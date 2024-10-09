AI Security for Apps 現已正式上市
2026-03-11
Cloudflare AI Security for Apps 現已正式上市，無論其模型或託管提供者為何，它都提供了一個安全層來探索和保護 AI 驅動的應用程式。我們還將向所有方案客戶免費提供 AI 探索，以幫助團隊找到並保護影子 AI 部署。...繼續閱讀 »
2026-03-11
Cloudflare AI Security for Apps 現已正式上市，無論其模型或託管提供者為何，它都提供了一個安全層來探索和保護 AI 驅動的應用程式。我們還將向所有方案客戶免費提供 AI 探索，以幫助團隊找到並保護影子 AI 部署。...繼續閱讀 »
2026-01-16
Astro Technology Company 團隊(Astro Web 框架的建立者）正式加入 Cloudflare。我們將加倍投入，致力讓 Astro 成為今日與未來多年間，打造內容驅動型網站的最佳框架。...
2025-09-29
Rust 支援的核心系統、後量子升級、面向學生的開發人員存取、PlanetScale 整合、開放原始碼合作關係，以及我們有史以來最大規模的實習生計畫——2026 年會招募 1111 名實習生。...
2024-12-10
今天，AI 稽核儀表板進行了升級：您現在可以快速查看哪些 AI 服務遵守您的 robots.txt 原則，然後對不遵守的 AI 服務自動強制執行這些原則。 ...
2024年9月27日
在 Cloudflare 今年的生日期間，我們不僅擴展了 AI 助理功能來幫助您構建新的 WAF 規則，向 Radar 新增了 AI 機器人和網路爬蟲流量深入解析，還為客戶提供了新的 AI 機器人封鎖功能...
2024年6月12日
十年前的今天，Cloudflare 啟動了 Galileo 專案，該計畫目前為全球 2,600 多獨立記者和非營利組織免費提供安全服務，以支援人權、民主和當地社群...
2024年4月12日
Let's Encrypt 的交叉簽署鏈結將於 9 月到期。這將影響具有過時信任存放區的舊版裝置（Android v7.1.1 或更早版本）。為防止此變更影響客戶，Cloudflare 將在續訂時轉換 Let's Encrypt 憑證以使用其他 CA...
2024年4月05日
Browser Rendering API 現已向所有付費 Workers 客戶提供，並改進了工作階段管理...
2024年3月06日
由於 Ivanti Connect Secure 和 Policy Secure 漏洞，美國網路安全和基礎架構安全局 (CISA) 最近發出了緊急指令。在這篇部落格中，我們討論了利用這些漏洞的威脅行為者策略...
2024年3月06日
使用 Express Cloudflare Network Interconnect，可快速輕鬆地將網路連線至 Cloudflare。現在，客戶可以直接從 Cloudflare 儀表板訂購 Express CNI，3 分鐘後即可使用。此外，Express CNI 還簡化了 Magic Transit 和 Magic WAN 的設定過程...
2024年3月04日
Cloudflare 是最早在 AI 時代保護 LLM 模型和使用者的提供者之一...
2024年3月04日
隆重推出適用於安全性分析的 AI 助理。現在，比以往任何時候都更容易獲得有關 Web 安全性的深刻見解。使用全新整合的自然語言查詢介面來探索安全性分析...
2023年10月25日
我們很高興地宣布，Cache Reserve 已從測試版升級到正式版，同時還推出了幾項令人興奮的新功能。這些新功能包括將 Cache Reserve 新增到 Cloudflare 儀表板快取概觀部分顯示的分析中...
2023年10月24日
今天，我們很高興地告訴大家，Cache Rules 以及其他幾個規則產品已正式上市 (GA)。但這還不是全部——我們還為 Cache Rules 引入了新的設定選項...