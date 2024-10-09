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2021年10月04日

瞭解臉書如何從網際網路消失

「臉書不能可能當掉，對吧？」有一瞬間，我們這樣覺得。 今天世界標準時間 15:51，我們開啟了一個名為「臉書 DNS 查找回應 SERVFAIL」的內部事件，因為我們擔心是我們的 DNS 解析器 1.1.1.1 出了問題。但是當我們準備在我們的公開狀態頁面上發文時，我們意識到還有更嚴重的事情正在發生。 ...