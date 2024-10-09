Astro 正式加入 Cloudflare
2026-01-16
Astro Technology Company 團隊(Astro Web 框架的建立者）正式加入 Cloudflare。我們將加倍投入，致力讓 Astro 成為今日與未來多年間，打造內容驅動型網站的最佳框架。...繼續閱讀 »
2026-01-16
Astro Technology Company 團隊(Astro Web 框架的建立者）正式加入 Cloudflare。我們將加倍投入，致力讓 Astro 成為今日與未來多年間，打造內容驅動型網站的最佳框架。...繼續閱讀 »
2025-11-17
將 Replicate 的工具整合進 Cloudflare，將持續讓我們的 Workers 平台成為網際網路上打造與部署任何 AI 或自主式工作流程的最佳場所。 ...
2024-05-30
我們很高興地宣佈，Zero Trust 基礎架構存取平台 BastionZero 已加入 Cloudflare。此次收購延伸了我們的 Zero Trust 網路存取 (ZTNA) 流程，為伺服器、Kubernetes 叢集和資料庫等基礎架構提供原生存取管理...
2024-04-05
我們無比激動地宣佈，PartyKit 現已成為 Cloudflare 的一部分，它是支援開發人員開發雄心勃勃的即時、協作、多人應用程式的開拓者...
2024年3月06日
推出 Magic Cloud Networking，這是一組用於視覺化和自動化雲端網路的新功能，可將我們的客戶安全、輕鬆且順暢地連線至公有雲端環境...
2022年2月10日
我們很高興地宣佈，Vectrix 已被 Cloudflare 收購！...