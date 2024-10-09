2026 年 Agents Week 圓滿結束。我們來看看我們發布的所有內容，從運算和網路安全到智慧體工具箱、平台工具和新興的智慧體網路。我們針對智慧體雲端發布的所有內容。 ...

搶先預覽新一版 Agents SDK——從輕量級基元演進為一個「自帶全套工具」的平台，專為能夠思考、行動並持久運行的 AI 智慧體打造。 ...

Cloudflare Mesh 為使用者、節點和自發 AI 智慧體提供安全的私人網路存取。透過與 Workers VPC 整合，開發人員現在可授予 AI 智慧體對私人資料庫和 API 限定範圍的存取權，而無需手動通道。 ...

Cloudflare 的使命始終是協助建立更美好的網際網路。有時這意味著為現有的網際網路進行建置，有時則意味著為即將問世的網際網路進行預先佈局。 本週，我們正式展開 Agents Week，致力於探索接下來的發展。 ...

Cloudflare 的全球網路外部容量已正式突破 500 Tbps，足以路由超過 20% 的網路流量，並能抵禦有史以來規模最大的 DDoS 攻擊。 ...