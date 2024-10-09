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Cloudflare 部落格

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政策與法律

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2022年12月13日

Safekeeping 專案 – 使用 Zero Trust 保護世界上最易受攻擊的基礎架構

對全球社群基本運作至關重要的組織因資源不足，面臨著沒完沒了的網路攻擊，不斷地威脅著人們基本的健康和安全需求。Cloudflare 的使命是幫助打造更安全的網際網路環境。自 2022 年 12 月 13 日開始，我們將免費且不限時地為這些易受攻擊的基礎架構提供企業級 Zero Trust 網路安全解決方案，從而為它們提供支援...

Impact Week
Project Safekeeping
政策與法律

2021年9月28日

透過聯合國全球盟約打造更好的網際網路

每年的生日週，我們都會重溫我們的使命：協助建設更好的網際網路。我們會發佈有益於全球網際網路社群的新通訊協定和產品，並免費提供諸如充份的 DDoS 保護之類的服務。我們也會思考我們的職責，積極參與由個人、公司和政府組成的全球社區，維護我們的網際網路。...

生日週
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