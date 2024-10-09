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Cloudflare 部落格

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15 年來協助建立更好的網際網路：2025 年生日週回顧

2025-09-29

生日週合作夥伴開發人員平台Workers Launchpad效能安全性快取速度開發人員AI1.1.1.1應用程式安全性應用程式服務機器人CDNCloudflare for StartupsCloudflare OneCloudflare Zero TrustCloudflare Workers

Rust 支援的核心系統、後量子升級、面向學生的開發人員存取、PlanetScale 整合、開放原始碼合作關係，以及我們有史以來最大規模的實習生計畫——2026 年會招募 1111 名實習生。...

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2024年9月27日

透過 WAF 規則產生器助理、Cloudflare Radar AI 深入解析以及更新的 AI 機器人防護，實現無處不在的 AI

在 Cloudflare 今年的生日期間，我們不僅擴展了 AI 助理功能來幫助您構建新的 WAF 規則，向 Radar 新增了 AI 機器人和網路爬蟲流量深入解析，還為客戶提供了新的 AI 機器人封鎖功能...

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2024年3月06日

如何透過 Express Cloudflare Network Interconnect 簡化企業與 Cloudflare 的連線方式

使用 Express Cloudflare Network Interconnect，可快速輕鬆地將網路連線至 Cloudflare。現在，客戶可以直接從 Cloudflare 儀表板訂購 Express CNI，3 分鐘後即可使用。此外，Express CNI 還簡化了 Magic Transit 和 Magic WAN 的設定過程...

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