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Astro 웹 프레임워크를 개발한 Astro Technology Company가 Cloudflare에 합류합니다.

Astro 는 빠르고 콘텐츠 중심적인 웹사이트를 구축하기 위한 웹 프레임워크입니다. 지난 몇 년 동안, 매우 다양한 개발자와 기업이 Astro를 사용하여 웹을 구축하는 것을 봐왔습니다. 여기에는 Porsche,ikea 등의 기존 브랜드부터 Opencode, OpenAI 등 빠르게 성장하는 AI 회사에 이르기까지 다양합니다. Webflow 클라우드 및 Wix Vibe 와 같이 Cloudflare를 기반으로 구축된 플랫폼은 고객이 구축하고 자체 플랫폼에 배포하는 웹 사이트를 지원하기 위해 Astro를 선택했습니다. Cloudflare에서는 개발자 문서, 웹 사이트, 랜딩 페이지, 블로그 등에도 Astro를 사용합니다. Astro는 인터넷에 콘텐츠가 있는 거의 모든 곳에서 이용됩니다.

우리는 Astro 팀과 힘을 합쳐 Astro가 앞으로 여러 해 동안 콘텐츠 기반 웹 사이트를 위한 최고의 프레임워크가 될 수 있도록 노력하고 있습니다. 얼마 지나지 않아 Astro의 최고의 버전인 Astro 6 가 출시될 것이며, 여기에는 Vite를 기반으로 한 개발 서버가 재설계되었습니다. Astro 6의 첫 번째 공개 베타 릴리스는 현재 진행 중이며 몇 주 내에 GA가 제공될 예정입니다.

이 소식을 전하게 되어 기쁘며, Astro로 구축하는 개발자에게 이것이 의미하는 바도 더욱 기대됩니다. 아직 Astro를 사용해 보지 않으셨다면 한 번 시도해 보시고 npm create astro@latest 를 실행하세요.

이것이 Astro에 미치는 영향

Astro는 공개 로드맵과 개방형 거버넌스를 통해 오픈 소스와 MIT 라이선스를 유지하며 기여에 열려 있을 것입니다. 이제 Astro Technology Company의 모든 정규직 직원은 Cloudflare의 직원이며, 앞으로도 Astro에서 계속 일할 것입니다. 우리는 Astro의 장기적인 성공을 위해 최선을 다하고 있으며, 계속 성공을 거두기 위해 노력하고 있습니다.

Astro는 오픈 소스 기여자로 구성된 믿을 수 없을 정도로 강력한 커뮤니티가 없었다면 오늘날의 모습을 갖추지 못했을 것입니다. 또한 Cloudflare는 Webflow, Netlify, Wix, Sentry, Stainless 등 여러 업계 파트너와 함께 Astro Ecosystem Fund 를 통해 오픈 소스 기여를 지속적으로 지원하기 위해 최선을 다하고 있습니다.

Astro는 처음부터 웹과 휴대성에 걸었습니다. Astro는 클라우드와 플랫폼을 통해 어디에서나 실행될 수 있도록 설계되었습니다. 변경된 내용은 없습니다. Astro는 모든 플랫폼과 클라우드에 배포할 수 있으며, 우리는 모든 곳에서 Astro 개발자를 지원하는 데 최선을 다하고 있습니다.

많은 웹 프레임워크가 있는데, 개발자들은 왜 Astro를 선택할까요?

Astro는 빠르게 성장하고 있습니다.

그 이유는 무엇일까요? 콘텐츠 기반 웹 사이트와 웹 애플리케이션 모두의 요구 사항을 충족하는 것을 목표로 하여 모든 사람의 모든 것이 되어왔던 많은 웹 프레임워크가 등장했습니다.

Astro 성공의 비결: Astro는 모든 사용 사례에 서비스를 제공하려고 노력하는 대신 5가지 디자인 원칙 에 집중했습니다. Astro는…

콘텐츠 기반: Astro는 귀하의 콘텐츠를 선보이기 위해 설계되었습니다.

서버 우선: 웹 사이트는 서버에서 HTML을 렌더링할 때 더 빠르게 실행됩니다.

기본적으로 빠름: Astro에서는 느린 웹 사이트를 구축하는 것이 불가능해야 합니다.

사용 편의성: Astro로 무언가를 구축하는 데 전문가가 될 필요는 없습니다.

개발자 중심: 성공하는 데 필요한 리소스를 보유하고 있어야 합니다.

Astro's Island 아키텍처는 이 모든 것을 가능하게 하는 핵심 요소입니다. 각 페이지는 대부분 빠른 정적 HTML로 구성되어 있습니다. 기본적으로 빠르고 간단하게 구축할 수 있으며 콘텐츠 렌더링에 중점을 두고 있습니다. 또한 필요할 때면 모든 클라이언트 UI 프레임워크를 사용하여 페이지의 특정 부분을 고립된 클라이언트 상태로 렌더링할 수 있습니다. 동일한 페이지에 여러 프레임워크를 혼합하여 사용할 수도 있습니다. React.js나 Vue, Svelte, Solid 등의 모든 것:

웹 사이트 구축의 즐거움을 되찾으세요

Astro와 Cloudflare가 더 많이 이야기하기 시작할수록 우리의 공통점이 더 명확해졌습니다. Cloudflare의 사명은 더 나은 인터넷을 구축하는 것이며, 그 목표는 더 빠른 인터넷을 구축하는 것입니다. 우리 모두는 웹 사이트를 구축하며 성장했습니다. 우리는 사람들이 인터넷에서 즐겁게 구축할 수 있는 세상, 누구나 자신의 사이트에 게시할 수 있는 세상을 원합니다.

