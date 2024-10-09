Cloudflare Radar 新增了多項工具，用於監測後量子加密的採用情況、即時追蹤即時通訊的金鑰透明度 (KT) 記錄，以及 ASPA 路由記錄，協助掌握網際網路朝更安全的加密與路由標準邁進的進程。 ...

我們很高興地宣佈，組織現在可以透過 Cloudflare 的 Zero Trust 平台傳輸敏感的企業網路流量，從而保護其免受量子威脅。 ...

我們很高興地宣佈推出速度上的最新飛躍——Speed Brain。Speed Brain 使用 Speculation Rules API 來為使用者接下來可能導覽的頁面預先擷取內容。目標是在使用者導航到網頁之前將網頁內容下載到瀏覽器，從而允許頁面立即載入。 ...

Cloudflare 開始提供在我們的全球網路上觀察到的連線竄改行為。 ...

Cloudflare Radar 上的新 TCP 重設和逾時資料集揭示了連線竄改、掃描、DoS 攻擊等。 ...