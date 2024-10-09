500 Tbps 容量：16 年來持續擴展我們的全球網路
2026-04-10
Cloudflare 的全球網路外部容量已正式突破 500 Tbps，足以路由超過 20% 的網路流量，並能抵禦有史以來規模最大的 DDoS 攻擊。...繼續閱讀 »
2026-04-10
Cloudflare 的全球網路外部容量已正式突破 500 Tbps，足以路由超過 20% 的網路流量，並能抵禦有史以來規模最大的 DDoS 攻擊。...繼續閱讀 »
2026-02-27
ASPA 是 BGP 的加密升級，它透過驗證網路流量的路徑來幫助防止路由外洩。Cloudflare Radar 的新功能讓追蹤其採用變得輕鬆便捷。...
2024-08-06
閱讀本文以瞭解 Cloudflare 全球骨幹網的最新里程碑和擴展，以及它如何支援我們的全球連通雲和我們的服務。瞭解我們的流量工程工具如何與我們的骨幹網和底層網路基礎架構互動。瞭解我們的網路如何與公有雲端、辦公室和網際網路互連，為全球客戶提供卓越的效能、安全性、可程式設計性和可視性...
2023-09-26
現在，Cloudflare Radar 會在偵測到國家/地區和 ASN 流量異常時在服務中斷中心顯示它們，並透過 API 發佈異常資訊。我們還發佈了 Radar 通知，讓使用者能夠訂閱有關流量異常的通知...
2022-11-24
網際網路上的路由遵循一些基本原則。很遺憾，網際網路上的所有事物並非生而平等，預置可能弊大於利。在這篇部落格文章中，我們將探討預置著力解決的問題，以及部分替代解決方案...
2022年11月23日
這篇部落格文章介紹了我們推出的新系統，該系統旨在偵測路由洩露及其與 Cloudflare Radar 和公用 API 的整合...
2021年10月04日
「臉書不能可能當掉，對吧？」有一瞬間，我們這樣覺得。 今天世界標準時間 15:51，我們開啟了一個名為「臉書 DNS 查找回應 SERVFAIL」的內部事件，因為我們擔心是我們的 DNS 解析器 1.1.1.1 出了問題。但是當我們準備在我們的公開狀態頁面上發文時，我們意識到還有更嚴重的事情正在發生。...