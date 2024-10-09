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2024年3月06日

如何透過 Express Cloudflare Network Interconnect 簡化企業與 Cloudflare 的連線方式

使用 Express Cloudflare Network Interconnect，可快速輕鬆地將網路連線至 Cloudflare。現在，客戶可以直接從 Cloudflare 儀表板訂購 Express CNI，3 分鐘後即可使用。此外，Express CNI 還簡化了 Magic Transit 和 Magic WAN 的設定過程...

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