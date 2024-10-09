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2024年3月06日

Magic Cloud Networking 簡化了公有雲端的安全、連線和管理

推出 Magic Cloud Networking，這是一組用於視覺化和自動化雲端網路的新功能，可將我們的客戶安全、輕鬆且順暢地連線至公有雲端環境 ...