Product News (TW)

2024 年 Developer Week 總結
2024/04/08
2024 年 Developer Week 已正式閉幕。下面來快速回顧一下上週發佈的公告和深度技術探討...繼續閱讀 »
2024/04/08
2024 年 Developer Week 已正式閉幕。下面來快速回顧一下上週發佈的公告和深度技術探討...繼續閱讀 »
2024/04/05
Browser Rendering API 現已向所有付費 Workers 客戶提供，並改進了工作階段管理...
2024/04/03
我們無比欣喜地宣佈推出 Cloudflare R2 的三種全新功能：事件通知、支援從 Google Cloud Storage 遷移以及不常存取儲存方案...
2024/03/31
2024 年 Developer Week 的序幕正在拉開，我們無比期待您的參與，在此期間，我們將提供活動前瞻以及我們對平台未來的構想...
2024/03/08
藉助 Security Analytics + Log Explorer 結合的強大功能，安全團隊可以在 Cloudflare 內原生分析、調查和監控安全攻擊，而無需將記錄轉寄至第三方 SIEM，從而為客戶降低了解決問題的時間以及總體擁有成本...
2024年3月06日 下午2:01
推出 Magic Cloud Networking，這是一組用於視覺化和自動化雲端網路的新功能，可將我們的客戶安全、輕鬆且順暢地連線至公有雲端環境...
2024年3月06日 下午2:00
使用 Express Cloudflare Network Interconnect，可快速輕鬆地將網路連線至 Cloudflare。現在，客戶可以直接從 Cloudflare 儀表板訂購 Express CNI，3 分鐘後即可使用。此外，Express CNI 還簡化了 Magic Transit 和 Magic WAN 的設定過程...
2024年3月04日 下午2:00
隆重推出適用於安全性分析的 AI 助理。現在，比以往任何時候都更容易獲得有關 Web 安全性的深刻見解。使用全新整合的自然語言查詢介面來探索安全性分析...
2024年2月07日 下午2:00
今天，我們宣佈為 SASE 平台 Cloudflare One 推出一系列更新，進一步實現了對單一廠商 SASE 架構的承諾...
2023年12月18日 下午2:00
透過編輯或建立啟用「Pre-Clearance」的新 Turnstile 小工具，Cloudflare 客戶現在可以使用 Turnstile 在頁面 HTML 載入時發出驗證，並強制所有有效回應都具有有效的 Turnstile 權杖...
2023年11月16日 上午8:30
管理員現在可以輕鬆稽核其 Cloudflare One 原則使用的所有作用中使用者工作階段和相關資料。這可以實現兩全其美的效果：極其精細的控制，同時保持更高的疑難排解和診斷能力...
2023年11月15日 下午2:00
使用者可以建立主機名稱和 ASN 清單，並在 WAF 規則中引用這些清單...
2023年10月31日 下午1:01
今天，我們非常高興地宣佈推出流量異常通知，當網際網路內容的流量模式出現意外變化時，將會主動向您發出提醒...
2023年10月24日 下午1:00
今天，我們很高興地告訴大家，Cache Rules 以及其他幾個規則產品已正式上市 (GA)。但這還不是全部——我們還為 Cache Rules 引入了新的設定選項...
2023年10月18日 下午1:00
在分析 DDoS 攻擊或解決其他流量異常問題時，網路工程師通常需要更好地瞭解網路流量。為了解決這個問題，Cloudflare 推出了一款網路流量監控產品，從而為客戶提供整個網路的端對端流量可見度...