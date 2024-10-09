透過 WAF 規則產生器助理、Cloudflare Radar AI 深入解析以及更新的 AI 機器人防護，實現無處不在的 AI

2024-09-27

在 Cloudflare 今年的生日期間，我們不僅擴展了 AI 助理功能來幫助您構建新的 WAF 規則，向 Radar 新增了 AI 機器人和網路爬蟲流量深入解析，還為客戶提供了新的 AI 機器人封鎖功能 ...