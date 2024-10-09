Abe Carryl

宣布 Cloudflare CASB 現已支援 Claude Compliance API
2026-05-21
Cloudflare 現已整合 Claude Compliance API，讓安全團隊可直接於 Cloudflare 儀表板中監控 Claude Enterprise 的使用活動。 ...
2026-05-21
Cloudflare 現已整合 Claude Compliance API，讓安全團隊可直接於 Cloudflare 儀表板中監控 Claude Enterprise 的使用活動。 ...
2024-03-20
從今天開始，Zero Trust 管理員可以部署我們新的 WARP Connector，以簡化任意連線...
2023-01-13
現在，Zero Trust 管理員可以使用人人皆知且喜愛的熟悉偵錯工具（例如 ping、traceroute 和 MTR）來測試與在 Tunnel 後方執行之私人網路目地的的連線...
2021-08-16
透過 Cloudflare for Teams，管理員可允許其使用者透過 Cloudflare Access 安全存取應用程式，並運用 Cloudflare Gateway 明確防止使用者造訪多種應用程式...