Log Explorer：監控安全事件，無需第三方儲存
2024-03-08
藉助 Security Analytics + Log Explorer 結合的強大功能，安全團隊可以在 Cloudflare 內原生分析、調查和監控安全攻擊，而無需將記錄轉寄至第三方 SIEM，從而為客戶降低了解決問題的時間以及總體擁有成本...繼續閱讀 »
2024-03-08
藉助 Security Analytics + Log Explorer 結合的強大功能，安全團隊可以在 Cloudflare 內原生分析、調查和監控安全攻擊，而無需將記錄轉寄至第三方 SIEM，從而為客戶降低了解決問題的時間以及總體擁有成本...繼續閱讀 »
2024-02-22
今天，我們很高興地宣佈在 Elastic 上推出新的 Cloudflare Zero Trust 儀表板。使用 Elastic 的共用客戶現在可以使用這些預先建置的儀表板來儲存、搜尋和分析他們的 Zero Trust 記錄...
2023-08-03
今天，我們非常高興地宣佈 Cloudflare 與 Datadog Zero Trust 的整合全面推出...
2022-11-18
瞭解 Cloudflare 如何使用我們自己的 Workers Analytics Engine 產品擷取有關我們自身產品的分析...
2022-03-14
我們很高興宣布，Cloudflare 客戶現在能夠直接將其記錄直接推送至 IBM Security QRadar SIEM。這種直接整合能夠讓 Cloudflare 和 QRadar SIEM 客戶節省成本，傳送記錄也更快速，因為不需要中間雲端儲存...
2021年12月14日
2021 年 12 月 9 日，全世界得知 CVE-2021-44228 這種零時差漏洞利用正在影響 Apache Log4j 公用程式。Cloudflare 立即更新了我們的 WAF 以協助防範這個漏洞，但...