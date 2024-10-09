我們很自豪能與 CyberPeace Institute 合作，為其最新計畫 CyberPeace Tracer 提供支援，這是一個支援公民社會組織主動報告網路威脅的平台。 ...

十年前的今天，Cloudflare 啟動了 Galileo 專案，該計畫目前為全球 2,600 多獨立記者和非營利組織免費提供安全服務，以支援人權、民主和當地社群 ...

2024 年，預計將舉行 80 多場全國選舉，直接影響人數約為 42 億。在 Cloudflare，我們準備透過提供安全性、效能和可靠性工具，幫助促進民主進程，來支援選舉領域的一系列參與者 ...

安全考量應該是軟體設計不可或缺的一個部分，而不是事後添加。探討 Cloudflare 如何遵循 CISA 的 Secure by Design 原則進行產業轉型 ...