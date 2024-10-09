透過 WAF 規則產生器助理、Cloudflare Radar AI 深入解析以及更新的 AI 機器人防護，實現無處不在的 AI
2024-09-27
在 Cloudflare 今年的生日期間，我們不僅擴展了 AI 助理功能來幫助您構建新的 WAF 規則，向 Radar 新增了 AI 機器人和網路爬蟲流量深入解析，還為客戶提供了新的 AI 機器人封鎖功能...繼續閱讀 »
2024-09-27
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2024-07-03
為了幫助內容創作者維護安全的網際網路，我們剛剛推出了一個全新的「快速鍵」來封鎖所有 AI 機器人。所有客戶均可使用此功能，包括我們的免費方案客戶...
2024-03-04
從識別網路釣魚行為到保護應用程式和 API，Cloudflare 使用 AI 來提高安全解決方案的有效性，從而對抗更複雜的全新攻擊...
2024-02-16
我們最近分享了 Cloudflare 的 MLOps 方法介紹，該方法提供了 Cloudflare 模型訓練和部署流程的整體概觀。在這篇文章中，我們將更深入地探討監控，以及我們如何持續評估支援機器人管理的模型...
2023-12-07
為了幫助我們的團隊繼續高效創新，我們的 MLOps 團隊與 Cloudflare 的資料科學家合作實施了以下最佳做法...