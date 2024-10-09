網際網路上最常見的 UI？重新設計 Turnstile 與驗證頁面
2026-02-27
我們每天處理 76 億次驗證挑戰。下面介紹了我們如何運用研究、AAA 無障礙標準以及統一的架構，來重新設計這個網際網路上最常見的使用者介面。...繼續閱讀 »
2026-02-27
我們每天處理 76 億次驗證挑戰。下面介紹了我們如何運用研究、AAA 無障礙標準以及統一的架構，來重新設計這個網際網路上最常見的使用者介面。...繼續閱讀 »
2026-02-27
ASPA 是 BGP 的加密升級，它透過驗證網路流量的路徑來幫助防止路由外洩。Cloudflare Radar 的新功能讓追蹤其採用變得輕鬆便捷。...
2025-03-24
2025 年 Security Week 已正式落下帷幕。本週的更新包括對我們 AI 產品的深入探討、統一的導覽體驗，以及對 AI 主體 Cloudy 的介紹。...
2025-03-21
使用 Cloudflare 的 CASB，整合、掃描和偵測雲端儲存帳戶中的敏感性資料和設定錯誤。...
2025-03-20
Forrester Research 在《2025 年第一季 Forrester Wave™：Web 應用程式防火牆解決方案》報告中將 Cloudflare 評為「領導者」。...
2025年3月19日
透過 Cloudflare for AI，開發人員、網路安全團隊和內容創作者可以利用 Cloudflare 的網路和工具組合，來保護、觀察 AI 應用程式，並確保其具有韌性且使用安全。...
2025年3月18日
透過我們全新的威脅事件平台取得即時見解。此工具為您的網路安全防禦提供切實可行的情報，讓您領先於攻擊並保護您的關鍵資產。...
2025年3月18日
Cloudflare 推出用於統一安全狀態管理的單一平台，幫助保護部署在各類環境中的 SaaS 和 Web 應用程式。 ...
2025年3月17日
我們很高興地宣佈，組織現在可以透過 Cloudflare 的 Zero Trust 平台傳輸敏感的企業網路流量，從而保護其免受量子威脅。...
2025年3月16日
在接下來的一週時間，我們將討論網路安全的最新趨勢，宣佈新產品和合作夥伴關係，並展示最新的 Cloudflare 技術。歡迎參加 2025 年 Security Week！...
2024年3月11日
在本貼文中，我們回顧了 2024 年 Security Week 期間發佈的部落格...
2024年3月08日
藉助 Security Analytics + Log Explorer 結合的強大功能，安全團隊可以在 Cloudflare 內原生分析、調查和監控安全攻擊，而無需將記錄轉寄至第三方 SIEM，從而為客戶降低了解決問題的時間以及總體擁有成本...
2024年3月08日
Cloudflare Radar 上全新的「電子郵件安全性」區段提供了對最新趨勢的深入解析，包括在惡意電子郵件中發現的威脅、垃圾郵件和惡意電子郵件的來源，以及採用旨在防止濫用電子郵件的技術...
2024年3月08日
這篇部落格文章將介紹 LavaRand 中新增的「混亂」來源，以及如何在下一個應用程式中利用該混亂...
2024年3月07日
2024 年，預計將舉行 80 多場全國選舉，直接影響人數約為 42 億。在 Cloudflare，我們準備透過提供安全性、效能和可靠性工具，幫助促進民主進程，來支援選舉領域的一系列參與者...
2024年3月07日
我們無比自豪地推出 Advanced DNS Protection 系統，這是一種可靠的防禦機制，旨在防範最複雜的基於 DNS 的 DDoS 攻擊...
2024年3月06日
推出 Magic Cloud Networking，這是一組用於視覺化和自動化雲端網路的新功能，可將我們的客戶安全、輕鬆且順暢地連線至公有雲端環境...
2024年3月06日
由於 Ivanti Connect Secure 和 Policy Secure 漏洞，美國網路安全和基礎架構安全局 (CISA) 最近發出了緊急指令。在這篇部落格中，我們討論了利用這些漏洞的威脅行為者策略...
2024年3月06日
使用 Express Cloudflare Network Interconnect，可快速輕鬆地將網路連線至 Cloudflare。現在，客戶可以直接從 Cloudflare 儀表板訂購 Express CNI，3 分鐘後即可使用。此外，Express CNI 還簡化了 Magic Transit 和 Magic WAN 的設定過程...
2024年3月05日
今天，我們無比欣喜地在安全中心內推出一組新功能，以直接解決一個常見的挑戰：確保在基礎架構內進行全面部署。深入而精確地瞭解在何處以及如何最佳化安全狀態...