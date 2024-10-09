我們將持續致力於 1.1.1.1 共用 DNS 解析程式的隱私權防護。
2026-04-01
八年前，我們推出了 1.1.1.1，旨在建置更快捷、更私密的網際網路。今天，我們將分享最新的獨立審查結果。結果是：我們的隱私權防護措施完全按照承諾發揮了作用。...繼續閱讀 »
2026-04-01
八年前，我們推出了 1.1.1.1，旨在建置更快捷、更私密的網際網路。今天，我們將分享最新的獨立審查結果。結果是：我們的隱私權防護措施完全按照承諾發揮了作用。...繼續閱讀 »
2025-12-15
2025 年，隨著 ChatGPT 獲得強大的挑戰者，AI 競爭變得更加激烈。Instagram 用量攀升，X 用量下降，而 Shopee、Temu 和 Kwai 等平台重塑了全球網際網路使用方式。我們的 2025 年 DNS 數據顯示了網際網路模式的演變。...
2024-04-12
我們宣布正式推出 Foundation DNS，這是我們新的企業級權威 DNS 產品。作為我們新的企業權威 DNS 產品，Foundation DNS 旨在增強我們權威 DNS 服務的可靠性、安全性、靈活性和分析能力...
2024-03-07
我們無比自豪地推出 Advanced DNS Protection 系統，這是一種可靠的防禦機制，旨在防範最複雜的基於 DNS 的 DDoS 攻擊...
2024年2月29日
Cloudflare 最近修復了兩個嚴重的 DNSSEC 漏洞：CVE-2023-50387 和 CVE-2023-50868。這兩個漏洞都會耗盡驗證 DNS 解析程式的運算資源。這些漏洞不會影響我們的權威 DNS 或 DNS 防火牆產品...
2024年1月09日
歡迎閱讀第十六版《Cloudflare DDoS 威脅報告》。本版涵蓋 2023 年第四季即最後一個季度的 DDoS 趨勢和主要調查結果，並對全年主要趨勢進行了回顧...
2023年12月14日
在過去的十年中，用戶端的 IPv6 採用率從不到 1% 上升到了 30% 至 40% 左右（具體取決於報告方），但還有等式的另一端：伺服器端...
2023年9月04日
在本部落格中，我們將對「連線合併」進行更深入的探討，並特別關注大規模的管理問題...
2023年7月11日
由於 .com 和 .net TLD 名稱伺服器的源站 DNS 解析失敗，亞太地區的使用者遭遇連線錯誤...
2023年2月28日
隆重推出全新的 DNS 平台，為 1.1.1.1 以及其他形形色色的產品提供強大的支援...
2022年12月21日
今天，我們將發佈 DNS 記錄註解和標記，以便更輕鬆地追蹤和管理網域的 DNS 記錄...
2022年12月15日
Cloudflare 正在參與 AS112 專案，成為針對 RFC 1918 位址、動態 DNS 更新和其他模糊位址的反向對應 (PTR) 查詢的鬆散協調、分散式接收器的營運商...
2021年12月08日
今天，我們將隆重推出 Cloudflare 的全新進階 DNS 產品方案──Foundation DNS；此方案提供無可比擬的可靠性與卓越的效能，而且能夠滿足基礎結構團隊多數的複雜要求...
2021年11月13日
本週稍早，Cloudflare 自動偵測到並緩解了一次高峰接近 2 Tbps 的 DDoS 攻擊...
2021年10月04日
「臉書不能可能當掉，對吧？」有一瞬間，我們這樣覺得。 今天世界標準時間 15:51，我們開啟了一個名為「臉書 DNS 查找回應 SERVFAIL」的內部事件，因為我們擔心是我們的 DNS 解析器 1.1.1.1 出了問題。但是當我們準備在我們的公開狀態頁面上發文時，我們意識到還有更嚴重的事情正在發生。...
2021年9月27日
今天我們推出了新的工具，用來解決電子郵件詐騙和網路釣魚，並改善電子郵件寄送情況：全新電子郵件安全性 DNS 精靈可讓使用者建立防止其他人代表您的網域傳送惡意電子郵件的 DNS 記錄。...