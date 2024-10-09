網際網路上最常見的 UI？重新設計 Turnstile 與驗證頁面
2026-02-27
我們每天處理 76 億次驗證挑戰。下面介紹了我們如何運用研究、AAA 無障礙標準以及統一的架構，來重新設計這個網際網路上最常見的使用者介面。...繼續閱讀 »
2026-02-27
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2025-11-18
Cloudflare 於 2025 年 11 月 18 日發生服務中斷。本次服務中斷是由於 Bot Management 特徵檔案的產生邏輯中存在錯誤所觸發，導致許多 Cloudflare 服務受到影響。 ...
2025-09-23
我們很高興宣布，Galileo 專案現在將包括 Cloudflare 的 Bot Management 和 AI Crawl Control 服務。...
2024-07-11
Cloudflare 對 2024 年網際網路安全趨勢的最新看法，涵蓋全球流量深入解析、機器人流量深入解析、API 流量深入解析和用戶端風險...
2024年7月03日
為了幫助內容創作者維護安全的網際網路，我們剛剛推出了一個全新的「快速鍵」來封鎖所有 AI 機器人。所有客戶均可使用此功能，包括我們的免費方案客戶...
2024年2月16日
我們最近分享了 Cloudflare 的 MLOps 方法介紹，該方法提供了 Cloudflare 模型訓練和部署流程的整體概觀。在這篇文章中，我們將更深入地探討監控，以及我們如何持續評估支援機器人管理的模型...
2022年9月06日
Gartner 在 2022 年《Gartner® Web 應用程式和 API 保護 (WAAP) Magic Quadrant™》報告中將 Cloudflare 評為「領導者」，該報告對 11 個廠商的「執行能力」及「願景完整性」進行了評估...
2022年7月13日
Cloudflare 很自豪地宣佈種下了第一批 35,000 棵樹木，體現出我們協助清理惡意機器人（及惡劣氣候）的承諾...
2021年3月26日
從即刻起，任何擁有 Pro 或 Business 網站的 Cloudflare 使用者都可以對機器人採取新的措施。我們在儀表板中新增了進階功能，並對分析功能進行了一些令人振奮的更新。Free 方案客戶將保留「機器人防禦模式」賦予他們的所有權益，我們的「企業級機器人管理」產品也將繼續推動創新。...