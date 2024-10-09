AI Security for Apps 現已正式上市
2026-03-11
Cloudflare AI Security for Apps 現已正式上市，無論其模型或託管提供者為何，它都提供了一個安全層來探索和保護 AI 驅動的應用程式。我們還將向所有方案客戶免費提供 AI 探索，以幫助團隊找到並保護影子 AI 部署。...繼續閱讀 »
2026-03-11
Cloudflare AI Security for Apps 現已正式上市，無論其模型或託管提供者為何，它都提供了一個安全層來探索和保護 AI 驅動的應用程式。我們還將向所有方案客戶免費提供 AI 探索，以幫助團隊找到並保護影子 AI 部署。...繼續閱讀 »
2026-02-27
我們每天處理 76 億次驗證挑戰。下面介紹了我們如何運用研究、AAA 無障礙標準以及統一的架構，來重新設計這個網際網路上最常見的使用者介面。...
2025-03-20
Forrester Research 在《2025 年第一季 Forrester Wave™：Web 應用程式防火牆解決方案》報告中將 Cloudflare 評為「領導者」。...
2025-03-20
Cloudflare 推出首款 AI 主體 Cloudy，協助 Cloudflare 管理員輕鬆理解複雜的設定。...
2025-02-07
Cloudflare 修補了透過其漏洞懸賞計畫報告的 Mutual TLS (mTLS) 漏洞 (CVE-2025-23419)。工作階段繼續執行中的缺陷允許用戶端憑證不正確地...
2024年7月11日
Cloudflare 對 2024 年網際網路安全趨勢的最新看法，涵蓋全球流量深入解析、機器人流量深入解析、API 流量深入解析和用戶端風險...
2024年3月04日
Cloudflare 是最早在 AI 時代保護 LLM 模型和使用者的提供者之一...
2024年3月04日
隆重推出適用於安全性分析的 AI 助理。現在，比以往任何時候都更容易獲得有關 Web 安全性的深刻見解。使用全新整合的自然語言查詢介面來探索安全性分析...
2024年1月23日
Cloudflare 於 2024 年 1 月 17 日發佈了緊急規則，專門解決了這兩個漏洞，為不利用 AI 模型的客戶在應對這些威脅方面提供了巨大優勢...
2023年11月15日
使用者可以建立主機名稱和 ASN 清單，並在 WAF 規則中引用這些清單...
2023年8月21日
我們再次發佈應用程式安全報告的季度更新。請繼續閱讀，瞭解從 Cloudflare 全球網路中得出的新攻擊趨勢和見解...
2023年8月04日
在本報告中，我們回顧了 Cloudflare 關於 2022 年最常被利用漏洞（根據 CISA）的資料...
2023年3月14日
我們在一年前發佈了第一份應用程式安全性報告。2023 年的 Security Week，我們將提供有關已緩解流量、傀儡程式與 API 流量，以及帳戶盜用攻擊等方面的更新深入解析與趨勢...
2022年9月06日
Gartner 在 2022 年《Gartner® Web 應用程式和 API 保護 (WAAP) Magic Quadrant™》報告中將 Cloudflare 評為「領導者」，該報告對 11 個廠商的「執行能力」及「願景完整性」進行了評估...
2022年7月07日
Cloudflare 透過新增四個新的受管理 IP 清單用作任何自訂防火牆規則的一部分，來擴展 WAF 的威脅情報功能...
2022年4月01日
我們決定停止使用 CAPTCHA。在我們討論我們如何做到以及您如何提供幫助之前，讓我們先從一個簡單的問題開始。為什麼還在使用 CAPTCHA...
2022年3月15日
今天，我們同樣對所有 Cloudflare 方案免費提供 Cloudflare WAF (Web 應用程式防火牆) 受管規則集...
2022年3月15日
在此隆重推出全新工具，能夠在無人為涉入的情況下，以及在濫用之前識別旁路和惡意酬載，讓受管理規則集（例如 OWASP 和 Cloudflare 受管理規則集）更為完善...
2022年3月15日
從今日開始，我們推出的這項全新 WAF 設計將可供所有人使用！於此同時，我們還更新了教學文件，帶領您了解如何充分利用 Cloudflare WAF 的強大功能...
2021年12月14日
在此部落格文章中，我們將探討世界上常見的 WAF 規避模式與滲漏嘗試、所嘗試之漏洞利用的趨勢資料，以及我們在 CVE-2021-44228 公開揭露之前看到的漏洞利用相關資訊。...