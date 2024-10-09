Rust 支援的核心系統、後量子升級、面向學生的開發人員存取、PlanetScale 整合、開放原始碼合作關係，以及我們有史以來最大規模的實習生計畫——2026 年會招募 1111 名實習生。 ...

Cloudflare 正在透過與 ISP 和網路提供者合作，擴展我們的公用 DNS 解析程式的使用範圍，直接為家庭提供更安全的瀏覽體驗。按一下由 1.1.1.1 家庭版提供支援的按鈕，和我們一起保護每一位網際網路使用者免受不安全內容的影響。 ...

這篇文章說明了我們與 CrowdStrike Falcon® Next-Gen SIEM 的整合如何協助客戶識別和調查有風險的使用者行為，並結合其他記錄來源分析資料以發現隱藏的威脅。 ...