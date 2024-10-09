建置智慧體雲端：我們在 2026 年 Agents Week 期間推出的所有內容
2026-04-20
2026 年 Agents Week 圓滿結束。我們來看看我們發布的所有內容，從運算和網路安全到智慧體工具箱、平台工具和新興的智慧體網路。我們針對智慧體雲端發布的所有內容。 ...繼續閱讀 »
2026-04-20
2026 年 Agents Week 圓滿結束。我們來看看我們發布的所有內容，從運算和網路安全到智慧體工具箱、平台工具和新興的智慧體網路。我們針對智慧體雲端發布的所有內容。 ...繼續閱讀 »
2026-04-14
Cloudflare Mesh 為使用者、節點和自發 AI 智慧體提供安全的私人網路存取。透過與 Workers VPC 整合，開發人員現在可授予 AI 智慧體對私人資料庫和 API 限定範圍的存取權，而無需手動通道。 ...
2026-04-12
Cloudflare 的使命始終是協助建立更美好的網際網路。有時這意味著為現有的網際網路進行建置，有時則意味著為即將問世的網際網路進行預先佈局。 本週，我們正式展開 Agents Week，致力於探索接下來的發展。 ...
2026-04-10
Cloudflare 的全球網路外部容量已正式突破 500 Tbps，足以路由超過 20% 的網路流量，並能抵禦有史以來規模最大的 DDoS 攻擊。...
2026-03-24
我們正式推出 Dynamic Workers，讓您能夠在安全、輕量的 isolate（隔離環境）中執行程式碼。這種方式比傳統容器快上 100 倍，可實現毫秒級的啟動時間，滿足 AI 智慧體的沙箱執行需求。...
2026年3月19日
Kimi K2.5 現已登陸 Workers AI，可協助您完全在 Cloudflare 的開發人員平台上為智慧體提供支援。瞭解我們如何最佳化推斷堆疊，並降低內部智慧體使用案例的推斷成本。 ...
2026年2月20日
Cloudflare API 有超過 2500 個端點。如果將每一個端點都公開為一個 MCP 工具，將會消耗超過 200 萬個詞元。透過 Code Mode，我們將所有功能濃縮成兩個工具，只需大約 1000 個詞元的上下文。...
2026年1月16日
Astro Technology Company 團隊(Astro Web 框架的建立者）正式加入 Cloudflare。我們將加倍投入，致力讓 Astro 成為今日與未來多年間，打造內容驅動型網站的最佳框架。...
2025年3月20日
Cloudflare 推出首款 AI 主體 Cloudy，協助 Cloudflare 管理員輕鬆理解複雜的設定。...
2025年2月04日
今天，我們在 Cloudflare Radar 上推出了一個新的專用「AI 深入解析」頁面，該頁面整合了此圖表並在其基礎上新增了其他指標。...
2024年9月30日
回顧 2024 年生日週期間發佈的所有重要公告。...
2024年6月20日
使用 Stream 的最新功能，使用者現在只需按一下滑鼠即可輕鬆產生影片字幕：隨選影片和直播錄製影片的 AI 產生字幕...
2024年5月22日
AI Gateway 是一個 AI 操作平台，可為您的 AI 應用程式提供速度、可靠性和可觀察性。只需一行程式碼，您就可以解鎖強大的功能，包括限速、自訂快取、即時記錄和跨多個提供者的聚合分析...
2024年4月02日
今天，我們發佈了一系列公告，包括 Cloudflare 的推斷平台 Workers AI 正式上市，以及使用 LoRA 和 HuggingFace 的一鍵部署支援經過微調的模型。Cloudflare Workers 現可支援 Python 程式設計語言等...
2024年4月02日
Workers AI 現在支援使用 LoRA 進行微調的模型。但是，什麼是 LoRA，它又是如何運作的呢？在本貼文中，我們將深入探討微調、LoRA 甚至某些數學原理，來分享有關它如何在後台運作的詳細資料...
2024年3月14日
最近，Workers AI 和 AI Gateway 團隊與本·古里安大學的網路安全研究人員就我們「公開漏洞懸賞」活動中收到的一份報告展開了密切合作。透過此程序，我們發現並完全修補了一個影響所有 LLM 提供者的漏洞。下面是具體情況...
2024年3月04日
隆重推出適用於安全性分析的 AI 助理。現在，比以往任何時候都更容易獲得有關 Web 安全性的深刻見解。使用全新整合的自然語言查詢介面來探索安全性分析...
2024年2月28日
2024 年 2 月 6 日，我們宣佈將 8 個新模型新增到我們的目錄中，用於文字產生、分類和程式碼產生使用案例。今天，我們又帶來了十七個 (17!) 模型，專注於使用 Workers AI 實現新類型的工作和使用案例...
2024年2月06日
現在，Workers AI 變得更大更好，擁有 8 個新模型和改進的模型效能...
2023年11月23日
我們很高興地宣佈，Stable Diffusion 和 Code Llama 現已作為 Workers AI 的一部分提供，在 Cloudflare 全球網路覆蓋的 100 多個城市執行...