八年前，我們推出了 1.1.1.1，旨在建置更快捷、更私密的網際網路。今天，我們將分享最新的獨立審查結果。結果是：我們的隱私權防護措施完全按照承諾發揮了作用。 ...

2025 年，隨著 ChatGPT 獲得強大的挑戰者，AI 競爭變得更加激烈。Instagram 用量攀升，X 用量下降，而 Shopee、Temu 和 Kwai 等平台重塑了全球網際網路使用方式。我們的 2025 年 DNS 數據顯示了網際網路模式的演變。 ...

Cloudflare 正在透過與 ISP 和網路提供者合作，擴展我們的公用 DNS 解析程式的使用範圍，直接為家庭提供更安全的瀏覽體驗。按一下由 1.1.1.1 家庭版提供支援的按鈕，和我們一起保護每一位網際網路使用者免受不安全內容的影響。 ...

我們宣布正式推出 Foundation DNS，這是我們新的企業級權威 DNS 產品。作為我們新的企業權威 DNS 產品，Foundation DNS 旨在增強我們權威 DNS 服務的可靠性、安全性、靈活性和分析能力 ...

我們無比自豪地推出 Advanced DNS Protection 系統，這是一種可靠的防禦機制，旨在防範最複雜的基於 DNS 的 DDoS 攻擊 ...