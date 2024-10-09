免費開始使用|連絡銷售團隊|

Cloudflare 部落格

訂閱以接收新文章的通知：

DNS

Cloudflare 與網際網路服務提供者和網路設備提供者合作，為數百萬個家庭提供更安全的瀏覽體驗

2024-09-24

生日週1.1.1.1隱私權DNS安全性合作夥伴網路服務

Cloudflare 正在透過與 ISP 和網路提供者合作，擴展我們的公用 DNS 解析程式的使用範圍，直接為家庭提供更安全的瀏覽體驗。按一下由 1.1.1.1 家庭版提供支援的按鈕，和我們一起保護每一位網際網路使用者免受不安全內容的影響。...

更多貼文

2021年10月04日

瞭解臉書如何從網際網路消失

「臉書不能可能當掉，對吧？」有一瞬間，我們這樣覺得。 今天世界標準時間 15:51，我們開啟了一個名為「臉書 DNS 查找回應 SERVFAIL」的內部事件，因為我們擔心是我們的 DNS 解析器 1.1.1.1 出了問題。但是當我們準備在我們的公開狀態頁面上發文時，我們意識到還有更嚴重的事情正在發生。...

趨勢
服務中斷
BGP
DNS
Facebook