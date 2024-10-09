使用 Cloudflare Zero Trust 記錄和 Elastic SIEM 增強安全性分析

2024-02-22

今天，我們很高興地宣佈在 Elastic 上推出新的 Cloudflare Zero Trust 儀表板。使用 Elastic 的共用客戶現在可以使用這些預先建置的儀表板來儲存、搜尋和分析他們的 Zero Trust 記錄 ...