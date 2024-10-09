David Belson

電纜切斷、風暴與 DNS：2025 年第四季網際網路中斷一覽
2026-01-26
2025 年第四季，全球網際網路連線性發生了多起值得關注的中斷事件。根據 Cloudflare Radar 的資料，海底光纜切斷、停電、極端天氣、技術問題等因素均對網路造成了顯著影響。...
Cloudflare Radar 2025 年度回顧：AI 崛起、後量子技術以及破紀錄的 DDoS 攻擊
2025-12-15
我們發佈第六份網際網路趨勢和模式年度回顧報告，該報告涵蓋全球範圍內的觀察結果，揭示了定義 2025 年的顛覆性變革、技術進步和關鍵指標。 ...
關停季：2025 年第二季網際網路中斷摘要
2025-07-22
2025 年第二季，我們觀察到世界各地因政府指示的關閉、停電、光纜損壞、網路攻擊和技術問題而導致的網路中斷。...
爬行次數遠超引薦流量：瞭解 AI 對內容提供者的影響
2025-07-01
Cloudflare Radar 現在可以顯示特定 AI 模型向網站傳送流量的頻率與其爬行該網站之頻率的相對關係。這有助於網站擁有者決定允許或封鎖哪些 AI 機器人。 ...
新年無關停：2025 年第一季網際網路中斷摘要
2025-04-22
2025 年第一季，我們觀測到全球多地因光纜損壞、停電、自然災害、火災、網路攻擊及技術故障導致網際網路中斷。...
幻覺不再：透過 Cloudflare Radar 上擴展的深入解析來追蹤最新 AI 趨勢
2025-02-04
今天，我們在 Cloudflare Radar 上推出了一個新的專用「AI 深入解析」頁面，該頁面整合了此圖表並在其基礎上新增了其他指標。...
多種多樣的服務中斷：2024 年第四季網際網路中斷摘要
2025-01-28
在經歷了相當繁忙的第三季之後，2024 年第四季的網際網路中斷次數明顯減少。...
Cloudflare 2024 年度回顧
2024-12-09
2024 年 Cloudflare Radar 年度回顧是我們對全球和國家/地區層級的網際網路趨勢和模式的第五次年度回顧。...