我們每天處理 76 億次驗證挑戰。下面介紹了我們如何運用研究、AAA 無障礙標準以及統一的架構，來重新設計這個網際網路上最常見的使用者介面。 ...

Cloudflare 於 2025 年 11 月 18 日發生服務中斷。本次服務中斷是由於 Bot Management 特徵檔案的產生邏輯中存在錯誤所觸發，導致許多 Cloudflare 服務受到影響。 ...

我們很高興宣布，Galileo 專案現在將包括 Cloudflare 的 Bot Management 和 AI Crawl Control 服務。 ...

在 Cloudflare 今年的生日期間，我們不僅擴展了 AI 助理功能來幫助您構建新的 WAF 規則，向 Radar 新增了 AI 機器人和網路爬蟲流量深入解析，還為客戶提供了新的 AI 機器人封鎖功能 ...