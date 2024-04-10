Product News (TW)

2024 年 Developer Week 已正式閉幕。下面來快速回顧一下上週發佈的公告和深度技術探討 ...

我們無比欣喜地宣佈推出 Cloudflare R2 的三種全新功能：事件通知、支援從 Google Cloud Storage 遷移以及不常存取儲存方案 ...

2024 年 Developer Week 的序幕正在拉開，我們無比期待您的參與，在此期間，我們將提供活動前瞻以及我們對平台未來的構想 ...

藉助 Security Analytics + Log Explorer 結合的強大功能，安全團隊可以在 Cloudflare 內原生分析、調查和監控安全攻擊，而無需將記錄轉寄至第三方 SIEM，從而為客戶降低了解決問題的時間以及總體擁有成本 ...