISP 和網路提供者合作，擴展我們的公用 DNS 解析程式的使用範圍，直接為家庭提供更安全的瀏覽體驗。按一下由 1.1.1.1 家庭版提供支援的按鈕，和我們一起保護每一位網際網路使用者免受不安全內容的影響。...

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