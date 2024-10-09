建置智慧體雲端：我們在 2026 年 Agents Week 期間推出的所有內容
2026-04-20
2026 年 Agents Week 圓滿結束。我們來看看我們發布的所有內容，從運算和網路安全到智慧體工具箱、平台工具和新興的智慧體網路。我們針對智慧體雲端發布的所有內容。 ...繼續閱讀 »
2026-04-20
2026 年 Agents Week 圓滿結束。我們來看看我們發布的所有內容，從運算和網路安全到智慧體工具箱、平台工具和新興的智慧體網路。我們針對智慧體雲端發布的所有內容。 ...繼續閱讀 »
2026-04-16
為您的代理程式、開發人員及自動化流程，打造專屬的程式碼與資料歸屬地。我們剛剛推出了 Artifacts：專為智慧體打造的 Git 相容版本化儲存。可建立數千萬個存放庫、從任何遠端儲存庫進行進程複製，並將 URL 傳遞給任何 Git 用戶端。 ...
2026-04-15
搶先預覽新一版 Agents SDK——從輕量級基元演進為一個「自帶全套工具」的平台，專為能夠思考、行動並持久運行的 AI 智慧體打造。 ...
2026-04-14
Cloudflare Mesh 為使用者、節點和自發 AI 智慧體提供安全的私人網路存取。透過與 Workers VPC 整合，開發人員現在可授予 AI 智慧體對私人資料庫和 API 限定範圍的存取權，而無需手動通道。 ...
2026-04-13
我們將推出 Durable Object Facets，允許 Dynamic Workers 使用各自獨立的 SQLite 資料庫來實例化 Durable Objects。這讓開發人員能夠建立可執行即時產生之持久性、具狀態程式碼的平台。 ...
2026年4月13日
Cloudflare Sandboxes 為 AI 智慧體提供了一個持久且隔離的環境：一台真正的電腦，具備 shell、檔案系統以及背景處理序，可依需求啟動，並能從上次中斷的地方精確接續執行。...
2026年4月12日
Cloudflare 的使命始終是協助建立更美好的網際網路。有時這意味著為現有的網際網路進行建置，有時則意味著為即將問世的網際網路進行預先佈局。 本週，我們正式展開 Agents Week，致力於探索接下來的發展。 ...
2026年3月24日
我們正式推出 Dynamic Workers，讓您能夠在安全、輕量的 isolate（隔離環境）中執行程式碼。這種方式比傳統容器快上 100 倍，可實現毫秒級的啟動時間，滿足 AI 智慧體的沙箱執行需求。...
2026年3月19日
Kimi K2.5 現已登陸 Workers AI，可協助您完全在 Cloudflare 的開發人員平台上為智慧體提供支援。瞭解我們如何最佳化推斷堆疊，並降低內部智慧體使用案例的推斷成本。 ...
2026年2月20日
Cloudflare API 有超過 2500 個端點。如果將每一個端點都公開為一個 MCP 工具，將會消耗超過 200 萬個詞元。透過 Code Mode，我們將所有功能濃縮成兩個工具，只需大約 1000 個詞元的上下文。...
2026年2月12日
線上內容發現方式正在轉變，從傳統的搜尋引擎，轉向需要從為人類打造的網路中獲取結構化資料的 AI 智慧體。現在是時候不僅考慮人類訪客，更要開始將智慧體視為一類公民。Markdown for Agents 會自動將從我們網路請求的任何 HTML 頁面轉換為 markdown 格式。...
2026年1月27日
作為概念驗證，我們成功將 Matrix Homeserver 移植至 Cloudflare Workers 平台，在邊緣實現了自帶後量子加密的即時通訊系統。...
2025年11月17日
將 Replicate 的工具整合進 Cloudflare，將持續讓我們的 Workers 平台成為網際網路上打造與部署任何 AI 或自主式工作流程的最佳場所。 ...
2025年9月29日
Rust 支援的核心系統、後量子升級、面向學生的開發人員存取、PlanetScale 整合、開放原始碼合作關係，以及我們有史以來最大規模的實習生計畫——2026 年會招募 1111 名實習生。...
2025年5月01日
我們正在與 Anthropic、Asana、Atlassian、Block、Intercom、Linear、PayPal、Sentry、Stripe 和 Webflow 合作，推出基於 Cloudflare 建置的新遠端 MCP 伺服器，讓 Claude 使用者...
2025年4月14日
2025 年 Developer Week 已圓滿結束。下面來快速回顧一下創新週期間發佈的公告和深度技術探討。...
2025年4月11日
探索開發人員如何使用 Cloudflare 來擴展 AI 工作負載和精簡自動化，瞭解 Workers Launchpad 群組 #4 的參與者如何進行構建，並查看加入群組 #5 的新創公司...
2025年4月08日
現在，您可在 Cloudflare Workers 上部署靜態網站和完整堆疊應用程式。React Router v7、Astro、Vue 等的架構支援，以及Cloudflare Vite 外掛程式現已正式推出。 ...
2025年4月07日
Cloudflare 提供適用於 AI 代理程式的工具組，其中包括適用於 MCP（模型情境通訊協定）用戶端的全新 Agents SDK 支援、適用於 MCP 伺服器的驗證/授權/休眠，以及Durable Objects 免費方案。 ...
2025年4月06日
Cloudflare 的 2025 年 Developer Week 即將拉開序幕，這是我們專門面向開發人員發佈公告的創新週。...