建置智慧體雲端：我們在 2026 年 Agents Week 期間推出的所有內容
2026-04-20
2026 年 Agents Week 圓滿結束。我們來看看我們發布的所有內容，從運算和網路安全到智慧體工具箱、平台工具和新興的智慧體網路。我們針對智慧體雲端發布的所有內容。 ...繼續閱讀 »
2026-04-20
2026 年 Agents Week 圓滿結束。我們來看看我們發布的所有內容，從運算和網路安全到智慧體工具箱、平台工具和新興的智慧體網路。我們針對智慧體雲端發布的所有內容。 ...繼續閱讀 »
2026-04-15
搶先預覽新一版 Agents SDK——從輕量級基元演進為一個「自帶全套工具」的平台，專為能夠思考、行動並持久運行的 AI 智慧體打造。 ...
2026-04-14
Cloudflare Mesh 為使用者、節點和自發 AI 智慧體提供安全的私人網路存取。透過與 Workers VPC 整合，開發人員現在可授予 AI 智慧體對私人資料庫和 API 限定範圍的存取權，而無需手動通道。 ...
2026-04-12
Cloudflare 的使命始終是協助建立更美好的網際網路。有時這意味著為現有的網際網路進行建置，有時則意味著為即將問世的網際網路進行預先佈局。 本週，我們正式展開 Agents Week，致力於探索接下來的發展。 ...
2026-04-10
Cloudflare 的全球網路外部容量已正式突破 500 Tbps，足以路由超過 20% 的網路流量，並能抵禦有史以來規模最大的 DDoS 攻擊。...
2026年3月24日
我們正式推出 Dynamic Workers，讓您能夠在安全、輕量的 isolate（隔離環境）中執行程式碼。這種方式比傳統容器快上 100 倍，可實現毫秒級的啟動時間，滿足 AI 智慧體的沙箱執行需求。...
2026年3月19日
Kimi K2.5 現已登陸 Workers AI，可協助您完全在 Cloudflare 的開發人員平台上為智慧體提供支援。瞭解我們如何最佳化推斷堆疊，並降低內部智慧體使用案例的推斷成本。 ...
2026年3月11日
Cloudflare AI Security for Apps 現已正式上市，無論其模型或託管提供者為何，它都提供了一個安全層來探索和保護 AI 驅動的應用程式。我們還將向所有方案客戶免費提供 AI 探索，以幫助團隊找到並保護影子 AI 部署。...
2026年2月20日
Cloudflare API 有超過 2500 個端點。如果將每一個端點都公開為一個 MCP 工具，將會消耗超過 200 萬個詞元。透過 Code Mode，我們將所有功能濃縮成兩個工具，只需大約 1000 個詞元的上下文。...
2026年2月12日
線上內容發現方式正在轉變，從傳統的搜尋引擎，轉向需要從為人類打造的網路中獲取結構化資料的 AI 智慧體。現在是時候不僅考慮人類訪客，更要開始將智慧體視為一類公民。Markdown for Agents 會自動將從我們網路請求的任何 HTML 頁面轉換為 markdown 格式。...
2026年2月05日
2025 年 DDoS 攻擊數量增長超過一倍，其中網路層面臨的威脅尤為嚴峻——超流量攻擊的規模暴增 700%。...
2026年1月16日
Astro Technology Company 團隊(Astro Web 框架的建立者）正式加入 Cloudflare。我們將加倍投入，致力讓 Astro 成為今日與未來多年間，打造內容驅動型網站的最佳框架。...
2026年1月15日
Cloudflare 收購了 Human Native——一家專精於將內容轉化為可搜尋且有用資料的 AI 資料市場，以加速建立新型網際網路經濟模式的工作進程。...
2025年12月15日
我們發佈第六份網際網路趨勢和模式年度回顧報告，該報告涵蓋全球範圍內的觀察結果，揭示了定義 2025 年的顛覆性變革、技術進步和關鍵指標。 ...
2025年11月17日
將 Replicate 的工具整合進 Cloudflare，將持續讓我們的 Workers 平台成為網際網路上打造與部署任何 AI 或自主式工作流程的最佳場所。 ...
2025年9月29日
Rust 支援的核心系統、後量子升級、面向學生的開發人員存取、PlanetScale 整合、開放原始碼合作關係，以及我們有史以來最大規模的實習生計畫——2026 年會招募 1111 名實習生。...
2025年9月26日
Cloudflare 正利用其龐大的流量資料，透過分析每個獨立網路的特性並優化我們的壅塞控制系統，從而實現前所未有的回應速度。 ...
2025年9月23日
我們很高興宣布，Galileo 專案現在將包括 Cloudflare 的 Bot Management 和 AI Crawl Control 服務。...
2025年8月26日
Cloudflare CASB 現在可掃描 ChatGPT、Claude 和 Gemini 來尋找錯誤設定、敏感性資料暴露與合規性問題，從而協助組織自信地採用 AI。 ...
2025年8月26日
本指南為安全和 IT 領導者提供了最佳做法，以便使用作為 AI 安全狀態管理 (AI-SPM) 策略一部分的 Cloudflare SASE 架構，安全地採用生成式 AI。...