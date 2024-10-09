保護一切私人網路：使用者、節點、智慧體、Workers — 隆重推出 Cloudflare Mesh
2026-04-14
Cloudflare Mesh 為使用者、節點和自發 AI 智慧體提供安全的私人網路存取。透過與 Workers VPC 整合，開發人員現在可授予 AI 智慧體對私人資料庫和 API 限定範圍的存取權，而無需手動通道。 ...繼續閱讀 »
2026-04-14
Cloudflare Mesh 為使用者、節點和自發 AI 智慧體提供安全的私人網路存取。透過與 Workers VPC 整合，開發人員現在可授予 AI 智慧體對私人資料庫和 API 限定範圍的存取權，而無需手動通道。 ...繼續閱讀 »
2026-03-03
電子郵件安全是一場永無止境的軍備競賽。就像二戰時期的工程師只加固那些倖存下來的飛機一樣，倖存者偏差掩蓋了真正的漏洞。但 LLM 可以幫助我們發現這些隱形的弱點。...
2026-02-23
我們已升級 Cloudflare One，透過在 Cloudflare IPsec 產品中實作最新的 IETF 混合式 ML-KEM 草案，以支援後量子加密。這項升級讓後量子加密得以涵蓋 Cloudflare One 所有主要的連接入口與出口。...
2025-03-24
2025 年 Security Week 已正式落下帷幕。本週的更新包括對我們 AI 產品的深入探討、統一的導覽體驗，以及對 AI 主體 Cloudy 的介紹。...
2025-03-21
使用 Cloudflare 的 CASB，整合、掃描和偵測雲端儲存帳戶中的敏感性資料和設定錯誤。...
2025年3月20日
Cloudflare 推出首款 AI 主體 Cloudy，協助 Cloudflare 管理員輕鬆理解複雜的設定。...
2025年3月17日
我們很高興地宣佈，組織現在可以透過 Cloudflare 的 Zero Trust 平台傳輸敏感的企業網路流量，從而保護其免受量子威脅。...
2025年2月07日
Cloudflare 修補了透過其漏洞懸賞計畫報告的 Mutual TLS (mTLS) 漏洞 (CVE-2025-23419)。工作階段繼續執行中的缺陷允許用戶端憑證不正確地...
2024年9月24日
今天，我們在協助打造更好的網際網路這一使命方面取得了重大進展。Cloudflare 讓所有人都可以免費存取超過 10 種不同的網站及網路安全產品和功能。...
2024年9月11日
這篇文章說明了我們與 CrowdStrike Falcon® Next-Gen SIEM 的整合如何協助客戶識別和調查有風險的使用者行為，並結合其他記錄來源分析資料以發現隱藏的威脅。...
2024年5月30日
我們很高興地宣佈，Zero Trust 基礎架構存取平台 BastionZero 已加入 Cloudflare。此次收購延伸了我們的 Zero Trust 網路存取 (ZTNA) 流程，為伺服器、Kubernetes 叢集和資料庫等基礎架構提供原生存取管理...
2024年4月18日
Gartner 再次將 Cloudflare 列入 Gartner® Magic Quadrant™ 安全服務邊緣 (SSE) 報告。我們很高興地與大家分享，Cloudflare 是本報告中表彰的十家廠商之一。我們連續第二年因執行能力和願景的完整性而獲得認可...
2024年3月20日
從今天開始，Zero Trust 管理員可以部署我們新的 WARP Connector，以簡化任意連線...
2024年3月11日
在本貼文中，我們回顧了 2024 年 Security Week 期間發佈的部落格...
2024年3月06日
推出 Magic Cloud Networking，這是一組用於視覺化和自動化雲端網路的新功能，可將我們的客戶安全、輕鬆且順暢地連線至公有雲端環境...
2024年3月05日
深度剖析我們如何在 Cloudflare 部署 Zero Trust 並維護使用者隱私...
2024年2月22日
今天，我們很高興地宣佈在 Elastic 上推出新的 Cloudflare Zero Trust 儀表板。使用 Elastic 的共用客戶現在可以使用這些預先建置的儀表板來儲存、搜尋和分析他們的 Zero Trust 記錄...
2024年2月07日
今天，我們宣佈為 SASE 平台 Cloudflare One 推出一系列更新，進一步實現了對單一廠商 SASE 架構的承諾...
2023年10月03日
我們宣佈 Magic WAN Connector 全面上市，它充當您現有網路硬體和 Cloudflare 網路之間的黏合劑...
2023年9月07日
本部落格正式宣佈推出適用於資料保護的 Cloudflare One，這是我們的統一套件，用於保護 Web、SaaS 和私人應用程式中各處的資料。Cloudflare One 的資料保護套件基於我們的整個全球網路構建並在其中交付，其架構設計可應對現代編碼和 AI 的風險...