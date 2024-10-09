15 年來協助建立更好的網際網路：2025 年生日週回顧
2025-09-29
Rust 支援的核心系統、後量子升級、面向學生的開發人員存取、PlanetScale 整合、開放原始碼合作關係，以及我們有史以來最大規模的實習生計畫——2026 年會招募 1111 名實習生。...繼續閱讀 »
2025-09-29
Rust 支援的核心系統、後量子升級、面向學生的開發人員存取、PlanetScale 整合、開放原始碼合作關係，以及我們有史以來最大規模的實習生計畫——2026 年會招募 1111 名實習生。...繼續閱讀 »
2025-09-23
Cloudflare 正在與 Coinbase 合作成立 x402 Foundation，並為 Agents SDK 和 MCP 伺服器新增 x402 支援。 ...
2024-09-30
回顧 2024 年生日週期間發佈的所有重要公告。...
2024-09-11
這篇文章說明了我們與 CrowdStrike Falcon® Next-Gen SIEM 的整合如何協助客戶識別和調查有風險的使用者行為，並結合其他記錄來源分析資料以發現隱藏的威脅。...
2024年8月12日
卓越的合作夥伴關係推動了 Cloudflare 的成功。我們的 PowerUP 計畫為這些合作提供支援，推動創新、盈利和增長。我們透過合作夥伴獎項來慶祝傑出成就。這些合作夥伴塑造了我們的未來，我們特此對其提出表彰...
2024年2月22日
今天，我們很高興地宣佈在 Elastic 上推出新的 Cloudflare Zero Trust 儀表板。使用 Elastic 的共用客戶現在可以使用這些預先建置的儀表板來儲存、搜尋和分析他們的 Zero Trust 記錄...
2023年1月12日
今天，我們宣布推出 Azure AD 和 Cloudflare Zero Trust 之間的四項新整合，可主動降低風險。這些整合式產品可增加自動化，讓安全團隊能夠專注於威脅，而非實作和維護...
2022年6月23日
Cloudflare 與 Microsoft Intune 相整合，並透過 Endpoint Manager 來結合 Cloudflare 的廣大網路與 Zero Trust 套件的強大功能...
2022年3月17日
今天，我們很高興地宣佈推出與 CrowdStrike 的幾項新整合。這些整合會將 Cloudflare 遼闊網路和 Zero Trust 套件的強大功能，與 CrowdStrike 的端點偵測和回應 (EDR) 及事件補救產品結合在一起...
2021年3月22日
今天，我們欣然公佈最新的 Cloudflare One 網路入口合作夥伴關係。Cloudflare One 旨在幫助客戶實現一個安全並且最佳化的全球網路。我們知道，以安全、高效能和可觀察的全球網路替代 MPLS 連結這樣的承諾，將給企業網路帶來變革。...