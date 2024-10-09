慶祝 Galileo 專案產生全球影響力長達 11 年
2025-06-12
2025 年 6 月，我們迎來了 Galileo 專案 11 週年紀念日，該專案由 Cloudflare 設立，旨在保護易受攻擊的公共利益組織免遭網路威脅。...繼續閱讀 »
2025-06-12
2025 年 6 月，我們迎來了 Galileo 專案 11 週年紀念日，該專案由 Cloudflare 設立，旨在保護易受攻擊的公共利益組織免遭網路威脅。...繼續閱讀 »
2025-02-17
我們很自豪能與 CyberPeace Institute 合作，為其最新計畫 CyberPeace Tracer 提供支援，這是一個支援公民社會組織主動報告網路威脅的平台。...
2024-06-12
十年前的今天，Cloudflare 啟動了 Galileo 專案，該計畫目前為全球 2,600 多獨立記者和非營利組織免費提供安全服務，以支援人權、民主和當地社群...
2024-03-07
2024 年，預計將舉行 80 多場全國選舉，直接影響人數約為 42 億。在 Cloudflare，我們準備透過提供安全性、效能和可靠性工具，幫助促進民主進程，來支援選舉領域的一系列參與者...
2024-03-04
安全考量應該是軟體設計不可或缺的一個部分，而不是事後添加。探討 Cloudflare 如何遵循 CISA 的 Secure by Design 原則進行產業轉型...
2023年1月27日
在資料隱私權保護日前的第三篇也是最後一篇部落格文章中，我們深入探討了跨境資料流動的挑戰，尤其是從歐盟向美國傳輸個人資料...
2023年1月26日
我們將繼續擴充並改善 Data Localization Suite，以協助支援必須遵守資料當地化要求的客戶...
2023年1月25日
距離資料隱私保護日只有幾天的時間了，我們認為務必要關注安全措施和隱私增強技術如何以種種方式幫助確保個人資料私密性，以及為什麼安全措施對保護隱私更加至關重要...
2022年12月16日
關於 IP 封鎖的討論：我們為什麼留意到它、它是什麼、它用來做什麼、它會影響哪些人，以及它為什麼是用來解決線上內容的有問題的方式...
2022年12月15日
進一步瞭解 Cloudflare 如何與民間團體組織合作來提供工具，以使用 Radar 警示和 API 追蹤網際網路關停...
2022年12月14日
初步研究結果發現，Cloudflare 產品的碳效率要比功能相當的內部部署硬體高出 90%...
2022年12月14日
Cloudflare 的 Bot Fight Mode 在 2022 年攔截了高於 6 倍數量的機器人，同時我們正在為西孟加拉的一個新植樹專案提供助力...
2022年12月13日
對全球社群基本運作至關重要的組織因資源不足，面臨著沒完沒了的網路攻擊，不斷地威脅著人們基本的健康和安全需求。Cloudflare 的使命是幫助打造更安全的網際網路環境。自 2022 年 12 月 13 日開始，我們將免費且不限時地為這些易受攻擊的基礎架構提供企業級 Zero Trust 網路安全解決方案，從而為它們提供支援...
2022年7月13日
Cloudflare 很自豪地宣佈種下了第一批 35,000 棵樹木，體現出我們協助清理惡意機器人（及惡劣氣候）的承諾...
2022年4月03日
今年二月底，俄羅斯對烏克蘭發動了無端的悲慘入侵，俄羅斯軍隊試圖進入烏克蘭全境，卻遭到烏克蘭人民的抵抗和抵禦，全世界都在密切關注事態進展...
2021年9月28日
每年的生日週，我們都會重溫我們的使命：協助建設更好的網際網路。我們會發佈有益於全球網際網路社群的新通訊協定和產品，並免費提供諸如充份的 DDoS 保護之類的服務。我們也會思考我們的職責，積極參與由個人、公司和政府組成的全球社區，維護我們的網際網路。...
2019年2月27日
在昨天的一篇部落格文章中，我們談到了面對眾多不同的要求，在處理使用我們服務網站的內容時所依賴的原則...