2021년 Astro가 처음 출시되었을 때, 훌륭한 웹사이트를 구축하는 것은 고통스러워졌고, 빌드 도구 및 프레임워크와의 싸움처럼 느껴졌습니다. 2026년의 코딩 에이전트와 강력한 LLM을 사용하면 이상하게 들릴 수 있지만, JavaScript 빌드 도구의 도메인 전문가가 없이는 2021년에 훌륭하고 빠른 웹 사이트를 구축하는 것은 매우 어려웠습니다. Astro와 광범위한 프런트엔드 생태계의 노력 덕분에 오늘날 우리는 이를 거의 당연한 것으로 여기고 있습니다.

Astro 프로젝트는 지난 5년 동안 웹 개발을 간소화하기 위해 노력해 왔습니다. 따라서 LLM, 당시에는 바이브 코딩, 그리고 이제는 진정한 코딩 에이전트가 등장하면서 누구나 구축할 수 있게 되었습니다. Astro는 기본적으로 단순하고 빠른 기반을 제공했습니다. 잘 구조화된 코드베이스에서 올바른 기반에서 벗어나서 에이전트를 구축할 때 얼마나 더 좋고 더 빠른 에이전트를 얻을 수 있는지 모두 살펴보았습니다. 결국 우리는 빌더와 플랫폼 모두 그 기반으로 Astro를 선택하는 것을 점점 더 많이 목격했습니다.

우리는 이러한 점을 특히 Cloudflare와 Astro가 서비스하는, Cloudflare for Platform을 사용하여 창의적인 방식으로 Cloudflare를 자체 고객에게 확장하고, Astro를 고객이 구축하기 위한 프레임워크로 Astro를 선택하는 플랫폼을 통해 가장 분명하게 서비스를 제공합니다.

Webflow Cloud 에 배포하면 Astro 사이트가 문제없이 작동하며 Cloudflare의 네트워크에 배포됩니다. Wix Vibe 로 새 프로젝트를 시작할 때, 그 이면에서는 Cloudflare에서 실행되는 Astro 사이트를 생성하고 있는 것입니다. 또한 Stainless 를 사용하여 개발자 문서 사이트를 생성하면, Astro를 기반으로 구축된 프레임워크인 Starlight 를 기반으로 하여 Cloudflare에서 실행되는 Astro 프로젝트가 생성됩니다.

이들 플랫폼은 각기 다른 대상을 위해 구축되었습니다. 하지만 Cloudflare와 Astro 사용 외에도 공통점이 있습니다. 콘텐츠를 만들고 인터넷에 게시하는 일을 즐겁게 한다는 점입니다. 모두가 구축자이자 콘텐츠 크리에이터가 될 수 있는 세상에서 구축해야 할 플랫폼과 도달해야 할 사람이 아직 더 많다고 생각합니다.

Astro 6 — Vite로 구동되는 새로운 로컬 개발 서버

Astro 6가 출시되며, 첫 번째 오픈 베타 릴리스를 이제 사용할 수 있습니다 . 다음을 실행하여 가장 먼저 사용해보세요.

npm create astro@latest -- --ref next

또는 기존 Astro 앱을 업그레이드하려면 다음을 실행하세요.

npx @astrojs/up그레이드 베타

Astro 6는 Vite 환경 API 를 기반으로 구축된 새로운 개발 서버를 제공하며, 이는 배포 대상과 동일한 런타임을 사용하여 로컬에서 코드를 실행합니다. 즉, astro dev 를 Cloudflare Vite 플러그인 과 함께 실행하면 코드가 오픈 소스 Cloudflare Workers 런타임인 workerd 에서 실행되며, Durable Objects , D1 , KV , Agents 및 기타 를 사용할 수 있습니다. 이것은 단순한 Cloudflare 기능이 아닙니다. Vite 환경 API를 사용하는 플러그인이 있는 모든 JavaScript 런타임은 이 새로운 지원의 이점을 누릴 수 있으며, 로컬 개발이 프로덕션과 동일한 환경에서 실행되도록 보장할 수 있습니다.

Astro의 라이브 콘텐츠 컬렉션은 Astro 6 이후 베타 버전에서도 안정적으로 작동합니다. 이러한 콘텐츠 컬렉션을 이용하면 사이트를 재구축하지 않고도 실시간으로 데이터를 업데이트할 수 있습니다. 이렇게 하면 매장의 현재 재고와 같이 자주 변경되는 콘텐츠를 쉽게 가져올 수 있으면서도 콘텐츠 컬렉션 에 대한 Astro의 기존 지원에서 제공되는 기본 제공 유효성 검사 및 캐싱의 이점을 누릴 수 있습니다.

Astro 6에는 콘텐츠 보안 정책(CSP)에 대한 최고 수준의 지원을 포함해 Astro에서 가장 많은 찬사를 받은 기능 요청, 더 단순한 API, Zod 4로의 업그레이드 등의 다양한 기능이 있습니다.

Astro 사용률 두 배로 강화

Astro 팀이 Cloudflare에 합류한 것을 환영하게 되어 기쁩니다. 계속해서 Astro를 구축하고 계속 출시하여 Astro를 콘텐츠 기반 사이트 구축을 위한 최선의 방법으로 만들 수 있게 된 것을 기쁘게 생각합니다. Cloudflare는 이미 V6 이후의 다음 단계를 고려 중이며, 여러분의 의견을 듣고 싶습니다.