我們每天處理 76 億次驗證挑戰。下面介紹了我們如何運用研究、AAA 無障礙標準以及統一的架構，來重新設計這個網際網路上最常見的使用者介面。 ...

Rust 支援的核心系統、後量子升級、面向學生的開發人員存取、PlanetScale 整合、開放原始碼合作關係，以及我們有史以來最大規模的實習生計畫——2026 年會招募 1111 名實習生。 ...

Cloudflare Radar 現在可以顯示特定 AI 模型向網站傳送流量的頻率與其爬行該網站之頻率的相對關係。這有助於網站擁有者決定允許或封鎖哪些 AI 機器人。 ...

今天，我們在 Cloudflare Radar 上推出了一個新的專用「AI 深入解析」頁面，該頁面整合了此圖表並在其基礎上新增了其他指標。 ...

在 Cloudflare 今年的生日期間，我們不僅擴展了 AI 助理功能來幫助您構建新的 WAF 規則，向 Radar 新增了 AI 機器人和網路爬蟲流量深入解析，還為客戶提供了新的 AI 機器人封鎖功能 ...