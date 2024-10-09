QUIC 動作：修補廣播位址放大漏洞
2025-02-10
研究人員最近聯絡了 Cloudflare，他們透過 QUIC 網際網路測量研究發現了一個廣播放大漏洞。我們已實作緩解措施。...繼續閱讀 »
2025-02-10
研究人員最近聯絡了 Cloudflare，他們透過 QUIC 網際網路測量研究發現了一個廣播放大漏洞。我們已實作緩解措施。...繼續閱讀 »
2024-03-06
推出 Magic Cloud Networking，這是一組用於視覺化和自動化雲端網路的新功能，可將我們的客戶安全、輕鬆且順暢地連線至公有雲端環境...
2023-09-20
我們想給您一個幕後的視角，讓您瞭解我們如何發展產品的核心機制，即它如何啟動流量排隊以回應流量高峰...
2023-04-18
從今天開始，您不必成為網路工程師也能知道您的網際網路在哪些方面表現出色。讓我們告訴您我們是如何做到的...
2022-11-25
縱觀歷史記錄，我們鮮有談論我們的伺服器如何從網際網路擷取內容。在這篇部落格中，我們將介紹這個差距。我們將探討如何管理用於從網際網路擷取資料的 Cloudflare IP 位址、我們的輸出網路設計如何演變、我們如何實施最佳化，以發揮可用 IP 空間的最大用處，以及引入我們的軟 Anycast 技術...
2022年11月24日
網際網路上的路由遵循一些基本原則。很遺憾，網際網路上的所有事物並非生而平等，預置可能弊大於利。在這篇部落格文章中，我們將探討預置著力解決的問題，以及部分替代解決方案...
2022年10月19日
Cloudflare 的對等互連入口網站允許使用者使用現有的 PeeringDB 憑據登入，並直接從入口網站請求與 Cloudflare 的對等處理工作階段...
2022年3月18日
身為公司的我們不斷地自問：我們能夠做些什麼才能為客戶提供更多價值，包括與我們合作夥伴的整合式解決方案...
2021年3月22日
Magic WAN 為您的整個企業網路提供安全、高效能的連線和路由，降低成本和營運複雜性。Magic Firewall 與 Magic WAN 無縫整合，使您能在邊緣執行網路防火牆原則，涵蓋來自貴組織網路內部任何實體的流量。...
2021年3月02日
我們在此欣然宣布，Cloudflare 已獲評為 2021 年第一季 Forrester Wave TM ：DDoS 緩解解決方案領導者。請在此下載免費報告副本。...
2020年4月30日
各種規模、持續時間和持久性的 DDoS 攻擊不斷激增，使 DDoS 保護成為每個企業和組織線上業務的基礎部分。但是，在選擇 DDoS 保護解決方案時，安全性和風險管理技術專業人員需要評估包括網路容量、管理功能、全域分佈、警報、報告和支援在內的關鍵考慮因素。...