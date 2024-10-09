網際網路上最常見的 UI？重新設計 Turnstile 與驗證頁面
2026-02-27
我們每天處理 76 億次驗證挑戰。下面介紹了我們如何運用研究、AAA 無障礙標準以及統一的架構，來重新設計這個網際網路上最常見的使用者介面。...繼續閱讀 »
2026-02-27
我們每天處理 76 億次驗證挑戰。下面介紹了我們如何運用研究、AAA 無障礙標準以及統一的架構，來重新設計這個網際網路上最常見的使用者介面。...繼續閱讀 »
2025-09-29
Rust 支援的核心系統、後量子升級、面向學生的開發人員存取、PlanetScale 整合、開放原始碼合作關係，以及我們有史以來最大規模的實習生計畫——2026 年會招募 1111 名實習生。...
2025-07-01
Cloudflare Radar 現在可以顯示特定 AI 模型向網站傳送流量的頻率與其爬行該網站之頻率的相對關係。這有助於網站擁有者決定允許或封鎖哪些 AI 機器人。 ...
2025-02-04
今天，我們在 Cloudflare Radar 上推出了一個新的專用「AI 深入解析」頁面，該頁面整合了此圖表並在其基礎上新增了其他指標。...
2024年7月03日
為了幫助內容創作者維護安全的網際網路，我們剛剛推出了一個全新的「快速鍵」來封鎖所有 AI 機器人。所有客戶均可使用此功能，包括我們的免費方案客戶...
2023年12月18日
透過編輯或建立啟用「Pre-Clearance」的新 Turnstile 小工具，Cloudflare 客戶現在可以使用 Turnstile 在頁面 HTML 載入時發出驗證，並強制所有有效回應都具有有效的 Turnstile 權杖...
2023年9月29日
現在，Cloudflare 已經不再使用 CAPTCHA，我們希望加速 CAPTCHA 在網際網路上的消亡。我們很高興地宣佈，Turnstile 已正式上市，並且 Turnstile 的「受管理」模式現已完全免費提供，所有人皆可無限使用...
2023年8月21日
我們再次發佈應用程式安全報告的季度更新。請繼續閱讀，瞭解從 Cloudflare 全球網路中得出的新攻擊趨勢和見解...
2022年12月14日
Cloudflare 的 Bot Fight Mode 在 2022 年攔截了高於 6 倍數量的機器人，同時我們正在為西孟加拉的一個新植樹專案提供助力...
2022年7月13日
Cloudflare 很自豪地宣佈種下了第一批 35,000 棵樹木，體現出我們協助清理惡意機器人（及惡劣氣候）的承諾...
2022年4月01日
我們決定停止使用 CAPTCHA。在我們討論我們如何做到以及您如何提供幫助之前，讓我們先從一個簡單的問題開始。為什麼還在使用 CAPTCHA...
2021年3月26日
從即刻起，任何擁有 Pro 或 Business 網站的 Cloudflare 使用者都可以對機器人採取新的措施。我們在儀表板中新增了進階功能，並對分析功能進行了一些令人振奮的更新。Free 方案客戶將保留「機器人防禦模式」賦予他們的所有權益，我們的「企業級機器人管理」產品也將繼續推動創新。...